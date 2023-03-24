В Харьковской области водитель грузовика подорвался на мине. ФОТОрепортаж
24 марта в Харьковском районе водитель, ехавший на грузовом автомобиле, подорвался на противотанковой мине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
"В с. Ольховка Харьковского района 24 марта около 9:00 водитель, ехавший на грузовом автомобиле, подорвался на противотанковой мине", - говорится в сообщении.
50-летний мужчина получил минно-взрывную травму. Он госпитализирован в больницу.
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Маск13
показать весь комментарий24.03.2023 12:13 Ответить Мне нравится 1
Олександр Закора
показать весь комментарий24.03.2023 18:05 Ответить Мне нравится 0
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