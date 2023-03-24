Ночь в Донецкой области: ракетный обстрел Константиновки и авиаудар по Авдеевке. ФОТОрепортаж

Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Константиновке - попали в Центр учета бездомных лиц, где на тот момент находились 10 человек. В результате удара 3 человека погибли, 2 ранены.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Донецком направлении вечером произошел очередной авиаракетный удар по Авдеевке - ракеты попали в жилой квартал и по окрестностям АКХЗ. В Красногоровке повреждены две 5-этажки, также под обстрелами Марьинка и село Константиновка. Ночью Горняк Кураховской громады попал под артобстрел - повреждено 7 многоэтажек, здание нерабочей больницы и линии электропередач.

"На Горловском направлении 1 человек погиб в городе Часов Яр, повреждены 2 дома. В Торецкой громаде повреждено 23 дома в Нью-Йорке, 3 двухэтажки и 1 частный дом в Торецке. Единичные обстрелы зафиксированы в Орехово-Василовке, Миньковке и Васюковке Соледарской громады", - говорится в сообщении.













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Кириленко напоминает, что всего за сутки россияне убили 3 жителей Донецкой области, ранили еще 5.