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В Харьковской области водитель грузовика подорвался на мине. ФОТОрепортаж

24 марта в Харьковском районе водитель, ехавший на грузовом автомобиле, подорвался на противотанковой мине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"В с. Ольховка Харьковского района 24 марта около 9:00 водитель, ехавший на грузовом автомобиле, подорвался на противотанковой мине", - говорится в сообщении.

50-летний мужчина получил минно-взрывную травму. Он госпитализирован в больницу.

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Сорі ... це сумно, звичайно ... Але не водій підірвався, а вантажівка. А водій постраждав.
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24.03.2023 12:13 Ответить
Добре, що водій живий! Машину відремонтують.
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24.03.2023 18:05 Ответить
 
 