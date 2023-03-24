Зеленский поздравил СБУ с годовщиной создания и вручил государственные награды ее сотрудникам. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил коллектив Службы безопасности с 31-й годовщиной со Дня создания спецслужбы и вручил государственные награды сотрудникам.
Награждение состоялось в Центральном управлении СБУ, пишет пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Украинский народ стремился иметь такую Службу безопасности своего государства, которой мог бы гордиться, которой мог бы быть искренне благодарен и благодаря которой мог бы чувствовать уверенность, что Украина будет защищена от всех угроз, какими бы они ни были", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Глава государства отметил подвиг и силу обновленной боевой службы безопасности Украины. И подчеркнул, что все украинцы и украинки уже могут быть уверены в том, что СБУ будет добавлять все больше героических страниц к истории новой независимой Украины.
В свою очередь, председатель СБУ Василий Малюк подчеркнул, что спецслужба выполняет свой профессиональный долг с честью и большой ответственностью.
"Второй год подряд мы отмечаем день СБУ с оружием в руках, защищая самое ценное – свою Родину. Но если год назад нашей главной задачей было сдержать врага, то сегодня мы делаем все, чтобы ускорить освобождение родной земли", – подчеркнул Василий Малюк.
Он поблагодарил все подразделения Службы за преданность делу и эффективную работу и выразил соболезнования семьям погибших на войне сотрудников. Василий Малюк призвал коллектив Службы ежедневно помнить и чтить память Героев.
Президент вручил 16 государственных наград военнослужащим СБУ, в том числе передал орден "Золотая Звезда" родным погибшего Героя Украины.
Кроме того, Василий Малюк вручил сотрудникам 20 ведомственных наград.
"Сегодня мы усиливаем работу по всем направлениям. Воюем в самых горячих точках этой войны. Боремся как с внешним, так и с внутренним врагом – предателями и коллаборантами, которые звали "русский мир" в наш дом. Но мы беспощадно выметаем этот мусор! И дальше продолжим очищать страну!" – резюмировал Василий Малюк.
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