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Задержан российский агент, который "охотился" на склады с боеприпасами Сил обороны под Авдеевкой, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донетчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, им оказался местный житель, еще до начала полномасштабного вторжения поддерживавший дружеские отношения с кадровым сотрудником российской спецслужбы.

"После 24 февраля враг дистанционно завербовал своего приятеля и определил ему задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе. Прежде всего, агрессора интересовала информация о местоположении складов с боеприпасами и баз военной техники Сил обороны на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.

Для сбора разведданных российских агент объезжал местность и пытался скрыто фиксировать украинские объекты.

Полученные сведения он должен был передавать в ФСБ через анонимный мессенджер в виде электронных координат, а также медиафайлов с привязкой к местности и подробным описанием.

Разведданные требовались оккупантам для планирования тактических операций против Сил обороны на восточном фронте.

Задержан российский агент, который охотился на склады с боеприпасами Сил обороны под Авдеевкой, - СБУ 01
Задержан российский агент, который охотился на склады с боеприпасами Сил обороны под Авдеевкой, - СБУ 02
Задержан российский агент, который охотился на склады с боеприпасами Сил обороны под Авдеевкой, - СБУ 03
Задержан российский агент, который охотился на склады с боеприпасами Сил обороны под Авдеевкой, - СБУ 04
Задержан российский агент, который охотился на склады с боеприпасами Сил обороны под Авдеевкой, - СБУ 05

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Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение - своевременно разоблачили, поэтапно задокументировали и задержали злоумышленника во время выполнения им разведывательного задания.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

СБУ (19898) ФСБ (1936) шпионаж (1387) Донецкая область (9648) Авдеевка (2444) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+6
Если вы пишите,что это российский агент,значит он заброшен кацапами? Я правильно понимаю? Это не завербованный,не запроданец,а ДРГ? А где же бравое СБУ ,было,почему оно допустило въезд агенты на территорию страны? Ладно СБУ,а пограничники,а миграционная служба? Они не виноваты? нет?
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29.03.2023 10:16
+5
Коригувальники ударів ворога по об'єктах є громадяни України члени терористичних угрупувань і вони винні в знищені майна, масової загибелі населення, військових. Вони обміну не повинні підлягати. За такі діяння їм приговор повинен бути один СМЕРТЬ а не смішні терміни 8-15 років. Владо, ви більші терміни присуждаєте воїнам захисникам України за проступки. То займіться врешті-решт за відповідні ЗАКОНИ.
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29.03.2023 10:46
+4
Широкомасштабная война--- уже второй год. Задержан с доказательной базой за государственное преступление. Предатель, шпион--- почему не растрелян после первого допроса???
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29.03.2023 10:40
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Если вы пишите,что это российский агент,значит он заброшен кацапами? Я правильно понимаю? Это не завербованный,не запроданец,а ДРГ? А где же бравое СБУ ,было,почему оно допустило въезд агенты на территорию страны? Ладно СБУ,а пограничники,а миграционная служба? Они не виноваты? нет?
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29.03.2023 10:16 Ответить
Як зазначається, ним виявився місцевий житель, який ще до початку повномасштабного вторгнення підтримував дружні відносини з кадровим співробітником російської спецслужби.

"Після 24 лютого ворог дистанційно завербував свого приятеля і визначив йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні. Джерело:
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29.03.2023 10:35 Ответить
А як можна Вас "какая разница" індентифікувати ви нічим не відрізняєтесь, крім фейсу, тому і пишуть вам, що мова це зброя!!!
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29.03.2023 11:05 Ответить
на гіляку дибіла !!!
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29.03.2023 10:18 Ответить
Курва, навіть на свому, цапському, з помилками пишуть, рівень освіти зашкалює.....про рівень айкью вже мовчу....
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29.03.2023 10:28 Ответить
Питання одне чому це уйобіще ще живе
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29.03.2023 10:33 Ответить
Широкомасштабная война--- уже второй год. Задержан с доказательной базой за государственное преступление. Предатель, шпион--- почему не растрелян после первого допроса???
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29.03.2023 10:40 Ответить
Я теж такого не розумію. Є ж кілька причин, з яких то можна зробити, якщо у нас немає смертної кари. Наприклад, "при спробі втечі" чи "при нападі на співробітника правоохоронної служби з цілью заволодіння зброї"... Для москалів воно не має жодної цінності і для обміну не годне, а годувати цю мерзоту багато років, за рахунок українців, не бачу жодного сенсу.
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29.03.2023 11:13 Ответить
та напевно арештували живим, щоб розкрутити його iнших колег.
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02.04.2023 16:21 Ответить
Так він міг "спробувати втекти" вже після того, як його розкрутили. )
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02.04.2023 20:53 Ответить
Коригувальники ударів ворога по об'єктах є громадяни України члени терористичних угрупувань і вони винні в знищені майна, масової загибелі населення, військових. Вони обміну не повинні підлягати. За такі діяння їм приговор повинен бути один СМЕРТЬ а не смішні терміни 8-15 років. Владо, ви більші терміни присуждаєте воїнам захисникам України за проступки. То займіться врешті-решт за відповідні ЗАКОНИ.
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29.03.2023 10:46 Ответить
тварі, звідки ви берєтися.
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29.03.2023 10:59 Ответить
 
 