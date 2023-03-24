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Задержаны правоохранители из Львовской области, которые хотели заработать на благотворительной помощи военным, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении двум стражам порядка из Жовквы Львовской области, которые требовали взятку от руководителя благотворительного фонда за закрытие уголовного производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, фонд из Днепра помогает военным и закупает необходимое для них оборудование в странах Европы. Правоохранители решили "исследовать" происхождение документов для беспрепятственного пересечения государственной границы представителями фонда.

Несмотря на то, что все уполномоченные от организации вовремя возвращались на территорию Украины с необходимой для военных помощью, правоохранители потребовали 5 тысяч долларов США за закрытие "уголовного производства".

"В частном разговоре один из них предложил руководителю фонда заплатить, чтобы не пятнать репутацию благотворителей. ГБР задержало правоохранителей при получении всей суммы взятки", - говорится в сообщении.

Задержаны правоохранители из Львовской области, которые хотели заработать на благотворительной помощи военным, - ГБР 01
Задержаны правоохранители из Львовской области, которые хотели заработать на благотворительной помощи военным, - ГБР 02
Задержаны правоохранители из Львовской области, которые хотели заработать на благотворительной помощи военным, - ГБР 03
Задержаны правоохранители из Львовской области, которые хотели заработать на благотворительной помощи военным, - ГБР 04

Двум правоохранителям доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.

Досудебное расследование продолжается, изучается возможная причастность к преступлению других должностных лиц.

Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура.

благотворительность (612) взятка (6160) правоохранительные органы (2970) ГБР (2989) Львовская область (2905)


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Топ комментарии
+27
так це правопохоронці а вони по всій країні однакові...
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24.03.2023 14:26
+18
чому не чути про звільненого поліцейського з тернопільщини за викриття свого начальства?
чому не арештовані учасники крадіжки 830 вагонів гуманітарки???
хто відповість за порчу 500 тон гуманітарки в Києві???
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24.03.2023 14:33
+16
Зараз почнуть "щиро розкаюватися" та співпрацювати зі слідством, а потім виявиться, що у них ще дуже слабке здоров'я, отже, відбудуться умовним терміном або звільненням.
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24.03.2023 14:26
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Львивщина, ви що ***-сь?
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24.03.2023 14:25 Ответить
так це правопохоронці а вони по всій країні однакові...
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24.03.2023 14:26 Ответить
це правоохоронці лівоохоронці а вони по всій країні однакові...
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24.03.2023 14:42 Ответить
ні, правоохоронці, це ті, що охороняють право, або повинні..., а це мабуть дупоохоронці, вони свою дупу бережуть й все...
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24.03.2023 14:54 Ответить
нє
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24.03.2023 14:52 Ответить
мєнти завжди однакові...тим більше біля кордону.. а хто на митниці працює ,той взагалі "гражданін Корєйко".
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24.03.2023 14:30 Ответить
от тільки не "мєнти", а - мусора!! ти шо, фільмів про толю дукаліса передивився??
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24.03.2023 14:39 Ответить
с каких пор в Украине, мусора? на сутках приблатнился?
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24.03.2023 14:49 Ответить
от відколи таких кацапорилів з "пад шконак" як ти, в УкраИну, позавозили, так зразу мусора і з'явитись...
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24.03.2023 14:56 Ответить
шлепок преблатнённый! уровень твой понятен. тусуйся на стороне, боксер кухонный!
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24.03.2023 15:36 Ответить
Вечер в хату, Маня, часик в радость. Сколько еще мотать?
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24.03.2023 18:37 Ответить
Зараз почнуть "щиро розкаюватися" та співпрацювати зі слідством, а потім виявиться, що у них ще дуже слабке здоров'я, отже, відбудуться умовним терміном або звільненням.
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24.03.2023 14:26 Ответить
При цьому кожен з перелічених вами пунктів має свою вартість...
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24.03.2023 14:35 Ответить
Треба мабуть і нам подумати про штрафбати і от таких туди направляти... Тільки зброю в руки не давати - нехай будують бліндажі...
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24.03.2023 14:33 Ответить
чому не чути про звільненого поліцейського з тернопільщини за викриття свого начальства?
чому не арештовані учасники крадіжки 830 вагонів гуманітарки???
хто відповість за порчу 500 тон гуманітарки в Києві???
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24.03.2023 14:33 Ответить
Не на часі! ©"Єдиний марафон".
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24.03.2023 14:37 Ответить
зауважу.
щось дуже вибірково ловлять
мабудь незручних
бо всі причетні до оточення роблять що хочуть і нічого на бояться
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24.03.2023 14:55 Ответить
Boze, jaka gan´ba nazyvatysja na vijni ta gori ukraiziv 😨
za usih ljudej, osoblyvo za poleglyh, prykro 😟
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24.03.2023 14:35 Ответить
На благодійництві заробляють всі. Офіційно дозволено 10% від зібраних сум витрачати "на себе", але часто-густо витрачають "на себе" завдяки "схематозу" навіть 90%...
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24.03.2023 14:48 Ответить
да вы батенька, садист! людишек при власти. что воровали вагонами с ними как? ментов закрыть на 8 лет с конфискацией. тюрьма должна быть общая! начальников , в участковые!
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24.03.2023 14:54 Ответить
Чогось я вважав Львівщину осередком патріотизму.
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24.03.2023 15:00 Ответить
Львівщина завше була оскредком корупції. Ще з радянських часів. Жодного бізнеса без хабаря там не існує.
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24.03.2023 17:05 Ответить
Владі можна, а ментам ні?
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24.03.2023 15:03 Ответить
Це все що треба знати про правоохоронців. І не сумнівайтесь - після війни вони всі виявляться учасниками бойових дій.
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24.03.2023 21:37 Ответить
 
 