На въезде в Киев пограничники задержали пророссийского священника с недействительным паспортом. ФОТО

На въезде в Киев пограничники обнаружили священнослужителя с недействительными документами, в телефоне которого разоблачили переписку с абонентами из РФ.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Во время проверки лица на возможную антиукраинскую деятельность военнослужащие Госпогранслужбы обнаружили переписку с абонентами РФ. Среди последних десяти контактов в мессенджере священнослужителя, трое были с подписью "Москва". В переписке с абонентом, у которого российский номер телефона, архиепископ жалуется, что уехал бы из Украины, но "квартиры и "шмутки" держат"", - говорится в сообщении.

В дальнейшем пограничники выяснили, что паспорт гражданина Украины, предъявившего "батюшку", недействителен. Кроме того, в открытых источниках есть немало публикаций, где указанное лицо фигурирует в имущественных скандалах.

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В настоящее время архиепископ был передан сотрудникам СБУ для дальнейшей проверки и принятия правового решения относительно него.









