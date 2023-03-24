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В результате обстрела Сумщины погиб полицейский Вадим Листопад, - Нацполиция. ФОТО

В Сумской области во время исполнения служебных обязанностей погиб полицейский Вадим Листопад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

"Сегодня в полночь в результате вражеского обстрела г. Белополье погиб 37-летний старший инспектор сектора реагирования патрульной полиции лейтенант полиции Вадим Листопад. Погибший полицейский был светлым и достойным человеком, ответственным и профессиональным работником. Без отца осталось двое детей", – говорится в сообщении.

В результате обстрела Сумщины погиб полицейский Вадим Листопад, - Нацполиция 01

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обстрел (27165) Нацполиция (16468) Сумская область (3133)


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24.03.2023 13:12 Ответить
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24.03.2023 13:53 Ответить
де конкретика???
виконував обов,язки
чи стояв на дорозі, косив капусту
як що перше, то уклін та скорбота
як що друге, то......
бо через дії більшості патрульних, довіри НОЛЬ!!!!
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24.03.2023 14:43 Ответить
яка тобі конкретика? він був на робочому місці, чергував у відділку, коли туда впала рашистьска бомба сьогодні вночі у Білопіллі.
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24.03.2023 16:16 Ответить
от як що взяти трасу Одеса Київ
то щоб здохли всі які на ній стоять, крім потрібних КПП чи блокпостів
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24.03.2023 14:46 Ответить
С.У.М.
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24.03.2023 15:40 Ответить
 
 