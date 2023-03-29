Российские захватчики обстреляли громады Донетчины, 5 человек получили ранения, - ОВА. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки российские войска продолжили обстреливать громады Донетчины по всей линии фронта.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"На Волновахском направлении были обстрелы Угледара и близлежащих сел – без пострадавших. На Донецком направлении в Кураховской громаде поврежден дом в Волченке, под обстрелами окрестности Курахово. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и Марьинской громады: Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки", - говорится в сообщении.
28 марта в результате вражеских обстрелов в Бахмуте получили ранения 3 человека и Часовом Яре - двое. В Константиновке поврежден 1 дом. В Соледарской громаде под огнем Миньковка и Орехово-Васильевка, в Торецкой - окрестности громады.
За прошедшие сутки были зафиксированы единичные обстрелы Северской громады.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль