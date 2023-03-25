Рашисты обстреляли из "Градов" и артиллерии Авдеевку, по Константиновке нанесен ракетный удар, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска обстреляли города Бахмут, Авдеевка, Константиновка, Часов Яр, Краматорск, пгт Новоселка, Южное, села Орловка, Первомайское. Оккупанты применили авиацию, ракеты "С-300", БПЛА, РСЗО "Град", артиллерию, танки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, уничтожены и повреждены 18 гражданских объектов – 10 жилых домов, институт, цех, админздание, магазины, автомобили.

"Из авиации, "Градов" и артиллерии оккупанты продолжают уничтожать Авдеевку. Город получил 9 ударов, поврежден многоквартирный дом. По предварительной информации, люди не пострадали. Две ракеты "С-300" армия РФ направила по Краматорску. Попали в объекты инфраструктуры" и транспорт. Одну ракету и БПЛА направили на Константиновку. Разрушения получили 2 частных дома. Во всех случаях информации о жертвах не поступало", - говорится в сообщении.

Из реактивной артиллерии оккупанты трижды обстреляли Бахмут, повредили 4 многоквартирных дома, убили и ранили гражданских.

"В результате вражеских атак есть погибшие в Орловке и травмированные в Первомайском", - добавляют в Нацполиции.

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