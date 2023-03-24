Экскаватор подорвался на мине во время ремонта моста в Сумской области, госпитализированы 4 человека. ФОТО
В Сумской области во время ремонта моста на мине подорвался экскаватор. Пострадали четыре человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу Тростянецкого городского совета.
Подрыв произошел во время проведения возобновления мостового сообщения между селами Белка и Никитовка, разрушенного во время боевых действий в 2022 году.
При взрыве пострадали 4 работника, все они с травмами разной степени тяжести двумя автомобилями экстренной медицинской помощи доставлены в Ахтырскую больницу, где им предоставляется необходимая медицинская помощь.
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Московіти повинні засвоїти на рівні рефлексу: там де є мінна небезпека,
працюватимуть виключно полонені - тобто вони самі.
Німці перед відходом Хрещатик теж мінували, а відбудовува хто ?
Німці