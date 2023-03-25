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Нет такого подразделения СБУ, которое не дало бы государству нужных достижений, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников СБУ с годовщиной создания Службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

"Служба безопасности Украины сражается с врагом на фронте в самых горячих точках, обеспечивает киберзащиту Украины, стабилизирует ситуацию в деоккупированных районах, заботится о том, чтобы ни в одном из уголков Украины у врага не было приспешников, помогает нам возвращать украинцев и украинок из российской неволи. Нет такого подразделения Службы, которое не дало бы нашему государству нужных достижений. И я благодарен всем вам за это!", - отмечает глава государства.

Нет такого подразделения СБУ, которое не дало бы государству нужных достижений, - Зеленский 01
Нет такого подразделения СБУ, которое не дало бы государству нужных достижений, - Зеленский 02
Нет такого подразделения СБУ, которое не дало бы государству нужных достижений, - Зеленский 03
Нет такого подразделения СБУ, которое не дало бы государству нужных достижений, - Зеленский 04
Нет такого подразделения СБУ, которое не дало бы государству нужных достижений, - Зеленский 05
Нет такого подразделения СБУ, которое не дало бы государству нужных достижений, - Зеленский 06
Нет такого подразделения СБУ, которое не дало бы государству нужных достижений, - Зеленский 07
Нет такого подразделения СБУ, которое не дало бы государству нужных достижений, - Зеленский 08
Нет такого подразделения СБУ, которое не дало бы государству нужных достижений, - Зеленский 09

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Зеленский Владимир (20365) СБУ (19901)


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Топ комментарии
+25
А де лейтенант Баканов?Що здобуває?
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25.03.2023 11:29
+24
хіба ж ми знаємо про всі здобутки...
даже не знаємо, хто розмінував чонгар...
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25.03.2023 11:29
+13
Є хлопці хто воює,шана та велика подяка,а є частина керівництва має дорогі машини ,маєтки ,це бандити ,та з другом Бакановим ,якісь не коміфльо
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25.03.2023 11:33
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хіба ж ми знаємо про всі здобутки...
даже не знаємо, хто розмінував чонгар...
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25.03.2023 11:29 Ответить
Це був пес.Патрон.
Або якісь другий пес
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25.03.2023 11:30 Ответить
Интересуют достижения Баканова.
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25.03.2023 20:36 Ответить
А де лейтенант Баканов?Що здобуває?
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25.03.2023 11:29 Ответить
а яке звання зараз у головнокомандувача...
ще до,, я не лох мне 42 года,, був указ президента про призив на воєнну службу офіцерів віком до 41 року, у кого за плечима воєнна кафедра...
цікавий вік для указу...президент наш під нього аккурат попадав...
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25.03.2023 11:53 Ответить
бакЛанов ... бʼється з ворогом на фронті в найгарячіших точках, забезпечує кіберзахист України, стабілізує ситуацію в деокупованих районах, дбає про те, щоб у жодній із частинок України у ворога не було прислужників, допомагає нам повертати українців і українок із російської неволі...
Скоро йому старшоВо дадуть
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25.03.2023 13:44 Ответить
Є хлопці хто воює,шана та велика подяка,а є частина керівництва має дорогі машини ,маєтки ,це бандити ,та з другом Бакановим ,якісь не коміфльо
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25.03.2023 11:33 Ответить
Шкода мені СБУ що через владу потрапили в таку халепу! Доведеться реформувати!
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25.03.2023 11:37 Ответить
Лише з нуля.
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25.03.2023 13:48 Ответить
За то есть госизменники, которых СБУ обходит стороной.
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25.03.2023 11:40 Ответить
Самі "великі" здобутки були при баканові?Ми просто,мабуть ще знаємо всіх - підприємств,організацій та тому подібного,що здобули друзяки,за час його керування.😁
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25.03.2023 11:44 Ответить
Офшорні «здобутки» Баканова Зеля оцінить після війни, якщо мудрий нарід знову обере на президента. А так цим покидькам місце в буцигарні
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25.03.2023 11:54 Ответить
Здобутки СБУ, как они по 10 танков подбивают за ночь. Правда все уже были до того подбиты и брошены, а эти только их добивали для наградок
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25.03.2023 12:25 Ответить
Их сдобутки - завербовать каких-то дебилов за 500 грн, а потом самим же их "раскрыть" как московитских шпионов.
СБУ как и раньше филиал ФСБ и мародёры кошмарящие бизнес и украинцев
Ну и мастера сменять постановочные ролики "против врага" и медальки за это получать..
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25.03.2023 12:29 Ответить
А от тут не треба. В СБУ є «роботяги» - бійці спецпідрозділу, а є «рішали» - всякого рівня оперативні «працівники».
Так що з танками - мимо
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25.03.2023 12:30 Ответить
За последнею неделю они (СБУ) выдало две серии видосиков как подбивают с дронов ночью танки. Так там все танки стоят давно подбитые, рядом, как после наездов на минные поля, (как под Угледаром было)
Эти сбушники (или кто-то за них) просто кидали с дронов на этот металлолом ночью гранаты с дронов, а тепловой след от взрыва гранаты показывают как будто это подбитый танк.
Это мошенничество и паразитизм
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25.03.2023 12:35 Ответить
Розкажете це моєму знайомому з «А» який з 14року в регулярних відрядженнях в АТО? З 24 на передовій? Некрологи по «А» почитайте, враховуючи рівень підготовки
Про оперативних працівників я ж написав - там «болото» здебільшого, але є і достойні.
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25.03.2023 17:11 Ответить
А как они ту предательницу медсестру в Бахмуте разоблачили???
Сами же её завербовали, там в переписке с ней (они скриншоты с телефона выложили) украинские слова они вставляют, путают (а пишет якобы московит) . Даже не знают что ГРУ у кацапов давно нет
Толку от этих СБУшников, если они даже не знают что ГРУ давно нет у москалей, под видом ГРУшников дуру вербуют...
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25.03.2023 12:40 Ответить
2 ноября 2018 года Путин в честь 100-летия образования ГРУ предложил восстановить название «Главное разведывательное управление». Однако этого не было сделаноhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4#cite_note-5 [5] . Хотя нынешнее название управления не сокращается как ГРУ, эта аббревиатура по-прежнему используется для обозначения российской военной разведки, в том числе за рубежом.
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25.03.2023 14:15 Ответить
Про оперативних працівників написав, не плутайте з спецпризначенцями.
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25.03.2023 17:13 Ответить
Немає такої лошари, яка б запорола спецоперацію СБУ з затримки вагнерівців.
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25.03.2023 12:26 Ответить
Ти ЗЕлена сопля агента ФСБ єрмака - дружбан баканоа де???
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25.03.2023 12:27 Ответить
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25.03.2023 12:28 Ответить
Дивна організація, хтось бореться з бізнесом та підприємцями, контролює потоки на митниці,
а хтось воюює.
Потрібна реорганізація цієї структури, економичний блок треба ліквідувати.
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25.03.2023 13:05 Ответить
СБУшник Пасичник даже целым президентом ЛНР стал!
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25.03.2023 13:11 Ответить
Народ України також хоче привітати СБУ - вітаю позорні гандони які здали Херсон, зливали інформацію про АТОшників і патріотів, гандонам які розмінували південь - на вашій гниди совісті тисячі жертв окрема позорна подяка Криворучку, Садохіну, Кулінічу, Наумову, за вас гордий і вами пишається ваш керівник Баканов найкращий друг президента Зеленького, а фінансовий вам уроди подарок - це можливість займатись економічними справами - пісок, бурштин, ліс і вдалого вам вилучення серверів!!!!
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25.03.2023 14:38 Ответить
Особливо, мабуть, «відзначилися» рекетири з контррозвідки СБУ у сфері економіки? Видно недаремно Беззубенко сидить в ОП у Єрмака))) чорт
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25.03.2023 15:39 Ответить
Тим хто ризикує за Україну велика пошана. А от як там справи з Наумовим і його валізою? Випустили?
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25.03.2023 22:12 Ответить
 
 