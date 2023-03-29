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Российские захватчики обстреляли громады Донетчины, 5 человек получили ранения, - ОВА. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска продолжили обстреливать громады Донетчины по всей линии фронта.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"На Волновахском направлении были обстрелы Угледара и близлежащих сел – без пострадавших. На Донецком направлении в Кураховской громаде поврежден дом в Волченке, под обстрелами окрестности Курахово. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и Марьинской громады: Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки", - говорится в сообщении.

28 марта в результате вражеских обстрелов в Бахмуте получили ранения 3 человека и Часовом Яре - двое. В Константиновке поврежден 1 дом. В Соледарской громаде под огнем Миньковка и Орехово-Васильевка, в Торецкой - окрестности громады.

За прошедшие сутки были зафиксированы единичные обстрелы Северской громады.

Смотрите: Задержан российский агент, который "охотился" на склады с боеприпасами Сил обороны под Авдеевкой, - СБУ. ФОТОрепортаж

Российские захватчики обстреляли громады Донетчины, 5 человек получили ранения, - ОВА 01
Российские захватчики обстреляли громады Донетчины, 5 человек получили ранения, - ОВА 02
Российские захватчики обстреляли громады Донетчины, 5 человек получили ранения, - ОВА 03
Российские захватчики обстреляли громады Донетчины, 5 человек получили ранения, - ОВА 04
Российские захватчики обстреляли громады Донетчины, 5 человек получили ранения, - ОВА 05
Российские захватчики обстреляли громады Донетчины, 5 человек получили ранения, - ОВА 06
Российские захватчики обстреляли громады Донетчины, 5 человек получили ранения, - ОВА 07
Российские захватчики обстреляли громады Донетчины, 5 человек получили ранения, - ОВА 08

обстрел (27151) Донецкая область (9648) Кириленко Павел (638)


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