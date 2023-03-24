Задержаны правоохранители из Львовской области, которые хотели заработать на благотворительной помощи военным, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении двум стражам порядка из Жовквы Львовской области, которые требовали взятку от руководителя благотворительного фонда за закрытие уголовного производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, фонд из Днепра помогает военным и закупает необходимое для них оборудование в странах Европы. Правоохранители решили "исследовать" происхождение документов для беспрепятственного пересечения государственной границы представителями фонда.

Несмотря на то, что все уполномоченные от организации вовремя возвращались на территорию Украины с необходимой для военных помощью, правоохранители потребовали 5 тысяч долларов США за закрытие "уголовного производства".

"В частном разговоре один из них предложил руководителю фонда заплатить, чтобы не пятнать репутацию благотворителей. ГБР задержало правоохранителей при получении всей суммы взятки", - говорится в сообщении.









Двум правоохранителям доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.

Досудебное расследование продолжается, изучается возможная причастность к преступлению других должностных лиц.

Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура.