Задержаны правоохранители из Львовской области, которые хотели заработать на благотворительной помощи военным, - ГБР. ФОТО
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении двум стражам порядка из Жовквы Львовской области, которые требовали взятку от руководителя благотворительного фонда за закрытие уголовного производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, фонд из Днепра помогает военным и закупает необходимое для них оборудование в странах Европы. Правоохранители решили "исследовать" происхождение документов для беспрепятственного пересечения государственной границы представителями фонда.
Несмотря на то, что все уполномоченные от организации вовремя возвращались на территорию Украины с необходимой для военных помощью, правоохранители потребовали 5 тысяч долларов США за закрытие "уголовного производства".
"В частном разговоре один из них предложил руководителю фонда заплатить, чтобы не пятнать репутацию благотворителей. ГБР задержало правоохранителей при получении всей суммы взятки", - говорится в сообщении.
Двум правоохранителям доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.
Досудебное расследование продолжается, изучается возможная причастность к преступлению других должностных лиц.
Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
правоохоронцілівоохоронці а вони по всій країні однакові...
чому не арештовані учасники крадіжки 830 вагонів гуманітарки???
хто відповість за порчу 500 тон гуманітарки в Києві???
щось дуже вибірково ловлять
мабудь незручних
бо всі причетні до оточення роблять що хочуть і нічого на бояться
za usih ljudej, osoblyvo za poleglyh, prykro 😟