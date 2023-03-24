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Под Екатеринбургом горит крупный завод по производству лаков и красок. Площадь пожара – 4000 кв. метров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В городе Арамиль Свердловской области пламя охватило здание научно-производственного комплекса ВМП, где производятся особые лакокрасочные материалы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Площадь пожара – 4 тыс. квадратных метров. Для того чтобы локализовать возгорание, понадобился специнструмент.

Одна из стенок завода обрушилась, внутри взрываются емкости с воспламеняющимися жидкостями.

Укрощать пламя пытаются 82 пожарных. Задействовано 27 единиц техники. Где именно горит и как лучше тушить – определяют с помощью беспилотника.

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По официальным данным, пострадавших при пожаре нет.

Научно-производственный холдинг "ВМП" производит лакокрасочные материалы, предназначенные для повышения долговечности конструкций и сооружений. На сайте сказано, что компания ВМП работает с такими гигантами, как Газпром, Роснефть, Транснефть, ЛУКойл, РЖД, Русгидро, Росатом, Роскосмос. Центральный офис компании расположен в Екатеринбурге.

Под Екатеринбургом горит крупный завод по производству лаков и красок. Площадь пожара – 4000 кв. метров 01
Под Екатеринбургом горит крупный завод по производству лаков и красок. Площадь пожара – 4000 кв. метров 02
Под Екатеринбургом горит крупный завод по производству лаков и красок. Площадь пожара – 4000 кв. метров 03

Автор: 

пожар (5948) россия (95546)


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Топ комментарии
+14
Красота -ляпота 🤗
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24.03.2023 13:35
+14
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24.03.2023 13:41
+11
Супер !!! гори, гори ясно - що би не погасло !!!
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24.03.2023 13:36
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Красота -ляпота 🤗
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24.03.2023 13:35 Ответить
Супер !!! гори, гори ясно - що би не погасло !!!
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24.03.2023 13:36 Ответить
Науково-виробничий холдинг "ВМП" вже не красить расєю))
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24.03.2023 14:35 Ответить
Рукожопі робітники на Московії знищують виробництва ефективніше ніж МО під керівництвом зелених стратегів
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24.03.2023 13:39 Ответить
І када ви лапатнікі уже накурітєсь...
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24.03.2023 13:39 Ответить
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24.03.2023 13:41 Ответить
лихо у этих руских говноедов там бизнес банкротиться, казалось бы при чем здесь санкции
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24.03.2023 13:56 Ответить
Скорее всего ждут страховку. По документам склад забит, а по факту нет
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24.03.2023 14:35 Ответить
Мабуть там робили щось і для військових цілей.
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24.03.2023 13:58 Ответить
Ну, горить. І шо? Тепер москалям нічим буде букву "Z" малювати?
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24.03.2023 13:59 Ответить
Підручник з економічної географії ви скурили, здається.... пояснювати, що трапляєтсья при втраті просто великого підпиємства а ще й в тому місті.... вам, мабуть, відомо, що жоден металевий вироб не виходить без фарбування....
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24.03.2023 14:25 Ответить
Це московіти палять свої підприємства та майно, щоб китайцям менше дісталося майна надармовщину!!
Свято наближається!!
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24.03.2023 14:12 Ответить
Гарно горить і нехай ....🤣🤣🤣
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24.03.2023 14:29 Ответить
Ніжні квіти бавовни розквітають на росії повесні...
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24.03.2023 14:29 Ответить
4000 км. м?
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24.03.2023 14:33 Ответить
Редактор , коли вчили одиниці вимірювання, сторінки курив за школою.
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24.03.2023 14:36 Ответить
для кацапсин обьясняю: горит 4000 квадратных метров,так понятно?
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24.03.2023 17:30 Ответить
Чмоня, пока ты гулял, название статьи уже исправили) так что уйди в осадок.
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24.03.2023 18:59 Ответить
Когда будет пожар на пороховых заводах в рф их там 4 шт вроде бы
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24.03.2023 14:42 Ответить
количество "техногенных" катастроф в рашке чудным образом резко возросло после 24.02.22. 😢
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24.03.2023 15:01 Ответить
Вот тоже обратил внимание - постоянно что-то горит. То ли раньше оно в новости не попадало (кому в Украине было интересно, что где-то за Уралом горит склад шин или красок), то ли партизаны потихоньку курят где не надо
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24.03.2023 16:17 Ответить
Курити українською - палити...між іншим...ги ги...
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24.03.2023 16:49 Ответить
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24.03.2023 17:19 Ответить
а нефуй курить, там где непопадя
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24.03.2023 17:31 Ответить
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25.03.2023 17:25 Ответить
 
 