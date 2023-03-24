РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6323 посетителя онлайн
Новости Фото
10 243 31

На въезде в Киев пограничники задержали пророссийского священника с недействительным паспортом. ФОТО

На въезде в Киев пограничники обнаружили священнослужителя с недействительными документами, в телефоне которого разоблачили переписку с абонентами из РФ.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Во время проверки лица на возможную антиукраинскую деятельность военнослужащие Госпогранслужбы обнаружили переписку с абонентами РФ. Среди последних десяти контактов в мессенджере священнослужителя, трое были с подписью "Москва". В переписке с абонентом, у которого российский номер телефона, архиепископ жалуется, что уехал бы из Украины, но "квартиры и "шмутки" держат"", - говорится в сообщении.

В дальнейшем пограничники выяснили, что паспорт гражданина Украины, предъявившего "батюшку", недействителен. Кроме того, в открытых источниках есть немало публикаций, где указанное лицо фигурирует в имущественных скандалах.

Смотрите: Врача-поклонницу Кадырова и "вагнеровцев" задержали в Ивано-Франковске, - СБУ. ФОТОрепортаж

В настоящее время архиепископ был передан сотрудникам СБУ для дальнейшей проверки и принятия правового решения относительно него.

На въезде в Киев пограничники задержали пророссийского священника с недействительным паспортом 01
На въезде в Киев пограничники задержали пророссийского священника с недействительным паспортом 02
На въезде в Киев пограничники задержали пророссийского священника с недействительным паспортом 03

Госпогранслужба (6432) задержание (6675) священник (228) русский мир (614)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+30
Звільнити йго від квартир та шмуток, щоб нічого не тримало на цьому світі!
показать весь комментарий
24.03.2023 17:06
+27
Квартири і шмутки...
Про таких чудово написав Лесь Подерв'янський:
Грошi їм дорожче за храм святий.
Мамонi, а не Богу
Возносять цi х...ї свої молитви.
показать весь комментарий
24.03.2023 17:04
+24
Дивно, як защітнікі узкава язика, власне, узкім язиком користуватися абсолютно не вміють. Від кількості помилок витікають очі. І це в часи, коли в кожний девайс вшито чудово працюючу автокорекцію орфографічних та граматичних помилок! Щастя наше, що прихильники узкава міра тупі як пробки, що тут скажеш.

І до речі. Помітив за останній тиждень - різко виросла кількість явно неукраїнських людей, Київ, Дніпровьский район, в районі вокзалу/комфорт тауну. Тиняються вулицями, з досить загубленим виглядом заходять у магазини, сидять/лежать на зупинках громадського транспорту... Я собі так кумекаю, що то паломніков стягує до столиці мерзотна рпц, для відкритого протистояння 29.03.23. Бо колись бачив автобус з паломнікамі, то там якраз отакі харі і сиділи, яких концентрація різко виросла.

Сподіваюсь, наші боблесні київські силовики не тільки сплячих студентів вміють *******, а й ворогів країни з задоволенням пригостять свіженькими ********* вдосита.
показать весь комментарий
24.03.2023 17:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Квартири і шмутки...
Про таких чудово написав Лесь Подерв'янський:
Грошi їм дорожче за храм святий.
Мамонi, а не Богу
Возносять цi х...ї свої молитви.
показать весь комментарий
24.03.2023 17:04 Ответить
сбу заберет все ,и иконы в том числе.
показать весь комментарий
24.03.2023 22:14 Ответить
Ряжении .
показать весь комментарий
24.03.2023 17:04 Ответить
Воно насправді святе-а то проста лукавий папутал...
показать весь комментарий
24.03.2023 17:05 Ответить
Свята простата -то...
показать весь комментарий
24.03.2023 17:56 Ответить
В буцегарню підара кацапського. Може на когось поміняють.
показать весь комментарий
24.03.2023 17:05 Ответить
Звільнити йго від квартир та шмуток, щоб нічого не тримало на цьому світі!
показать весь комментарий
24.03.2023 17:06 Ответить
Дивно, як защітнікі узкава язика, власне, узкім язиком користуватися абсолютно не вміють. Від кількості помилок витікають очі. І це в часи, коли в кожний девайс вшито чудово працюючу автокорекцію орфографічних та граматичних помилок! Щастя наше, що прихильники узкава міра тупі як пробки, що тут скажеш.

І до речі. Помітив за останній тиждень - різко виросла кількість явно неукраїнських людей, Київ, Дніпровьский район, в районі вокзалу/комфорт тауну. Тиняються вулицями, з досить загубленим виглядом заходять у магазини, сидять/лежать на зупинках громадського транспорту... Я собі так кумекаю, що то паломніков стягує до столиці мерзотна рпц, для відкритого протистояння 29.03.23. Бо колись бачив автобус з паломнікамі, то там якраз отакі харі і сиділи, яких концентрація різко виросла.

Сподіваюсь, наші боблесні київські силовики не тільки сплячих студентів вміють *******, а й ворогів країни з задоволенням пригостять свіженькими ********* вдосита.
показать весь комментарий
24.03.2023 17:08 Ответить
Цей піп закінчив церковно-приходську гімназію із "красним дипломом".
показать весь комментарий
24.03.2023 17:21 Ответить
Тоже обратил внимание - какое оно безграмотное!
показать весь комментарий
24.03.2023 18:36 Ответить
В Москві спокойненько - одні покойнікі...
показать весь комментарий
24.03.2023 17:09 Ответить
Так ''московський сатанат'' весь такий! Всіх підряд арештувати, помилка 0,01% буде.
показать весь комментарий
24.03.2023 17:11 Ответить
Правильно, всех попов на кичу.
показать весь комментарий
24.03.2023 17:12 Ответить
Рпц это банда педофилов и *********
показать весь комментарий
24.03.2023 17:13 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2023 17:20 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2023 17:15 Ответить
тупое, полуграмотное...
показать весь комментарий
24.03.2023 17:15 Ответить
А звідки автор взяв шо він архієпископ? Може це кацапсяче падло ряжене?
показать весь комментарий
24.03.2023 17:18 Ответить
Нечего ему маяться, избавте его от квартиры и шмоток, пусть *****@ет на паРашку!
показать весь комментарий
24.03.2023 17:26 Ответить
Вивіску б змінили, як опзж, і далі жнива...
показать весь комментарий
24.03.2023 17:38 Ответить
воно ще й страшно безграмотне. чмо з сатанату. тьфу.
показать весь комментарий
24.03.2023 17:51 Ответить
Того "раба божого" - спочатку ******* ногами, потім просто так.
І гнати сцяними тряпками строго на сєвєр, порядка 150 км.
показать весь комментарий
24.03.2023 18:01 Ответить
а пахне як!!! тільки уявіть....сидіти з таким в автівці!
показать весь комментарий
24.03.2023 18:04 Ответить
Таких батюшок треба було починати шукати ще рік тому...проте влада тупо боялася...тепер хоч почали млявий рух...і таких батюшок- за "парєбрік" з конфіскацією за антиукраїнську діяльність...їх як вітром здує на моцковію...!)
показать весь комментарий
24.03.2023 18:27 Ответить
А как это паспорт гражданина Украины недействителен? Фотку не вклеил? У нас вроде только совковые паспорта недействительны.
показать весь комментарий
24.03.2023 18:58 Ответить
Архієпископ? Це далеко не просто батюшка,це дуже великий церковний чин,2-й після митрополита.щось типу армійського ген.-лейтенанта...
показать весь комментарий
24.03.2023 19:08 Ответить
Крупная шишка Может быть наводчиком

показать весь комментарий
24.03.2023 19:10 Ответить
За даними джерела УП в правоохоронних органах, викритим симпатиком "руского міра" є архиєпископ УПЦ МП Бучанський, вікарій Київської єпархії Пантелеймон (Бащук).
показать весь комментарий
24.03.2023 19:39 Ответить
поставить на лобі зеленькою хрестик і в розпил
показать весь комментарий
24.03.2023 21:21 Ответить
Батюшка ещё тот грамотей )))
показать весь комментарий
24.03.2023 22:00 Ответить
Розстріляти і майно відібрати на користь загиблих військовослужбовців.
В краіні війна і рішення повинні бути відповідні.
показать весь комментарий
24.03.2023 22:33 Ответить
 
 