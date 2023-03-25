Пророссийских агитаторов, распространявших вражеские нарративы, задержали на Черниговщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
В Черниговской области киберспециалисты СБУ разоблачили вражеских агитаторов, распространявших в социальных сетях российскую пропаганду.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление СБ Украины в Черниговской области.
По предварительным данным следствия, 55-летний житель Нежинского района на своей странице, созданной в социальной сети Одноклассники, размещал материалы из российских пропагандистских интернет-ресурсов.
В своих публикациях вражеский приспешник прославлял политическое руководство РФ, одобрял действия российских захватчиков и оправдывал вторжение войск РФ на территорию Украины. Кроме того, мужчина публиковал видеоматериалы с призывами к саботажу мобилизационных мер в Украине.
По результатам лингвистической экспертизы, материалы, размещаемые пропагандистом, содержат признание правомерной агрессии РФ против Украины и оправдание временной оккупации части территории нашего государства.
Во время проведения обыска по месту жительства фигуранта производства правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами.
Аналогичное преступление совершила и жительница Прилуцского района. На персональной странице в запрещенной в Украине соцсети она распространяла информацию, где восхваляла преступные действия военнослужащих РФ и поддерживала агрессию врага против нашего государства.
Женщина уже была осуждена за распространение вражеской пропаганды (по ч. 2 ст. 109 УКУ), но, не сделав надлежащих выводов, она продолжила противоправную деятельность.
Кроме того, пропагандистка поддерживала контакты с российской журналисткой-блогером. Во время переписки она жаловалась на украинскую спецслужбу и выражала надежду на скорейшую победу РФ, чтобы иметь возможность отомстить всем, кто ее якобы обижал.
Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.
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бо це генетичне сміття в нашій краіні ,НЕ повинно розмножуватися 😠
Хоча б я на час війни краще б повернула смертну кару..все одно до ЄС поки не приймають. Залишити оту умову на останок..
Адекватная власть в государстве давно это понимает и активно с этим работает. Всегда надо иметь много футбольных (и других) клубов, всегда надо иметь много стилей одежды (тот же чвк редан никому не мешал, кто его за кацапское формирование вообще подписал, смешно же, когда патлатые нападают на скинов), двупартийность конечно же, разнообразие религий. Но при этом всем быть патриотами. Так США поступили. У них когда у 2 мальчиков или у мальчика и девочки возникает ненависть и хочется как можно больше насолить, то они идут в другую политическую партию или меняют свою субкультуру. Но никто не перестает быть гражданином и патриотом, там это у 100% людей непрерывно в школе транслируется. А у нас слабо развит спорт на локальном уровне, мало стало футбольных фанатов, мало способов выделится из толпы в школе даже совершая извращенный поступок. Вот кацапы этим и пользуются. Находят изгоев или просто стандартные 5% в любой группе людей на самом низком социальном развитии и предлагают им стать не такими, как все твои товарищи. И еще заработать. И пока власть будет гонятся за не представляющими опасности аниме-группировками, то все бывшие анимешники просто найдут другой способ отделиться от остальных и объединиться в стаю, когда их активно вербуют фсбшники. Пока не получат устойчивого заработка и не заведут семью. То есть жирная баба в 40 лет вполне может быть на уровне ребенка и ей все это еще актуально будет. Им тоже надо предлагать сообщества разнообразных фриков и не трогать их, когда они в трусах и купальники жирные идут в метро. В США таких не трогают, как раз понимая, что сделать что-то бесполезно, в обществе всегда будут изгои, если мы не дадим ей совершить фриковский поступок, то она может сделать что-то намного хуже, чтобы привлечь к себе внимание за счет ненависти от окружающих.