Зеленский поздравил СБУ с годовщиной создания и вручил государственные награды ее сотрудникам. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил коллектив Службы безопасности с 31-й годовщиной со Дня создания спецслужбы и вручил государственные награды сотрудникам.

Награждение состоялось в Центральном управлении СБУ, пишет пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.



"Украинский народ стремился иметь такую Службу безопасности своего государства, которой мог бы гордиться, которой мог бы быть искренне благодарен и благодаря которой мог бы чувствовать уверенность, что Украина будет защищена от всех угроз, какими бы они ни были", - подчеркнул Владимир Зеленский.



Глава государства отметил подвиг и силу обновленной боевой службы безопасности Украины. И подчеркнул, что все украинцы и украинки уже могут быть уверены в том, что СБУ будет добавлять все больше героических страниц к истории новой независимой Украины.

Читайте: Корректировщица российских ракетных ударов по больницам Николаева проведет за решеткой 11 лет, - СБУ

В свою очередь, председатель СБУ Василий Малюк подчеркнул, что спецслужба выполняет свой профессиональный долг с честью и большой ответственностью.



"Второй год подряд мы отмечаем день СБУ с оружием в руках, защищая самое ценное – свою Родину. Но если год назад нашей главной задачей было сдержать врага, то сегодня мы делаем все, чтобы ускорить освобождение родной земли", – подчеркнул Василий Малюк.



Он поблагодарил все подразделения Службы за преданность делу и эффективную работу и выразил соболезнования семьям погибших на войне сотрудников. Василий Малюк призвал коллектив Службы ежедневно помнить и чтить память Героев.



Президент вручил 16 государственных наград военнослужащим СБУ, в том числе передал орден "Золотая Звезда" родным погибшего Героя Украины.



Кроме того, Василий Малюк вручил сотрудникам 20 ведомственных наград.



"Сегодня мы усиливаем работу по всем направлениям. Воюем в самых горячих точках этой войны. Боремся как с внешним, так и с внутренним врагом – предателями и коллаборантами, которые звали "русский мир" в наш дом. Но мы беспощадно выметаем этот мусор! И дальше продолжим очищать страну!" – резюмировал Василий Малюк.













