Задержан российский агент, который "охотился" на склады с боеприпасами Сил обороны под Авдеевкой, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донетчины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, им оказался местный житель, еще до начала полномасштабного вторжения поддерживавший дружеские отношения с кадровым сотрудником российской спецслужбы.
"После 24 февраля враг дистанционно завербовал своего приятеля и определил ему задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе. Прежде всего, агрессора интересовала информация о местоположении складов с боеприпасами и баз военной техники Сил обороны на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.
Для сбора разведданных российских агент объезжал местность и пытался скрыто фиксировать украинские объекты.
Полученные сведения он должен был передавать в ФСБ через анонимный мессенджер в виде электронных координат, а также медиафайлов с привязкой к местности и подробным описанием.
Разведданные требовались оккупантам для планирования тактических операций против Сил обороны на восточном фронте.
Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение - своевременно разоблачили, поэтапно задокументировали и задержали злоумышленника во время выполнения им разведывательного задания.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.
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"Після 24 лютого ворог дистанційно завербував свого приятеля і визначив йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні. Джерело: