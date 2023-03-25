В Ирпене открыли памятную доску защитнику Украины Сергею Смирнову, погибшему при обороне города. ФОТОрепортаж
В Ирпене Киевской области состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь защитника Сергея Смирнова, погибшего во время обороны города.
Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы открыли мемориальную доску защитнику Ирпеня Сергею Смирнову. Он погиб 25 марта – в свой День рождения. Ему было всего 26. И останется навсегда", – написал Маркушин в телеграме.
Он напомнил, что Сергей с самого начала полномасштабного вторжения РФ вместе с бойцами ТРО защищал с оружием в руках родной город, проявил при этом невероятное мужество и самоотверженность.
Сергей Смирнов. Архивное фото
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