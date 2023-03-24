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На прошлой неделе морпехи уничтожили 166 оккупантов, 8 танков, один минометный расчет. ИНФОГРАФИКА

Военные части и подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВМС ВСУ.

"На прошлой неделе нашим военным удалось уничтожить: 166 оккупантов, 4 боевых бронированных машин, 8 танков, 3 артиллерийские системы, один минометный расчет, 2 единицы автомобильной техники, одно средство противовоздушной обороны и 1 склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что зенитно-ракетный комплекс "ОСА" был уничтожен подразделениями речной флотилии национальных ВМС.

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На прошлой неделе морпехи уничтожили 166 оккупантов, 8 танков, один минометный расчет 01

армия РФ (19238) ВМС (1467) потери (4384)


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Молодці наші морські котики , респект за чудовий улов 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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24.03.2023 12:55 Ответить
морпіхи це вогонь а не люди, нищать ворога на суші як горіхи трощать..., не зупиняйтесь, хлопці, ви великі молодці...
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24.03.2023 13:48 Ответить
Слава ЗСУ!
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24.03.2023 19:54 Ответить
 
 