В Харьковской области водитель грузовика подорвался на мине. ФОТОрепортаж

24 марта в Харьковском районе водитель, ехавший на грузовом автомобиле, подорвался на противотанковой мине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"В с. Ольховка Харьковского района 24 марта около 9:00 водитель, ехавший на грузовом автомобиле, подорвался на противотанковой мине", - говорится в сообщении.

50-летний мужчина получил минно-взрывную травму. Он госпитализирован в больницу.

Также читайте: Вблизи Авдеевки – ожесточенные бои, у врага начинается паника из-за возможного наступления ВСУ, - Силы обороны







