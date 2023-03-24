"Желтая лента" призывает присоединяться к движению сопротивления в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж
Движение сопротивления "Желтая лента" призывает приобщиться к борьбе за свободу оккупированного полуострова.
Об этом сообщили в движении, передает Цензор.НЕТ.
"Борьба за свободу и справедливость на оккупированных территориях Украины продолжается. Несмотря на многочисленные вызовы, с которыми сталкивается украинский народ, сопротивление растет ежедневно", - говорится в сообщении.
Принять участие в борьбе можно, распечатав плакаты и листовки и расклеив их на улицах оккупированных городов и поселков.
Ссылки на плакаты и листовки:
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тай прославить по всій Україні січових стрільців!
Спалиться и рисковать жизнью за бумажку? Вместо того чтобы сливать расположения врага и пускать проезда под откос?