Задержаны два российских агента, среди них - инженер-конструктор "Мотор Сичи", - СБУ. ФОТОрепортаж
Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили двух агентов ФСБ, проводивших разведывательно-подрывную деятельность на Киевщине и Запорожье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, в начале февраля 2023 их завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Алтайскому краю. Вербовка проходила через телеграм-канал, где фигуранты периодически публиковали свои прокремлевские комментарии.
По указаниям врага агенты разведывали расположение украинских военных объектов и правоохранительных органов.
СБУ поэтапно задокументировала их преступные действия.
"В Запорожье приспешником врага оказался инженер-конструктор предприятия Мотор Сич, который собирал информацию о Силах обороны на территории областного центра. Сотрудники СБУ задержали предателя во время выполнения им разведывательной задачи - фотографировал здания военного госпиталя и прокуратуры с привязкой к местности", - говорится в сообщении.
Еще один российский агент был задержан в пригороде Киева, когда он пытался осуществить фотофиксацию одного из зданий Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Развединформация потребовалась оккупантам для проведения ракетных ударов по украинским объектам и подготовки диверсий на территории регионов.
Во время обыска у задержанных обнаружены мобильные телефоны с доказательствами выполнения враждебных задач и переписка с агрессором.
Оба фигуранта извещены о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.
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Китай, зарплата скорее всего будет". Или "Вот станет Янукович президентом - он нас заказами забросает". Ну или наоборот. И длится это уже 30 лет. Поэтому лояльность к России на таких предприятиях гарантирована.
ПС. Это касается не только Мотор-Сичи, но и всех предприятий ВПК и авиационки.
В том числе разных там Артемов, Авиантов и Радаров.
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 19 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2013 2013 року набуло поширення відео з одного з московських нічних клубів, де 74-річний нардеп перебував у компанії 21-літньої дівчини, що масажувала йому геніталії через одягhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Gazeta-13-07-7 [7] .
богуслаевянуковичі, азірови, ківи, шуфричі, медведчуки, бандарєнки, лукаші, ківалави, рабіновичі, вілкули, бойки, добкіни, табачніки, ставінскі, дубінські, бужанські, баканави... ..... ..... .... ....
5-колона в Україні - це НАЙСТРАШНІША ЗБРОЯ рашистів!!.....
Іх не потрібно судити , а відразу страчувати 😠
youtube.com/watch?v=ZiT4E6KvBvI
https://t.me/Katimsya/2359?single
Усюди інженери-проектанти . Навіть в архіві сиділа жіночка з інженерним дипломом , що за усе її професійне життя жодного креслення не зробила . Не кажучи про розрахунки .
А на заводах тільки в КБ були спражні конструктори й тільки в відділах "т.з. спеціальної розробки" .
Інші могли півжиття креслити один самий "робочий вузел" в різних компонуваннях . Так зване деталювання . Жодного т.з. "складального креслення" не зробити .
Але по законах радянщини навіть прості вузли й деталі не могли креслити люди без диплома інженера . Вони ж перші й трималися за "заводську трубу" , бо добре розуміли які з їх інженери за межами заводу !
Й саме тому в мене був керівник групи , який перевіряв граматични помилки , а сам питав у інших інженерів питання з елементарної трігонометрії .
А усюди інженерами працюють виключно ті , для кого фізика й математика були ключовими дісциплінами , а не диктанти . ********* будь яких ReachEdit редактор (як дебагер у софтвер-розробника) виправить будь яку граматичну помилку , крім т.з. бізнес-логіки ...
Тому зауваження дуже спрощенне .
А головне -- требо оцінювати вербувальника й його інтелектуальний рівень . Якась тупа гебня з Алтаю . Хіба воно знає , що таке "Мотор-січ" ?!
Там й у Москві й Новосибірску є зара певний брак фаху . А тут Алтай -- ******* !
треба уважно стежити за руками шефірів та інших сивох....
Табачники, Кушнарьови, Литвини, симоненки, мартиненки, мертвечуки, Деркачі, сівковичі, бакаї, кулінічі …., якого тільки лайна повсюди не рознесли, як чесотки, от і проявляються гниди…
Борімося!!! Зверніть Увагу, жодного повішеного зрадника України за 10 років!
Перша - це ті , що колись десь навчилися робити щось , яке інші (простійше - бличе оточення) вважають досконалим зараз й завжди . Усе в них остаточне й що не потребує додаткових зусіль . Вони дуже поважають різні звання й державні премії . Вони себе мнять викладачами . Якщо це не працює й зовнійшній світ це не визнає й не бажає купувати . Вони звинувачують увесь світ й поважають лише тих , хто їх важають зразком досконалості .
По-суті й це по факту діагноз для людини розумової праці -- повна відсутність критичного мислення .
Друга категорія - довічні учні . Завжди прагнуть здобути нових знань , не лякаються знову потрапити на лекції в якості студента . Вони критично ставлятся до усього в тому числі й до того, що роблять самі . Тим більш якщо це втрачає ринкову цінність . В єдине , що вони поважають , це технічний прогрес й науково-технічні ноухау . Й тому впевеннні -- не буває досконалості назавжди . Ось таких може нудити від відчуття того, що ти залежишь від науково й технічно-відсталої й пихастої країни . Що ти з точки зору науки й прогресу перебуваєшь десь в напівпрофесійній лізі .
Тому я не здивуюся , якщо з"ясується що ці інженери робили свої креслення на кульманах совєйського зразка й усіх запевняли , що CAD це повне лайно ...
Их отдавать нельзя.
Это возможность для рф получить инженера во время обмена.