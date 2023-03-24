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Полицейские Берислава сбили 5 российских квадрокоптеров, с помощью которых обстреливали город. ФОТОрепортаж

В Бериславе полицейские сбили 5 российских квадрокоптеров, с помощью которых оккупанты обстреливали город на Херсонщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке полиция Херсонской области.

В сообщении отмечается: "Город Берислав находится под постоянным огнем войск России. Ежедневно враг обстреливает районный центр и соседние населенные пункты из артиллерии, танков, реактивных систем, а также БПЛА. Однако, как и на других участках фронта, Силы движения сопротивления, в состав которых входят и полицейские, противодействуют подлости войск страны-агрессора.

К сбитому накануне дрону добавилось еще 5. Указанные гаджеты "отминусовали" бойцы сводного отряда Департамента патрульной полиции вместе с сотрудниками роты полиции особого назначения ГУНП в Херсонской области. 3 из этих квадрокоптеров пошли по проторенному пути "русского военного корабля" – ко дну, правда, Днепра. Еще два сбили над городом. Уничтожение всех дронов подтвердили военные.

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Полицейские Берислава сбили 5 российских квадрокоптеров, с помощью которых обстреливали город 01

Полицейские Берислава сбили 5 российских квадрокоптеров, с помощью которых обстреливали город 02
Полицейские Берислава сбили 5 российских квадрокоптеров, с помощью которых обстреливали город 03

Автор: 

Нацполиция (16468) дроны (3923) Берислав (142) Херсонская область (4772)


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5 коптерів і вчорашніх 10...
Що на це скажете Рональду та Мессі?
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24.03.2023 18:43 Ответить
на верхнем фото - горячий, только-только из микроволновки.
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24.03.2023 18:49 Ответить
пробита батарея замкнула, задиміла
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24.03.2023 19:25 Ответить
ну чисто "юнкерс-88".
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24.03.2023 19:47 Ответить
На запчасти они уже не пригодится.
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24.03.2023 19:32 Ответить
 
 