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Ночь в Донецкой области: ракетный обстрел Константиновки и авиаудар по Авдеевке. ФОТОрепортаж

Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Константиновке - попали в Центр учета бездомных лиц, где на тот момент находились 10 человек. В результате удара 3 человека погибли, 2 ранены.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Донецком направлении вечером произошел очередной авиаракетный удар по Авдеевке - ракеты попали в жилой квартал и по окрестностям АКХЗ. В Красногоровке повреждены две 5-этажки, также под обстрелами Марьинка и село Константиновка. Ночью Горняк Кураховской громады попал под артобстрел - повреждено 7 многоэтажек, здание нерабочей больницы и линии электропередач.

"На Горловском направлении 1 человек погиб в городе Часов Яр, повреждены 2 дома. В Торецкой громаде повреждено 23 дома в Нью-Йорке, 3 двухэтажки и 1 частный дом в Торецке. Единичные обстрелы зафиксированы в Орехово-Василовке, Миньковке и Васюковке Соледарской громады", - говорится в сообщении.

Ночь в Донецкой области: ракетный обстрел Константиновки и авиаудар по Авдеевке 01
Ночь в Донецкой области: ракетный обстрел Константиновки и авиаудар по Авдеевке 02
Ночь в Донецкой области: ракетный обстрел Константиновки и авиаудар по Авдеевке 03
Ночь в Донецкой области: ракетный обстрел Константиновки и авиаудар по Авдеевке 04
Ночь в Донецкой области: ракетный обстрел Константиновки и авиаудар по Авдеевке 05
Ночь в Донецкой области: ракетный обстрел Константиновки и авиаудар по Авдеевке 06

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Кириленко напоминает, что всего за сутки россияне убили 3 жителей Донецкой области, ранили еще 5.

обстрел (27129) Донецкая область (9642) Авдеевка (2444) Кириленко Павел (638) Константиновка (1742)


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А таке можна використовувати на смі ресурсах, бо ЗСУ просили без фото і відео..Дуже забагато зайвого. То рятівники фото і відео викладають в реальному часі, то голови областей. Чим вони відрізняються від простих зівак? В реальному часі усім заборонено.
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24.03.2023 10:05 Ответить
 
 