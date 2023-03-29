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Новости Фото Война
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Российские пленники содержатся в соответствии с Женевской конвенцией, - Лубинец. ФОТОрепортаж

Российские военнопленные содержатся в соответствии с требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Об этом сообщил в фейсбуке уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

В ответ на доклад об обращении с военнопленными, обнародованном Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине, омудсмен сообщил о результатах недавнего мониторингового визита работников Офиса уполномоченного в лагерь военнопленных.

По его словам, температурный режим в помещениях и распорядок дня отвечают всем требованиям конвенции. Военнопленные имеют право на связь с родными путем периодических (поочередно) телефонных звонков, а также имеют право на труд. Питание осуществляется по общевойсковой раскладке продуктов.

"Медообеспечение военнопленных - на высоком уровне. В медицинской части есть стоматологический кабинет, флюорографический аппарат и аппарат УЗИ. А в свободное время военнопленные могут просматривать новости или играть в футбол на территории лагеря", - отмечает Лубинец.

Он также добавил, что по согласованию с Минюстом свободный доступ в лагерь имеют журналисты иностранных медиа. В частности, во время мониторинга работала телекомпания ТF1 (Франция). Медийщики даже попробовали продукты, которые потребляют российские военнопленные. Также в лагере находились представители ООН, МККК и другие иностранные журналисты.

Читайте: Война в Украине унесла жизни по меньшей мере 8401 гражданского, 14023 ранены, - ООН

Российские пленники содержатся в соответствии с Женевской конвенцией, - Лубинец 01
Российские пленники содержатся в соответствии с Женевской конвенцией, - Лубинец 02
Российские пленники содержатся в соответствии с Женевской конвенцией, - Лубинец 03
Российские пленники содержатся в соответствии с Женевской конвенцией, - Лубинец 04
Российские пленники содержатся в соответствии с Женевской конвенцией, - Лубинец 05
Российские пленники содержатся в соответствии с Женевской конвенцией, - Лубинец 06

"В указанном отчете ООН, к сожалению, опубликована информация об негативных аспектах содержания российских военных в плену, однако отнюдь не очерчены положительные факты, хотя о телефонной связи с родственниками. Ведь украинские пленные не обеспечены даже таким правом и долго не имеют возможности пообщаться со своими родными. Отмечаю, что Украина придерживается Женевских конвенций, международного права и открыта для международных организаций. Призываю мир и международные организации помочь Украине в вопросе допуска к местам содержания украинских пленников!", - резюмирует уполномоченный ВР по правам человека.

омбудсмен (597) ООН (4168) плен (2610) пленные (2140) Лубинец Дмитрий (459)


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Топ комментарии
+32
Хєрасє... А я рік сплю з дітьми на підлозі в зйомній хаті.
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29.03.2023 07:32
+24
Блін, я коли служив був в набагато гірших умовах. Де справедливість?
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29.03.2023 07:32
+21
Вбивці живуть як на курорті.
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29.03.2023 07:36
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Хєрасє... А я рік сплю з дітьми на підлозі в зйомній хаті.
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29.03.2023 07:32 Ответить
Блін, я коли служив був в набагато гірших умовах. Де справедливість?
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29.03.2023 07:32 Ответить
Есть такое
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29.03.2023 07:44 Ответить
Її немає
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29.03.2023 07:49 Ответить
Герой Буркова фільму "калина красная" сказав таку фразу "я буду гниль, а он землю махать? Где справедливость?"
На содержание одного пленного кацапского ублюдка в месяц идет 10 тьісяч гривень.
В 4 раза больше минимальной пенсии украинскому пенсионеру. Вот где справедливость поискать следует!
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29.03.2023 08:03 Ответить
Гнить, а он землю пахать!
Ипучий Т9
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29.03.2023 08:04 Ответить
зебобики просто воруют. яйца там неверняка по 34 шт, яблоки ло 102. Меня очень интересует другой вопрос. Почему никто и нигде не пишет о количестве пленных, нет списка и т.д. Ведь это деморализовало бы русню и радовало украинцев.
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29.03.2023 08:34 Ответить
Их теперь вообще не будет. На кацапии приняли(вроде уже как) закон, что сдача в плен теперь уголовно наказуемое деяние(что-то наподобие измене). В общем все как во времена сталинизма.
Так что чем больше будет дохльіх кацапов, тем лучше(хотя наших из плена вьітягивать надо)
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29.03.2023 08:40 Ответить
"У сраці!" - Заволав я. (©Лесь Подерев`янський)
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29.03.2023 09:12 Ответить
(сякається розчулено)
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29.03.2023 07:33 Ответить
Вбивці живуть як на курорті.
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29.03.2023 07:36 Ответить
Медійникам ТF1 подобаеться
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29.03.2023 15:03 Ответить
Бачив репортаж про це місце. Їм навіть безкоштовні стоматологічні послуги роблять.
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29.03.2023 07:37 Ответить
Треба цих тварюк утримувати згідно умов у Оленівці.

Що за ідіотизм, ми комісії показали умови , все погано.. Мокши найух послали комісію - все добре! Сидять комісіянти й не нявкають! На болотах ті тварі так не живуть на волі, як у нас у полоні! Коробочки клеють👹

На копальні..кайло в зуби й вперед..
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29.03.2023 07:37 Ответить
тільки 2 фото на реальні, стенд з документами, та армійські столи в підвалі. все інше 100 показуха
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29.03.2023 07:46 Ответить
Сподіваюся.
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29.03.2023 07:47 Ответить
подивись Золкина . він сказав живуть,як в піонер-таборі .
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29.03.2023 07:57 Ответить
да у них в кацапии дома хуже условия чем в плену!!!
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29.03.2023 07:47 Ответить
... "афуєть, кричали гості"...!!!! 😡😡😡😡
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29.03.2023 07:49 Ответить
Наскільки я знаю,роzійських військовополонених у нас немає,є озброєні бандити,тому що війни у нас немає,а є якась«СВО».
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29.03.2023 07:58 Ответить
До речі, так. Вони нам війну не оголошували, тому формально вони не військовополонені.
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29.03.2023 08:21 Ответить
***** пенсіонеру 2100 пенсії ана утримання одного мобіка 10000 іто якийсь кріт так подбав про них
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29.03.2023 08:15 Ответить
Які полонені, які конвенції??? Офіційно в нас то і не війна!!!
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29.03.2023 08:19 Ответить
брате, зараз усе і скрізь - гібрідне: війна, закони, життя, смерть, пенсія, зарплата, кохання та розлучення...
звикай, бо не виживеш...
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29.03.2023 09:34 Ответить
Ці пдри в себе дома жили в рази гірше. Підтирайте, Підтирайте срку кцпам - вони все зрозуміють і не будуть йти вбивати в Україну.
*****, українцям, що пороблено???? Ну не можна ж бути на стільки лохами!!!
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29.03.2023 08:21 Ответить
Так вава янелох він своїм дружбанам сраку й підтерає, потерпілий давно всім своїми діями показує, що для нього Україна чужа теріторія, а кацапи любі друзі.
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29.03.2023 10:02 Ответить
Ковдри не шовкові. Ганебне порушення прав покидьків, які йшли вбивати! Негайно поскаржитися в ООН.
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29.03.2023 08:32 Ответить
До дідька оті ООНи-нехай ідуть вивчають як кацапи наших полонених утримують! А то зарази демагогію тут розвели! Чим більше їх слухаєш то більше претензій висовують. Он кацапи їх послали, і в них все нормально, до кацапів немає претензій!
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29.03.2023 08:34 Ответить
Ти хоч тих підара. В в буковелі посели,вони будуть після полону розказувати как тут питають і голодом морять.і це все за наші податки..так наша влада дбає про зброд вбивць,а допомога своїм малолітнім дітям 800грн на місяць...от так шобло керує.
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29.03.2023 08:35 Ответить
Не дивно для ЗЕленої влади "ета наши люді"
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29.03.2023 08:39 Ответить
19.04.16 15:07

"Мені б віскарика в СІЗО", - як в Україні судили російських ГРУшників

31-летний Ерофеев (на фото - слева) на судах вел себя, скорее, дерзко. Много шутил, иногда хамил, узнавал в лицо часто бывающих на процессе журналистов, потому что видел их по телевизору в своей камере. Как-то на вопрос своего адвоката, чего ему не хватает в СИЗО, ответил: "Мне бы вискарика". Джерело:
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29.03.2023 09:30 Ответить
Утримання полоненого рашиста коштує 10 тис
Середня пенсія 5 тис.

Надто жирно живут орки
Їх утримання має бути "симетрично" утриманню наших полонених
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29.03.2023 08:51 Ответить
Чому б їх не утримувати в тих містах,які обстрілюють орки?Та щє хай сіють собі зернові на замінованих їми полях.Уйобкі плешиві
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29.03.2023 08:58 Ответить
Це повний нонсенс!!! Дурня й знущання над українцями! На тюремні нари їх! Кожен день бити бітами й тухлі макарони один раз в день!

Граються тут в гуманізм й конвенцію, москалі цього не зрозуміють, а їм треба роз'яснити, що вони не арійці, а сміття на на планеті.

Москалі розуміють тільки чоботом в рило! От жаль, що це не доходить до цивілізованого світу!
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29.03.2023 09:11 Ответить
І "політзанятія" з фільмами про спалених і вбитих їхніх братанів
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29.03.2023 09:21 Ответить
До заходу це дійде лише коли від Московії почне прилітати по них.
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29.03.2023 09:59 Ответить
Плюс сауна, массаж и джакузи.
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29.03.2023 09:29 Ответить
а в сортирах є туалетний папір?
чи ще ці ****** скарги строчуть?
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29.03.2023 09:36 Ответить
Мабуть, українським пенсіонерам варто здатися в полон ЗСУ, щоб мати більш-менш пристойне життя. Бо 2500 пенсії vs 10000 на утримання 1 кацапської гниди - це вже навіть не *******. Це дно дна.
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29.03.2023 09:45 Ответить
Кацапів потрібно направити на розмінування звільненої української території, як у фільмі https://www.youtube.com/watch?v=4Kao3t0NBMU&t=5s "Моя земля".
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29.03.2023 09:46 Ответить
Мене долає думка, що у полоні в Україні не загарбники, а українські пенсіонери. І мудрий нарід це спокійно хаває....
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29.03.2023 09:57 Ответить
годі виправдовуватися, пішли їх усіх нах і допускай до полонених орків після того, як вони перевірять українських полонених.
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29.03.2023 10:05 Ответить
Геноцид українських пенсіонерів продовжується.
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29.03.2023 10:05 Ответить
Первое:: Лубенцу следовало бы так хорошо кормить и обслуживать наших бедных пенсионеров в домах престрелых как фашистов-россиян внашем плену-за 10 тісяч гривен в месяц! .. И второе :: Если єтому сраному, бесполезному для всего мира, ООН не нравится как содержат пленных россиян, то пусть финансируют их содержание в нашем плену, направляют сюда специалистов из МКК, для работы , а не для пи---зжужу,..Нам не хватает денег на дроны и броники , а мы кормим на убой этих убийц!!
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29.03.2023 10:14 Ответить
Прошу записати в "Миротворець " !!! ! Знайомтесь ,бурятка --окупантка -Оксана Васильевна Бухольцева с сентября прошлого года живет на Донбассе - в одной из средних школ города Донецк она преподает физику. "Местное население к солдатам с шевронами «V» относится хорошо " "- Как-то разговорились с библиотекарем, она рассказала, что в начале 1990-х годов на Украине началась новая политика, - говорит Оксана Васильевна. - Разработали целую методику, создали специальную литературу, начиная от комиксов и заканчивая учебниками и художественной литературой, и 30 лет кормили этим детей и взрослых. А литература была на одну тему - ненависти к России и так называемым «москалям». Шла мощная обработка, стоит ли удивляться, что у людей, которым сейчас по 30 лет, это уже в генетику вбито, там мощно отработали американские методисты. "
https://vtinform.com/podrobnosti/189148/

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29.03.2023 10:17 Ответить
Цікаво, а переселенці, в яких розбомблене житло теж живуть ХОЧА Б в таких умовах? Чі це тільки для окупантів? І чі відробляють полонені кацапи хоча б ті 10 тис, які на них виділяють, наприклад, розбираючи завали. Або шкарпетки та робочу одежу хай шиють...
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29.03.2023 15:25 Ответить
 
 