Нет такого подразделения СБУ, которое не дало бы государству нужных достижений, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников СБУ с годовщиной создания Службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

"Служба безопасности Украины сражается с врагом на фронте в самых горячих точках, обеспечивает киберзащиту Украины, стабилизирует ситуацию в деоккупированных районах, заботится о том, чтобы ни в одном из уголков Украины у врага не было приспешников, помогает нам возвращать украинцев и украинок из российской неволи. Нет такого подразделения Службы, которое не дало бы нашему государству нужных достижений. И я благодарен всем вам за это!", - отмечает глава государства.



















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