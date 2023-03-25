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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Активисты "Желтой ленты" напомнили: Луганск и Донецк – украинские города!. ФОТОрепортаж

Каждый день активисты движения "Желтая Лента" распространяют сотни патриотических плакатов оккупированными городами.

Об этом сообщают в Telegram-канале движения, передает Цензор.НЕТ.

Простые прохожие, жители этих городов поддерживают лозунги против рашистов и ждут ВСУ.

"Активисты движения "Желтая Лента" в Донецке, несмотря на невероятные трудности, распространили патриотические открытки и связали желтые ленты как демонстрацию протеста российским оккупантам.

Жители Донецка не сломались, они продолжают сопротивляться и ждут ВСУ. Донецк – это Украина, и никакая оккупация не изменит этот факт", – говорится в сообщении.

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Активисты Желтой ленты напомнили: Луганск и Донецк – украинские города! 01
Активисты Желтой ленты напомнили: Луганск и Донецк – украинские города! 02
Активисты Желтой ленты напомнили: Луганск и Донецк – украинские города! 03
Активисты Желтой ленты напомнили: Луганск и Донецк – украинские города! 04
Активисты Желтой ленты напомнили: Луганск и Донецк – украинские города! 05
Активисты Желтой ленты напомнили: Луганск и Донецк – украинские города! 06
Активисты Желтой ленты напомнили: Луганск и Донецк – украинские города! 07
Активисты Желтой ленты напомнили: Луганск и Донецк – украинские города! 08
Активисты Желтой ленты напомнили: Луганск и Донецк – украинские города! 09
Активисты Желтой ленты напомнили: Луганск и Донецк – украинские города! 10
Активисты Желтой ленты напомнили: Луганск и Донецк – украинские города! 11
Активисты Желтой ленты напомнили: Луганск и Донецк – украинские города! 12
Активисты Желтой ленты напомнили: Луганск и Донецк – украинские города! 13
Активисты Желтой ленты напомнили: Луганск и Донецк – украинские города! 14
Активисты Желтой ленты напомнили: Луганск и Донецк – украинские города! 15
Активисты Желтой ленты напомнили: Луганск и Донецк – украинские города! 16

Донецьк (6322) Луганск (3164) Донбасс (26956) партизаны (179)


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Донецьк і Луганськ ніколи не будуть кацапськими ,
бо українці цього не допустять !
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25.03.2023 11:38 Ответить
✊🇺🇦
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25.03.2023 11:46 Ответить
Бережіть себе, рідні. Бог у поміч
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25.03.2023 12:32 Ответить
 
 