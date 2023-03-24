Гаагский экспресс, спецоперация по самоликвидации, предчувствие Лукашенко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".

Обычная белая лихорадка

Смотрите также: Медведев пугает походом российской армии на Львов. ВИДЕО

Члены Синода УПЦ МП пришли на Банковую, требуют встречи с Зеленским...

Читайте также: Австрия арестует Путина в случае его появления в стране, - Минюст

РФ-КНР: встреча за закрытыми дверями

Читайте также: Путин манипулирует вопросами ядерной безопасности, в то же время убивая ракетами украинских граждан, - Порошенко

... а то и дальше Урала

Ну, будете у нас на Колыме...

Геополитика

Си приехал...

Переговоры

Гаагский экспресс

Читайте также: Ордер МУС ставит Путина в совсем другую позицию по отношению к международному сообществу, - Боррель

Выгодное предложение

Смотрите также: Любая попытка ареста Путина будет оглашением войны России, - Медведев. ВИДЕО

Предчувствие

Читайте также: Европарламент осудил действия Лукашенко и призвал расширить санкции против Беларуси

Спецоперация по самоликвидации

Читайте также: Путин не достиг и половины надежд во время встречи с Си Цзиньпином, - ОП

Война цивилизаций

Надежная защита

Кремлевские ванны



Больше фотошопов смотрите здесь