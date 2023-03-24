На прошлой неделе морпехи уничтожили 166 оккупантов, 8 танков, один минометный расчет. ИНФОГРАФИКА
Военные части и подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВМС ВСУ.
"На прошлой неделе нашим военным удалось уничтожить: 166 оккупантов, 4 боевых бронированных машин, 8 танков, 3 артиллерийские системы, один минометный расчет, 2 единицы автомобильной техники, одно средство противовоздушной обороны и 1 склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что зенитно-ракетный комплекс "ОСА" был уничтожен подразделениями речной флотилии национальных ВМС.
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Amber
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Hanka Panyanka
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bazil rejestrowyj
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