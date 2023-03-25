Нет такого подразделения СБУ, которое не дало бы государству нужных достижений, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников СБУ с годовщиной создания Службы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.
"Служба безопасности Украины сражается с врагом на фронте в самых горячих точках, обеспечивает киберзащиту Украины, стабилизирует ситуацию в деоккупированных районах, заботится о том, чтобы ни в одном из уголков Украины у врага не было приспешников, помогает нам возвращать украинцев и украинок из российской неволи. Нет такого подразделения Службы, которое не дало бы нашему государству нужных достижений. И я благодарен всем вам за это!", - отмечает глава государства.
Топ комментарии
+25 игор ємець
показать весь комментарий25.03.2023 11:29
+24 Alexander Bereznuk #560543
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+13 Andrey Servetnik
показать весь комментарий25.03.2023 11:33
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даже не знаємо, хто розмінував чонгар...
Або якісь другий пес
ще до,, я не лох мне 42 года,, був указ президента про призив на воєнну службу офіцерів віком до 41 року, у кого за плечима воєнна кафедра...
цікавий вік для указу...президент наш під нього аккурат попадав...
Скоро йому старшоВо дадуть
СБУ как и раньше филиал ФСБ и мародёры кошмарящие бизнес и украинцев
Ну и мастера сменять постановочные ролики "против врага" и медальки за это получать..
Так що з танками - мимо
Эти сбушники (или кто-то за них) просто кидали с дронов на этот металлолом ночью гранаты с дронов, а тепловой след от взрыва гранаты показывают как будто это подбитый танк.
Это мошенничество и паразитизм
Про оперативних працівників я ж написав - там «болото» здебільшого, але є і достойні.
Сами же её завербовали, там в переписке с ней (они скриншоты с телефона выложили) украинские слова они вставляют, путают (а пишет якобы московит) . Даже не знают что ГРУ у кацапов давно нет
Толку от этих СБУшников, если они даже не знают что ГРУ давно нет у москалей, под видом ГРУшников дуру вербуют...
а хтось воюює.
Потрібна реорганізація цієї структури, економичний блок треба ліквідувати.