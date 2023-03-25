Активисты "Желтой ленты" напомнили: Луганск и Донецк – украинские города!. ФОТОрепортаж

Каждый день активисты движения "Желтая Лента" распространяют сотни патриотических плакатов оккупированными городами.

Об этом сообщают в Telegram-канале движения, передает Цензор.НЕТ.

Простые прохожие, жители этих городов поддерживают лозунги против рашистов и ждут ВСУ.

"Активисты движения "Желтая Лента" в Донецке, несмотря на невероятные трудности, распространили патриотические открытки и связали желтые ленты как демонстрацию протеста российским оккупантам.

Жители Донецка не сломались, они продолжают сопротивляться и ждут ВСУ. Донецк – это Украина, и никакая оккупация не изменит этот факт", – говорится в сообщении.

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