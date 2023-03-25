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Рашисты обстреляли из "Градов" и артиллерии Авдеевку, по Константиновке нанесен ракетный удар, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска обстреляли города Бахмут, Авдеевка, Константиновка, Часов Яр, Краматорск, пгт Новоселка, Южное, села Орловка, Первомайское. Оккупанты применили авиацию, ракеты "С-300", БПЛА, РСЗО "Град", артиллерию, танки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, уничтожены и повреждены 18 гражданских объектов – 10 жилых домов, институт, цех, админздание, магазины, автомобили.

"Из авиации, "Градов" и артиллерии оккупанты продолжают уничтожать Авдеевку. Город получил 9 ударов, поврежден многоквартирный дом. По предварительной информации, люди не пострадали. Две ракеты "С-300" армия РФ направила по Краматорску. Попали в объекты инфраструктуры" и транспорт. Одну ракету и БПЛА направили на Константиновку. Разрушения получили 2 частных дома. Во всех случаях информации о жертвах не поступало", - говорится в сообщении.

Из реактивной артиллерии оккупанты трижды обстреляли Бахмут, повредили 4 многоквартирных дома, убили и ранили гражданских.

"В результате вражеских атак есть погибшие в Орловке и травмированные в Первомайском", - добавляют в Нацполиции.

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Рашисты обстреляли из Градов и артиллерии Авдеевку, по Константиновке нанесен ракетный удар, - Нацполиция 01
Рашисты обстреляли из Градов и артиллерии Авдеевку, по Константиновке нанесен ракетный удар, - Нацполиция 02
Рашисты обстреляли из Градов и артиллерии Авдеевку, по Константиновке нанесен ракетный удар, - Нацполиция 03
Рашисты обстреляли из Градов и артиллерии Авдеевку, по Константиновке нанесен ракетный удар, - Нацполиция 04
Рашисты обстреляли из Градов и артиллерии Авдеевку, по Константиновке нанесен ракетный удар, - Нацполиция 05
Рашисты обстреляли из Градов и артиллерии Авдеевку, по Константиновке нанесен ракетный удар, - Нацполиция 06
Рашисты обстреляли из Градов и артиллерии Авдеевку, по Константиновке нанесен ракетный удар, - Нацполиция 07
Рашисты обстреляли из Градов и артиллерии Авдеевку, по Константиновке нанесен ракетный удар, - Нацполиция 08
Рашисты обстреляли из Градов и артиллерии Авдеевку, по Константиновке нанесен ракетный удар, - Нацполиция 09
Рашисты обстреляли из Градов и артиллерии Авдеевку, по Константиновке нанесен ракетный удар, - Нацполиция 10
Рашисты обстреляли из Градов и артиллерии Авдеевку, по Константиновке нанесен ракетный удар, - Нацполиция 11
Рашисты обстреляли из Градов и артиллерии Авдеевку, по Константиновке нанесен ракетный удар, - Нацполиция 12
Рашисты обстреляли из Градов и артиллерии Авдеевку, по Константиновке нанесен ракетный удар, - Нацполиция 13

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

армия РФ (19238) обстрел (27165) Донецкая область (9656)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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25.03.2023 15:18 Ответить
Пока контрнаступление отодвинет фронт, они из Краматорска,Славянска и Константиновки одни руины оставят. Ведь и так ясно что они стреляют по направлению, а не в конкретную цель.
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25.03.2023 15:20 Ответить
 
 