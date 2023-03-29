Российские пленники содержатся в соответствии с Женевской конвенцией, - Лубинец. ФОТОрепортаж
Российские военнопленные содержатся в соответствии с требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Об этом сообщил в фейсбуке уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
В ответ на доклад об обращении с военнопленными, обнародованном Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине, омудсмен сообщил о результатах недавнего мониторингового визита работников Офиса уполномоченного в лагерь военнопленных.
По его словам, температурный режим в помещениях и распорядок дня отвечают всем требованиям конвенции. Военнопленные имеют право на связь с родными путем периодических (поочередно) телефонных звонков, а также имеют право на труд. Питание осуществляется по общевойсковой раскладке продуктов.
"Медообеспечение военнопленных - на высоком уровне. В медицинской части есть стоматологический кабинет, флюорографический аппарат и аппарат УЗИ. А в свободное время военнопленные могут просматривать новости или играть в футбол на территории лагеря", - отмечает Лубинец.
Он также добавил, что по согласованию с Минюстом свободный доступ в лагерь имеют журналисты иностранных медиа. В частности, во время мониторинга работала телекомпания ТF1 (Франция). Медийщики даже попробовали продукты, которые потребляют российские военнопленные. Также в лагере находились представители ООН, МККК и другие иностранные журналисты.
"В указанном отчете ООН, к сожалению, опубликована информация об негативных аспектах содержания российских военных в плену, однако отнюдь не очерчены положительные факты, хотя о телефонной связи с родственниками. Ведь украинские пленные не обеспечены даже таким правом и долго не имеют возможности пообщаться со своими родными. Отмечаю, что Украина придерживается Женевских конвенций, международного права и открыта для международных организаций. Призываю мир и международные организации помочь Украине в вопросе допуска к местам содержания украинских пленников!", - резюмирует уполномоченный ВР по правам человека.
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На содержание одного пленного кацапского ублюдка в месяц идет 10 тьісяч гривень.
В 4 раза больше минимальной пенсии украинскому пенсионеру. Вот где справедливость поискать следует!
Ипучий Т9
Так что чем больше будет дохльіх кацапов, тем лучше(хотя наших из плена вьітягивать надо)
Що за ідіотизм, ми комісії показали умови , все погано.. Мокши найух послали комісію - все добре! Сидять комісіянти й не нявкають! На болотах ті тварі так не живуть на волі, як у нас у полоні! Коробочки клеють👹
На копальні..кайло в зуби й вперед..
звикай, бо не виживеш...
*****, українцям, що пороблено???? Ну не можна ж бути на стільки лохами!!!
"Мені б віскарика в СІЗО", - як в Україні судили російських ГРУшників
31-летний Ерофеев (на фото - слева) на судах вел себя, скорее, дерзко. Много шутил, иногда хамил, узнавал в лицо часто бывающих на процессе журналистов, потому что видел их по телевизору в своей камере. Как-то на вопрос своего адвоката, чего ему не хватает в СИЗО, ответил: "Мне бы вискарика". Джерело:
Середня пенсія 5 тис.
Надто жирно живут орки
Їх утримання має бути "симетрично" утриманню наших полонених
Граються тут в гуманізм й конвенцію, москалі цього не зрозуміють, а їм треба роз'яснити, що вони не арійці, а сміття на на планеті.
Москалі розуміють тільки чоботом в рило! От жаль, що це не доходить до цивілізованого світу!
чи ще ці ****** скарги строчуть?
https://vtinform.com/podrobnosti/189148/