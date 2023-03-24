В результате обстрела Сумщины погиб полицейский Вадим Листопад, - Нацполиция. ФОТО
В Сумской области во время исполнения служебных обязанностей погиб полицейский Вадим Листопад.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
"Сегодня в полночь в результате вражеского обстрела г. Белополье погиб 37-летний старший инспектор сектора реагирования патрульной полиции лейтенант полиции Вадим Листопад. Погибший полицейский был светлым и достойным человеком, ответственным и профессиональным работником. Без отца осталось двое детей", – говорится в сообщении.
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виконував обов,язки
чи стояв на дорозі, косив капусту
як що перше, то уклін та скорбота
як що друге, то......
бо через дії більшості патрульних, довіри НОЛЬ!!!!
то щоб здохли всі які на ній стоять, крім потрібних КПП чи блокпостів