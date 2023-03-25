За двое суток враг нанес около 200 ударов по Запорожской области, - ОВА. ФОТОрепортаж

За двое суток агрессор нанес около 200 ударов по территории Запорожской области. 23 и 24 марта россияне обстреляли жилую инфраструктуру Пологовского и Васильевского районов. Атаковали с авиации, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, применили БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОВА.

Как отмечается, в течение двух суток армия оккупантов прицельно била по Орехову, Гуляйполю, Железнодорожному, Малиновке, Красному, Волшебному, Преображенцу, Гуляйпольскому, Новоданиловке, Ольговскому, Малой Токмачке, Новоандреевке, Волшебному, Белогорьино, Полтавской области , а также по Каменскому, Малым Щербакам и Степному Васильевскому району.

Полицейские задокументировали последствия попаданий в 36 домах. Среди них – дома в частных секторах и многоквартирных домах.

В результате вражеской атаки осколочных ранений получил 66-летний житель села Каменское, мужчина госпитализирован в больницу.

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