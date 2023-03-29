Российские пленники содержатся в соответствии с Женевской конвенцией, - Лубинец. ФОТОрепортаж

Российские военнопленные содержатся в соответствии с требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Об этом сообщил в фейсбуке уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

В ответ на доклад об обращении с военнопленными, обнародованном Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине, омудсмен сообщил о результатах недавнего мониторингового визита работников Офиса уполномоченного в лагерь военнопленных.

По его словам, температурный режим в помещениях и распорядок дня отвечают всем требованиям конвенции. Военнопленные имеют право на связь с родными путем периодических (поочередно) телефонных звонков, а также имеют право на труд. Питание осуществляется по общевойсковой раскладке продуктов.

"Медообеспечение военнопленных - на высоком уровне. В медицинской части есть стоматологический кабинет, флюорографический аппарат и аппарат УЗИ. А в свободное время военнопленные могут просматривать новости или играть в футбол на территории лагеря", - отмечает Лубинец.

Он также добавил, что по согласованию с Минюстом свободный доступ в лагерь имеют журналисты иностранных медиа. В частности, во время мониторинга работала телекомпания ТF1 (Франция). Медийщики даже попробовали продукты, которые потребляют российские военнопленные. Также в лагере находились представители ООН, МККК и другие иностранные журналисты.

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"В указанном отчете ООН, к сожалению, опубликована информация об негативных аспектах содержания российских военных в плену, однако отнюдь не очерчены положительные факты, хотя о телефонной связи с родственниками. Ведь украинские пленные не обеспечены даже таким правом и долго не имеют возможности пообщаться со своими родными. Отмечаю, что Украина придерживается Женевских конвенций, международного права и открыта для международных организаций. Призываю мир и международные организации помочь Украине в вопросе допуска к местам содержания украинских пленников!", - резюмирует уполномоченный ВР по правам человека.