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Экскаватор подорвался на мине во время ремонта моста в Сумской области, госпитализированы 4 человека. ФОТО

В Сумской области во время ремонта моста на мине подорвался экскаватор. Пострадали четыре человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу Тростянецкого городского совета.

Экскаватор подорвался на мине во время ремонта моста в Сумской области, госпитализированы 4 человека 01

Подрыв произошел во время проведения возобновления мостового сообщения между селами Белка и Никитовка, разрушенного во время боевых действий в 2022 году.

Экскаватор подорвался на мине во время ремонта моста в Сумской области, госпитализированы 4 человека 02

При взрыве пострадали 4 работника, все они с травмами разной степени тяжести двумя автомобилями экстренной медицинской помощи доставлены в Ахтырскую больницу, где им предоставляется необходимая медицинская помощь.

Смотрите: В результате обстрела Сумщины погиб полицейский Вадим Листопад, - Нацполиция. ФОТО

взрыв (6749) минирование (1446) Сумская область (3133)


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Топ комментарии
+6
це вже потім поставили після підриву, тіпа конци в воду ніхто не віноват. роботи дозволені. тракторіст сам винуватий.
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24.03.2023 21:01
+3
МНСники послали тракториста розміновувати ????
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24.03.2023 21:05
+3
Дуже сумніваюсь що тракторист,побачивши табличку "обережно міни",вирішив випробувати свою долю.100% що табличку встановило керівництво,щоб зняти з себе відповідальність
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24.03.2023 21:20
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.. Ще ж і табличка стоїть - небезпечно міни .
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24.03.2023 20:54 Ответить
це вже потім поставили після підриву, тіпа конци в воду ніхто не віноват. роботи дозволені. тракторіст сам винуватий.
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24.03.2023 21:01 Ответить
А сапери біля того мосту просто табличку встановили?
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24.03.2023 21:01 Ответить
Водій міг заявити, що "никаму ничего не доожен"
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24.03.2023 21:01 Ответить
МНСники послали тракториста розміновувати ????
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24.03.2023 21:05 Ответить
Так поспішають з ''великим крадівництвом'' що даже не перевірили на міни.
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24.03.2023 21:19 Ответить
Їхні діти екскаватор бачили тільки через вікно "Мерседеса", або у кіно.
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24.03.2023 21:54 Ответить
Дуже сумніваюсь що тракторист,побачивши табличку "обережно міни",вирішив випробувати свою долю.100% що табличку встановило керівництво,щоб зняти з себе відповідальність
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24.03.2023 21:20 Ответить
Табличку встановили після вибуху.
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24.03.2023 21:39 Ответить
Табличку встановили після вибуху МНСники з Тростянця. Тепер треба чекати саперів, бо тут їх немає. Що Ви пишете звідти, якісь проценти, керівництво, відповідальність?
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24.03.2023 22:03 Ответить
В місцях де відбувались активні бойові дії,на такі об'єкти (міст),керівництво повинно викликати саперів для перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів.Чи за свою безпеку відповідальність несуть тільки звичайні працівники?
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24.03.2023 22:35 Ответить
Для Вашого розуміння, в Тростянці на вулиці Нескучанській після боїв забирали пошкоджену техніку орків і потім прошли сапери, потім підрив трактора, знову сапери, потім потім підрив авто, знову сапери. Ви вважаєте,якщо пройшли сапери то вже чисто? Років 15 тому недалеко від того містка місцеві збирачі металу виявили кілька німецьких протитанкових мін біля опор мосту залізниці Суми-Харків. Біля обох тростянецьких кладовищ стояли блок-пости орків і там теж мінна небезпека, поховання з краю. Де зараз взяти Україні тисячі саперів щоб провести гуманітарне розмінування?
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25.03.2023 09:22 Ответить
Звичайно ж Україна ще багато років буде розміновувати свою територію,але,на мою думку,мости досить важливі об'єкти,котрі сапери повинні перевіряти більш прискіпливо.
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25.03.2023 18:27 Ответить
Вам там в теорії звісно видніше але є практика розмінування (я бачив їхню роботу з 15 метрів). Ну яке " прискіпливо",люди роблять як можуть. Ви ж в паралельному світі знаходитесь там і пишете щось.
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25.03.2023 18:44 Ответить
За рік це, як мінімум, третій підрив автотракторної техніки в ОТГ. Орки за місяць стільки натикали протитанкових і різних протипіхотних мін що це надовго.
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24.03.2023 21:43 Ответить
Керувати екскаватором повинен був бурят.
Московіти повинні засвоїти на рівні рефлексу: там де є мінна небезпека,
працюватимуть виключно полонені - тобто вони самі.
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24.03.2023 21:44 Ответить
Можна подумати, що "їх" це (можливість загибелі їхніх полонених) колись зупиняло.
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24.03.2023 21:52 Ответить
Нам головне, щоб наші не гинули на мінах.
Німці перед відходом Хрещатик теж мінували, а відбудовува хто ?
Німці
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24.03.2023 21:55 Ответить
Ви хочете щоб ООН репнуло від занепокоєння через невідповідне ставлення до ваєнаплєних?
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25.03.2023 07:35 Ответить
 
 