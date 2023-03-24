РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6323 посетителя онлайн
Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
2 307 4

"Желтая лента" призывает присоединяться к движению сопротивления в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

Движение сопротивления "Желтая лента" призывает приобщиться к борьбе за свободу оккупированного полуострова.

Об этом сообщили в движении, передает Цензор.НЕТ.

"Борьба за свободу и справедливость на оккупированных территориях Украины продолжается. Несмотря на многочисленные вызовы, с которыми сталкивается украинский народ, сопротивление растет ежедневно", - говорится в сообщении.

Принять участие в борьбе можно, распечатав плакаты и листовки и расклеив их на улицах оккупированных городов и поселков.

Смотрите: Флаг Украины установлен над поселком Грушевка в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Ссылки на плакаты и листовки:

📌 Симферополь — это Украина!

📌 Севастополь — это Украина!

📌 Армянск — это Украина!

📌 Гурзуф — это Украина!

📌 Джанкой — это Украина!

📌 Евпатория — это Украина!

📌 Керчь — это Украина!

📌 Партенит — это Украина!

📌 Саки — это Украина!

📌 Судак — это Украина!

📌 Феодосия— это Украина!

📌 Ялта — это Украина!

📌 Крым — это Украина!

Желтая лента призывает присоединяться к движению сопротивления в оккупированном Крыму 01
Желтая лента призывает присоединяться к движению сопротивления в оккупированном Крыму 02
Желтая лента призывает присоединяться к движению сопротивления в оккупированном Крыму 03
Желтая лента призывает присоединяться к движению сопротивления в оккупированном Крыму 04
Желтая лента призывает присоединяться к движению сопротивления в оккупированном Крыму 05

Крым (26389) оккупация (10144) партизаны (179)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Встановлений прапор 🇺🇦 над Графською пристанню на площі Нахімова (Севастополь 24.02.2023)
показать весь комментарий
24.03.2023 16:29 Ответить
Весь Крим- це була, є, й буде - Україна!!!
показать весь комментарий
24.03.2023 16:44 Ответить
як повіє буйнесенький вітер широких степів
тай прославить по всій Україні січових стрільців!
показать весь комментарий
24.03.2023 16:59 Ответить
Как эта макулатура поможет освободить Крым?
Спалиться и рисковать жизнью за бумажку? Вместо того чтобы сливать расположения врага и пускать проезда под откос?
показать весь комментарий
24.03.2023 23:08 Ответить
 
 