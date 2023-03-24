Под Екатеринбургом горит крупный завод по производству лаков и красок. Площадь пожара – 4000 кв. метров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В городе Арамиль Свердловской области пламя охватило здание научно-производственного комплекса ВМП, где производятся особые лакокрасочные материалы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Площадь пожара – 4 тыс. квадратных метров. Для того чтобы локализовать возгорание, понадобился специнструмент.

Одна из стенок завода обрушилась, внутри взрываются емкости с воспламеняющимися жидкостями.

Укрощать пламя пытаются 82 пожарных. Задействовано 27 единиц техники. Где именно горит и как лучше тушить – определяют с помощью беспилотника.

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По официальным данным, пострадавших при пожаре нет.

Научно-производственный холдинг "ВМП" производит лакокрасочные материалы, предназначенные для повышения долговечности конструкций и сооружений. На сайте сказано, что компания ВМП работает с такими гигантами, как Газпром, Роснефть, Транснефть, ЛУКойл, РЖД, Русгидро, Росатом, Роскосмос. Центральный офис компании расположен в Екатеринбурге.





