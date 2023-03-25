Сутки на Донетчине: постоянные обстрелы громад, погибшие и раненые гражданские, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские захватчики не прекращают обстрелы населенных пунктов Донецкой области по всей линии фронта.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ

Ночью и утром россияне нанесли ракетные удары по Краматорску – повреждено админздание образовательного учреждения и здание предприятия. По предварительной информации, без жертв.

На Донецком направлении в Очеретинской громаде 1 человек погиб в Орловке и 1 ранен в Первомайском.

На Горловском направлении 1 человек погиб и 1 ранен в Бахмуте. Также 1 человек ранен в Часовоярской громаде – в городе повреждено по меньшей мере 4 дома. В Константиновке повреждены 2 дома и газопровод.

На Лисичанском направлении повреждены частные дома на двух улицах в Северске, продолжаются обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады.

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