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Зеленский поздравил СБУ с годовщиной создания и вручил государственные награды ее сотрудникам. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил коллектив Службы безопасности с 31-й годовщиной со Дня создания спецслужбы и вручил государственные награды сотрудникам.

Награждение состоялось в Центральном управлении СБУ, пишет пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский народ стремился иметь такую Службу безопасности своего государства, которой мог бы гордиться, которой мог бы быть искренне благодарен и благодаря которой мог бы чувствовать уверенность, что Украина будет защищена от всех угроз, какими бы они ни были", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства отметил подвиг и силу обновленной боевой службы безопасности Украины. И подчеркнул, что все украинцы и украинки уже могут быть уверены в том, что СБУ будет добавлять все больше героических страниц к истории новой независимой Украины.

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В свою очередь, председатель СБУ Василий Малюк подчеркнул, что спецслужба выполняет свой профессиональный долг с честью и большой ответственностью.

"Второй год подряд мы отмечаем день СБУ с оружием в руках, защищая самое ценное – свою Родину. Но если год назад нашей главной задачей было сдержать врага, то сегодня мы делаем все, чтобы ускорить освобождение родной земли", – подчеркнул Василий Малюк.

Он поблагодарил все подразделения Службы за преданность делу и эффективную работу и выразил соболезнования семьям погибших на войне сотрудников. Василий Малюк призвал коллектив Службы ежедневно помнить и чтить память Героев.

Президент вручил 16 государственных наград военнослужащим СБУ, в том числе передал орден "Золотая Звезда" родным погибшего Героя Украины.

Кроме того, Василий Малюк вручил сотрудникам 20 ведомственных наград.

"Сегодня мы усиливаем работу по всем направлениям. Воюем в самых горячих точках этой войны. Боремся как с внешним, так и с внутренним врагом – предателями и коллаборантами, которые звали "русский мир" в наш дом. Но мы беспощадно выметаем этот мусор! И дальше продолжим очищать страну!" – резюмировал Василий Малюк.

Зеленский поздравил СБУ с годовщиной создания и вручил государственные награды ее сотрудникам 01
Зеленский поздравил СБУ с годовщиной создания и вручил государственные награды ее сотрудникам 02
Зеленский поздравил СБУ с годовщиной создания и вручил государственные награды ее сотрудникам 03
Зеленский поздравил СБУ с годовщиной создания и вручил государственные награды ее сотрудникам 04
Зеленский поздравил СБУ с годовщиной создания и вручил государственные награды ее сотрудникам 05
Зеленский поздравил СБУ с годовщиной создания и вручил государственные награды ее сотрудникам 06
Зеленский поздравил СБУ с годовщиной создания и вручил государственные награды ее сотрудникам 07

Зеленский Владимир (20365) награда (1798) СБУ (19901) Малюк Василий (75)


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Топ комментарии
+14
а що "лейтенанта" привітав? чи посоромився?
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24.03.2023 16:14
+14
А свойому дружбану Баканову дасть зірку Героя України ?
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24.03.2023 16:20
+14
А дружбани Ванєчкіки: Наумов, Кулініч, Садохін?
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24.03.2023 16:21
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а що "лейтенанта" привітав? чи посоромився?
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24.03.2023 16:14 Ответить
Друг детства - это святое

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24.03.2023 16:22 Ответить
Самый "честный" глава СБУ

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24.03.2023 16:24 Ответить
З язика зірвали... Ще невечір! Шапіто при владі такого може набайкувати...
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24.03.2023 17:16 Ответить
той взяв "діньгамі"
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24.03.2023 22:34 Ответить
А как там поживает друг детства Баканов? Который типа "под следствием". Хорошо отдохнул и загорел на морях?
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24.03.2023 16:19 Ответить
А свойому дружбану Баканову дасть зірку Героя України ?
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24.03.2023 16:20 Ответить
Ванечка Бакланов - друг дитинства зараз теж "зі зброєю в руках"?
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24.03.2023 16:20 Ответить
А дружбани Ванєчкіки: Наумов, Кулініч, Садохін?
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24.03.2023 16:21 Ответить
Очкую спросить награжденные тоже экскортницы?
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24.03.2023 16:29 Ответить
Я чесно кажучи дивуюсь як воно само себе ще не нагородило .
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24.03.2023 16:29 Ответить
..а воно бере не "бОрзими щєнками", под протокол, а у дуже твердій валюті, і анонімно
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24.03.2023 16:33 Ответить
закликун закликунярюе- все попереду...
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24.03.2023 16:33 Ответить
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24.03.2023 16:38 Ответить
Bakanov- ???????
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24.03.2023 16:52 Ответить
bakanaFF gut....sehr gut!
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24.03.2023 16:59 Ответить
Випадковий актор на гроші олігарха виграє вибори і стає президентом багатомільйонної воюючої країни.
Ставить на всі посади своїх друзів-сватів-братів-кумів.
Відбувається пи#дець на всіх ланках, актор ганьбиться на міжнародній арені, потрапляє у безліч скандалів, скорочує армію та зупиняє виробництва озброєнь.

Депутати його "партії", уряд, його офіс, причетні до корупції. Підготовку країни до вторгнення провалено.
Його призначенці, за вказівкою дружбанів дитинства, розміновують перешийок з Кримом, здають окупанту Південь та 20% території.
По всій країні інфляція, бідність, війна, корупція та ревіння виборців.
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24.03.2023 17:08 Ответить
Нагородили? "Они улетели 24.02.2022,но обещали и вернулись за наградами-Сумське СБУ"
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24.03.2023 17:10 Ответить
та херсонське таке ж саме,і багато ще де,тому я хз за що там нагороджувати,там через одного саджати треба як мінімум за профнепридатність...
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24.03.2023 22:36 Ответить
Думаю, что СБУ на Чолі з Малюком надо поздоровити . Україна пока не мае іншого СБУ
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24.03.2023 17:26 Ответить
малюка поздоровляти будемо коли каломойському кайданки начепить , а вова цього не дозволить --- перед законом все равны , но есть те кто еще равнее
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24.03.2023 17:49 Ответить
25.03. день СБ України.
**** зелена навіть дат не знає.
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24.03.2023 18:02 Ответить
хоч вітай, хоч не вітай, але ж за підготовку країни до здачі своїм
оманським партнерам з кремля відповісти все-рівно прийдеться
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24.03.2023 18:08 Ответить
Почитав статтю, і думаю про друга зеленського Баканова напишу.... А тут вже все написано.... Не вспів...
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24.03.2023 18:48 Ответить
Академію СБУ прикрив, а тепер вітає?
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24.03.2023 20:57 Ответить
Після окупації Криму СБУ треба було розформувати.
І квартири (безплатні) - повідбирати.
НЕ ЗАРОБИЛИ.
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24.03.2023 22:02 Ответить
А должен был расформировать эту гнилую крысиную контору нах-ер....
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24.03.2023 23:09 Ответить
 
 