В результате обстрела Сумщины погиб полицейский Вадим Листопад, - Нацполиция. ФОТО

В Сумской области во время исполнения служебных обязанностей погиб полицейский Вадим Листопад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

"Сегодня в полночь в результате вражеского обстрела г. Белополье погиб 37-летний старший инспектор сектора реагирования патрульной полиции лейтенант полиции Вадим Листопад. Погибший полицейский был светлым и достойным человеком, ответственным и профессиональным работником. Без отца осталось двое детей", – говорится в сообщении.

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