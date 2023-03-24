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Новости Фото Война
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Задержаны два российских агента, среди них - инженер-конструктор "Мотор Сичи", - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили двух агентов ФСБ, проводивших разведывательно-подрывную деятельность на Киевщине и Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в начале февраля 2023 их завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Алтайскому краю. Вербовка проходила через телеграм-канал, где фигуранты периодически публиковали свои прокремлевские комментарии.

По указаниям врага агенты разведывали расположение украинских военных объектов и правоохранительных органов.

Читайте также: Двое вражеских агентов, разведывавших позиции украинского ПВО, задержаны в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ поэтапно задокументировала их преступные действия.

"В Запорожье приспешником врага оказался инженер-конструктор предприятия Мотор Сич, который собирал информацию о Силах обороны на территории областного центра. Сотрудники СБУ задержали предателя во время выполнения им разведывательной задачи - фотографировал здания военного госпиталя и прокуратуры с привязкой к местности", - говорится в сообщении.

Еще один российский агент был задержан в пригороде Киева, когда он пытался осуществить фотофиксацию одного из зданий Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Задержаны два российских агента, среди них - инженер-конструктор Мотор Сичи, - СБУ 01
Задержаны два российских агента, среди них - инженер-конструктор Мотор Сичи, - СБУ 02
Задержаны два российских агента, среди них - инженер-конструктор Мотор Сичи, - СБУ 03
Задержаны два российских агента, среди них - инженер-конструктор Мотор Сичи, - СБУ 04
Задержаны два российских агента, среди них - инженер-конструктор Мотор Сичи, - СБУ 05
Задержаны два российских агента, среди них - инженер-конструктор Мотор Сичи, - СБУ 06
Задержаны два российских агента, среди них - инженер-конструктор Мотор Сичи, - СБУ 07
Задержаны два российских агента, среди них - инженер-конструктор Мотор Сичи, - СБУ 08

Развединформация потребовалась оккупантам для проведения ракетных ударов по украинским объектам и подготовки диверсий на территории регионов.

Во время обыска у задержанных обнаружены мобильные телефоны с доказательствами выполнения враждебных задач и переписка с агрессором.

Оба фигуранта извещены о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

Автор: 

Запорожье (2654) Киевская область (4136) Мотор Січ (124) СБУ (19901) ФСБ (1936) шпионаж (1388) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+50
обширную резидентуру создал богуслаев
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24.03.2023 12:21
+31
Й не тільки *сучі діти*! Через цих тварин х""ло був впевненний.. що їх чекають. От. якби. пару-трійку *прі задєржанії. чи попиткє к бєгству* на місті пристрелили. то їнщї б порозмірковували б....
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24.03.2023 12:54
+29
Цього завербували у 2023. Це вже коли була Буча, Харків, те ж Запоріжжя. Наволоч вона завжди наволоч.
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24.03.2023 12:59
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обширную резидентуру создал богуслаев
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24.03.2023 12:21 Ответить
Цього завербували у 2023. Це вже коли була Буча, Харків, те ж Запоріжжя. Наволоч вона завжди наволоч.
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24.03.2023 12:59 Ответить
мабудь важко переживав розставання з шефом, сподівається що тепер в одній колонії будуть сидіти.
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24.03.2023 13:08 Ответить
Ничего он не создавал. Тут нужно понимать ньюансы работы. Две трети заказов идет в Россию или через Россию. При этом есть заказ - есть зарплата, нету заказа - все плохо. Раз в две недели приходит начальник и говорит "Есть заказ в Россию, Китай, зарплата скорее всего будет". Или "Вот станет Янукович президентом - он нас заказами забросает". Ну или наоборот. И длится это уже 30 лет. Поэтому лояльность к России на таких предприятиях гарантирована.
ПС. Это касается не только Мотор-Сичи, но и всех предприятий ВПК и авиационки. В том числе разных там Артемов, Авиантов и Радаров.
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24.03.2023 15:39 Ответить
а мою тезу що "Цю резидентуру десятиріччями створювала українська влада " видалили! Бач, не до вподоби! Бо мабуть порахувало упороте якесь що зе-лайно тільки 4 роки..
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24.03.2023 16:38 Ответить
Можливо. Вам в СБУ видніше.
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24.03.2023 17:25 Ответить
Да, мне как бывшему сотруднику Артема виднее.
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24.03.2023 18:20 Ответить
аа, ну да. Про лояльність Олега Петровича до росії я десь вже чув.
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24.03.2023 18:24 Ответить
Зміїне кубло рашистське! Оце кучма (мудак плюгавий) наплодив "героїв україни" ! З такими "героями" і вороги не потрібні!
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24.03.2023 16:21 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Герой України (з врученням ордена Держави, 19 січня 2000).
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24.03.2023 16:27 Ответить
Один зі співавторів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%97_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D0%9A%D0%9F%D0%A3_%D0%B4%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%83 звернення депутатів від Партії регіонів і КПУ до польського Сейму щодо визнання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F Волинської трагедії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 «геноцидом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8 поляків» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-UkrInform-13-07-2 [2] .

https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 19 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2013 2013 року набуло поширення відео з одного з московських нічних клубів, де 74-річний нардеп перебував у компанії 21-літньої дівчини, що масажувала йому геніталії через одягhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Gazeta-13-07-7 [7] .
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24.03.2023 16:29 Ответить
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24.03.2023 16:31 Ответить
обширную резидентуру создали богуслаев януковичі, азірови, ківи, шуфричі, медведчуки, бандарєнки, лукаші, ківалави, рабіновичі, вілкули, бойки, добкіни, табачніки, ставінскі, дубінські, бужанські, баканави... ..... ..... .... ....

5-колона в Україні - це НАЙСТРАШНІША ЗБРОЯ рашистів!!.....
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25.03.2023 08:45 Ответить
Сучини діти!
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24.03.2023 12:25 Ответить
Й не тільки *сучі діти*! Через цих тварин х""ло був впевненний.. що їх чекають. От. якби. пару-трійку *прі задєржанії. чи попиткє к бєгству* на місті пристрелили. то їнщї б порозмірковували б....
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24.03.2023 12:54 Ответить
на гіляку запроданців !!!
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24.03.2023 12:25 Ответить
100% Богуслаєв разбазікався!))) А телеграм- канали- то для кацапів!)))
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24.03.2023 12:31 Ответить
вот *******, еще и инженер-конструктор... обиженній ****
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24.03.2023 12:42 Ответить
Ну наверное не такой уже и конструктор раз кацапы не забрали к себе, а использовали как наводчика...
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24.03.2023 13:02 Ответить
Буде тепер дерев'яні піддони на зоні конструювати від 10 до 15 років.
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24.03.2023 15:48 Ответить
або кацапам через місяць передадуть по обміну на чергову надю савченко , бо військових кацапи обмінювати не поспішають .
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24.03.2023 23:26 Ответить
Як тільки земля носить таку продажну мразоту ?

Іх не потрібно судити , а відразу страчувати 😠
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24.03.2023 12:52 Ответить
Можна булоб ці запчастини пошкодити якимось чином чи замінувати, трекери поставити і туди безпілотниками бабахнути?
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24.03.2023 12:52 Ответить
Вы точно новость не попутали?
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24.03.2023 13:06 Ответить
Не с таким директором.
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24.03.2023 16:29 Ответить
Не обмінювати Богуслаєва до тих пір, поки він не здасть ворожих агентів у кількості захисників Маріуполя, а така крупна риба знає навіть більше. Не для того він копив скарби, з якими намагався втекти, щоб сидіти, а для красивого життя та заможної старості. Тому реальна перспектива провести решту життя за гратами швидко розв'яже йому язика і він здасть всих з потрохами.
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24.03.2023 13:39 Ответить
Та він вже труп і краще для держави як найдорожче обміняти цььго покідька на наших воїнів(якщо це гівно ще комусь потрібно в параші) і пішов він нах.уй.В його роки цю істоту вже не перевихуваеш звісно краще за те що він все життя він боровся проти України і лізав сраку параші пристрелети це було б справедливо. Обмін теж маловірогідний бо нема кому за нього відсосати Путіну вісячий пісюн як це зробила марченко заради визволення мертвечука
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24.03.2023 20:08 Ответить
Цей "труп" вирішив до ста років прожити і тільки так проживе цей хоч і старий на вигляд, але здоровий як бик жилистий старикан. Невиробеблений, все життя жрав на повне пузо, він стільки крові заводчан попив, що йому на 300 років здорового життя вистачить. А тут так непідфортило. Тому треба просто добре взятися за нього - чим раніше він зрозуміє, що ніхто його обмінювати не збирається, поки він сам собі це не заробить, тим швидше він усіх поздає - а це на всі сто той тип, що здасть усіх з потрохами, щоб шкуру свою врятувати і тим швидше можна його буде обміняти
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24.03.2023 20:34 Ответить
Почепити підарів на найближній гілляці. Бо інакше діла не буде.
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24.03.2023 16:21 Ответить
..Что-то они их так нежненько задерживают, а нужно их так, собак, задерживать:

youtube.com/watch?v=ZiT4E6KvBvI
https://t.me/Katimsya/2359?single
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24.03.2023 16:24 Ответить
Что-то не верится что инженера-конструктора "Мотор Січі" кацапы используют для слежки за военными объектами. И в короткой переписке слишком много грамматических ошибок.
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24.03.2023 16:31 Ответить
.. на Моторі кожен другий..інженер-конструктор...))) Там це як норма.
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24.03.2023 18:45 Ответить
А десь у софку було по іншому . Сам працював в інституті , де 1200 було робітників й 10 відділів .
Усюди інженери-проектанти . Навіть в архіві сиділа жіночка з інженерним дипломом , що за усе її професійне життя жодного креслення не зробила . Не кажучи про розрахунки .
А на заводах тільки в КБ були спражні конструктори й тільки в відділах "т.з. спеціальної розробки" .
Інші могли півжиття креслити один самий "робочий вузел" в різних компонуваннях . Так зване деталювання . Жодного т.з. "складального креслення" не зробити .
Але по законах радянщини навіть прості вузли й деталі не могли креслити люди без диплома інженера . Вони ж перші й трималися за "заводську трубу" , бо добре розуміли які з їх інженери за межами заводу !
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24.03.2023 23:57 Ответить
Совок був єдиною країною у світі , де абітур"єнти втузів складали іспити по мові й літературі .

Й саме тому в мене був керівник групи , який перевіряв граматични помилки , а сам питав у інших інженерів питання з елементарної трігонометрії .

А усюди інженерами працюють виключно ті , для кого фізика й математика були ключовими дісциплінами , а не диктанти . ********* будь яких ReachEdit редактор (як дебагер у софтвер-розробника) виправить будь яку граматичну помилку , крім т.з. бізнес-логіки ...
Тому зауваження дуже спрощенне .
А головне -- требо оцінювати вербувальника й його інтелектуальний рівень . Якась тупа гебня з Алтаю . Хіба воно знає , що таке "Мотор-січ" ?!
Там й у Москві й Новосибірску є зара певний брак фаху . А тут Алтай -- ******* !
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24.03.2023 23:42 Ответить
Вертольотами в лаптях займається Мантуров, його тесть в часи СРСР займався сервісом вертольотів по світу. І був приятелем шпигуна. А хресний дпужини Мантурова Чемезов, сусід ще з Дрездена. Поставки моторів,РК йшли через сервісні центри за кордоном. Всі вони старі кореші ще з совка.
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25.03.2023 07:52 Ответить
Відєо нє пріходіт, а СБУ вже пришла.
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24.03.2023 17:33 Ответить
Треба було з їхніх телефонів скинути "куратору" локацію Ростова за координатами - тупі кацапи і туди могли ракету запустити, ото була-б хохма.
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24.03.2023 18:24 Ответить
100%!!
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25.03.2023 08:50 Ответить
І ось так у кожному місті півдня та сходу де є підприємства машинобудівництва з часів совка котри працювали і продовжують працювати на роісію - бо всі вони були заточені під впк сср. Є виключення, але їх не багато. сбу відомо - де, які, хто, яким чином. 9 років йде війна. І всі оті богуслаєви кожного дня відправляли кожен своє до роісії. Тільки розтріл директорів та замів, ну можна і ще когось прихватити, зупинить постачання споруд вбивста українців від держави Україна.
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24.03.2023 18:43 Ответить
Таких довбо.бів в запоріжжі а особливо на підприемствах які працювали на парашу дохрена і більше співчуваю СБУ вам тут великий обсяг роботи бог вам в поміч
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24.03.2023 19:52 Ответить
Друг баканафф "дуже добре попрацював"....

треба уважно стежити за руками шефірів та інших сивох....
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25.03.2023 08:53 Ответить
За 30 років московія під патронатом ригоАналів та комуняк, не тільки убивали Патріотичних Українців, а й заводили СВОЮ агентуру повсюди!!!
Табачники, Кушнарьови, Литвини, симоненки, мартиненки, мертвечуки, Деркачі, сівковичі, бакаї, кулінічі …., якого тільки лайна повсюди не рознесли, як чесотки, от і проявляються гниди…
Борімося!!! Зверніть Увагу, жодного повішеного зрадника України за 10 років!
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24.03.2023 21:30 Ответить
У нас мораторій на смертну кару... Навіть під час війни. Я пропонував що після допиту не заважати шпигунам та зрадникам вчинити прикре самогубство.
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25.03.2023 05:10 Ответить
5-колона в Україні - це НАЙСТРАШНІША ЗБРОЯ рашистів!!.....
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25.03.2023 08:54 Ответить
ну, чого йому не вистачало що він на злочин пішов? скільки вовка не годуй.
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24.03.2023 23:00 Ответить
У нас теж є свої люди в оркостані в на окупованих територіях, які вже СБУ зливають дані.
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24.03.2023 23:14 Ответить
Серед пострадянських інженерів й тим більш конструкторів (або проектантів) є дві контроверсійні категорії .
Перша - це ті , що колись десь навчилися робити щось , яке інші (простійше - бличе оточення) вважають досконалим зараз й завжди . Усе в них остаточне й що не потребує додаткових зусіль . Вони дуже поважають різні звання й державні премії . Вони себе мнять викладачами . Якщо це не працює й зовнійшній світ це не визнає й не бажає купувати . Вони звинувачують увесь світ й поважають лише тих , хто їх важають зразком досконалості .
По-суті й це по факту діагноз для людини розумової праці -- повна відсутність критичного мислення .

Друга категорія - довічні учні . Завжди прагнуть здобути нових знань , не лякаються знову потрапити на лекції в якості студента . Вони критично ставлятся до усього в тому числі й до того, що роблять самі . Тим більш якщо це втрачає ринкову цінність . В єдине , що вони поважають , це технічний прогрес й науково-технічні ноухау . Й тому впевеннні -- не буває досконалості назавжди . Ось таких може нудити від відчуття того, що ти залежишь від науково й технічно-відсталої й пихастої країни . Що ти з точки зору науки й прогресу перебуваєшь десь в напівпрофесійній лізі .

Тому я не здивуюся , якщо з"ясується що ці інженери робили свої креслення на кульманах совєйського зразка й усіх запевняли , що CAD це повне лайно ...
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24.03.2023 23:16 Ответить
Есть в этом странность и опасность.

Их отдавать нельзя.

Это возможность для рф получить инженера во время обмена.
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25.03.2023 00:39 Ответить
Всех сволочей руцких уродов и прочую сволочь-на кичку! Чтоб сидели долго -долго, до конца лней.
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25.03.2023 03:52 Ответить
Тут давно било видно что там работает агентура, второй завод которий нужно проверить, єто Южмаш, и КБ Луч, Антонов( здесь вообще резервуация)
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25.03.2023 06:57 Ответить
Завод Антонов був перевезений з Новосибірська в 1945 році разом з заводчанами. Луганський патронний завод був перевезений з Ойротії (Горно-Алтайськ) тоді ж. Його збудували в 1942 році америкоси для постачання Кетаю патронів. Разом з заводом приїхала сім'я Єфремова, головного українофоба Луганщини. Ну а кацап є кацап, навіть якщо і алтаєць.
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25.03.2023 08:07 Ответить
а звідки взялися люди на Алтаї?...
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25.03.2023 09:00 Ответить
 
 