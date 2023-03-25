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В Ирпене открыли памятную доску защитнику Украины Сергею Смирнову, погибшему при обороне города. ФОТОрепортаж

В Ирпене Киевской области состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь защитника Сергея Смирнова, погибшего во время обороны города.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы открыли мемориальную доску защитнику Ирпеня Сергею Смирнову. Он погиб 25 марта – в свой День рождения. Ему было всего 26. И останется навсегда", – написал Маркушин в телеграме.

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Он напомнил, что Сергей с самого начала полномасштабного вторжения РФ вместе с бойцами ТРО защищал с оружием в руках родной город, проявил при этом невероятное мужество и самоотверженность.

В Ирпене открыли памятную доску защитнику Украины Сергею Смирнову, погибшему при обороне города 01

Сергей Смирнов. Архивное фото

В Ирпене открыли памятную доску защитнику Украины Сергею Смирнову, погибшему при обороне города 02В Ирпене открыли памятную доску защитнику Украины Сергею Смирнову, погибшему при обороне города 03В Ирпене открыли памятную доску защитнику Украины Сергею Смирнову, погибшему при обороне города 04В Ирпене открыли памятную доску защитнику Украины Сергею Смирнову, погибшему при обороне города 05В Ирпене открыли памятную доску защитнику Украины Сергею Смирнову, погибшему при обороне города 06

Ирпень (370) Киевская область (4136) память (1495) мемориальная доска (217) потери (4384) Маркушин Александр (38)


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25.03.2023 14:29 Ответить
А вулиця - Грибоєдова!
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25.03.2023 14:32 Ответить
Ще б вулицю перейменували.
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25.03.2023 14:45 Ответить
Обязаны ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ул Грибоедова наулицу Героя Сергея Смирнова ! Светлая Вечная Память !❤️💙💛
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25.03.2023 18:02 Ответить
Крі-і-і-і-і-і-індж-дж-дж-ж-ж-ж!
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25.03.2023 20:13 Ответить
Вічна слава і подяка Герою !
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25.03.2023 14:53 Ответить
А хто такий Грибоєдов?
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25.03.2023 14:54 Ответить
и улица имени русского фашиста-оккупанта грибоедова...
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25.03.2023 15:16 Ответить
 
 