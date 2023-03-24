"Желтая лента" призывает присоединяться к движению сопротивления в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

Движение сопротивления "Желтая лента" призывает приобщиться к борьбе за свободу оккупированного полуострова.

Об этом сообщили в движении, передает Цензор.НЕТ.

"Борьба за свободу и справедливость на оккупированных территориях Украины продолжается. Несмотря на многочисленные вызовы, с которыми сталкивается украинский народ, сопротивление растет ежедневно", - говорится в сообщении.

Принять участие в борьбе можно, распечатав плакаты и листовки и расклеив их на улицах оккупированных городов и поселков.

Смотрите: Флаг Украины установлен над поселком Грушевка в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Ссылки на плакаты и листовки:

📌 Симферополь — это Украина!

📌 Севастополь — это Украина!

📌 Армянск — это Украина!

📌 Гурзуф — это Украина!

📌 Джанкой — это Украина!

📌 Евпатория — это Украина!

📌 Керчь — это Украина!

📌 Партенит — это Украина!

📌 Саки — это Украина!

📌 Судак — это Украина!

📌 Феодосия— это Украина!

📌 Ялта — это Украина!

📌 Крым — это Украина!









