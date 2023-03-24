На въезде в Киев пограничники задержали пророссийского священника с недействительным паспортом. ФОТО
На въезде в Киев пограничники обнаружили священнослужителя с недействительными документами, в телефоне которого разоблачили переписку с абонентами из РФ.
Об этом говорится в сообщении ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Во время проверки лица на возможную антиукраинскую деятельность военнослужащие Госпогранслужбы обнаружили переписку с абонентами РФ. Среди последних десяти контактов в мессенджере священнослужителя, трое были с подписью "Москва". В переписке с абонентом, у которого российский номер телефона, архиепископ жалуется, что уехал бы из Украины, но "квартиры и "шмутки" держат"", - говорится в сообщении.
В дальнейшем пограничники выяснили, что паспорт гражданина Украины, предъявившего "батюшку", недействителен. Кроме того, в открытых источниках есть немало публикаций, где указанное лицо фигурирует в имущественных скандалах.
В настоящее время архиепископ был передан сотрудникам СБУ для дальнейшей проверки и принятия правового решения относительно него.
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Про таких чудово написав Лесь Подерв'янський:
Грошi їм дорожче за храм святий.
Мамонi, а не Богу
Возносять цi х...ї свої молитви.
І до речі. Помітив за останній тиждень - різко виросла кількість явно неукраїнських людей, Київ, Дніпровьский район, в районі вокзалу/комфорт тауну. Тиняються вулицями, з досить загубленим виглядом заходять у магазини, сидять/лежать на зупинках громадського транспорту... Я собі так кумекаю, що то паломніков стягує до столиці мерзотна рпц, для відкритого протистояння 29.03.23. Бо колись бачив автобус з паломнікамі, то там якраз отакі харі і сиділи, яких концентрація різко виросла.
Сподіваюсь, наші боблесні київські силовики не тільки сплячих студентів вміють *******, а й ворогів країни з задоволенням пригостять свіженькими ********* вдосита.
І гнати сцяними тряпками строго на сєвєр, порядка 150 км.
В краіні війна і рішення повинні бути відповідні.