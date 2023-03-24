Полицейские Берислава сбили 5 российских квадрокоптеров, с помощью которых обстреливали город. ФОТОрепортаж

В Бериславе полицейские сбили 5 российских квадрокоптеров, с помощью которых оккупанты обстреливали город на Херсонщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке полиция Херсонской области.

В сообщении отмечается: "Город Берислав находится под постоянным огнем войск России. Ежедневно враг обстреливает районный центр и соседние населенные пункты из артиллерии, танков, реактивных систем, а также БПЛА. Однако, как и на других участках фронта, Силы движения сопротивления, в состав которых входят и полицейские, противодействуют подлости войск страны-агрессора.

К сбитому накануне дрону добавилось еще 5. Указанные гаджеты "отминусовали" бойцы сводного отряда Департамента патрульной полиции вместе с сотрудниками роты полиции особого назначения ГУНП в Херсонской области. 3 из этих квадрокоптеров пошли по проторенному пути "русского военного корабля" – ко дну, правда, Днепра. Еще два сбили над городом. Уничтожение всех дронов подтвердили военные.

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