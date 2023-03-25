Пророссийских агитаторов, распространявших вражеские нарративы, задержали на Черниговщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Черниговской области киберспециалисты СБУ разоблачили вражеских агитаторов, распространявших в социальных сетях российскую пропаганду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление СБ Украины в Черниговской области.

По предварительным данным следствия, 55-летний житель Нежинского района на своей странице, созданной в социальной сети Одноклассники, размещал материалы из российских пропагандистских интернет-ресурсов.

В своих публикациях вражеский приспешник прославлял политическое руководство РФ, одобрял действия российских захватчиков и оправдывал вторжение войск РФ на территорию Украины. Кроме того, мужчина публиковал видеоматериалы с призывами к саботажу мобилизационных мер в Украине.

По результатам лингвистической экспертизы, материалы, размещаемые пропагандистом, содержат признание правомерной агрессии РФ против Украины и оправдание временной оккупации части территории нашего государства.

Во время проведения обыска по месту жительства фигуранта производства правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами.

Аналогичное преступление совершила и жительница Прилуцского района. На персональной странице в запрещенной в Украине соцсети она распространяла информацию, где восхваляла преступные действия военнослужащих РФ и поддерживала агрессию врага против нашего государства.

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Женщина уже была осуждена за распространение вражеской пропаганды (по ч. 2 ст. 109 УКУ), но, не сделав надлежащих выводов, она продолжила противоправную деятельность.

Кроме того, пропагандистка поддерживала контакты с российской журналисткой-блогером. Во время переписки она жаловалась на украинскую спецслужбу и выражала надежду на скорейшую победу РФ, чтобы иметь возможность отомстить всем, кто ее якобы обижал.

Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.







