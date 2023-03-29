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Задержан экс-правохранитель, который во время оккупации Изюма работал на захватчиков, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему правоохранителю, который во время оккупации города Изюм Харьковской области устроился на работу в местную оккупационную администрацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как говорится, мужчина начал договариваться с россиянами сразу после того, как они оккупировали город. Он выторговал должность начальника отдела природных ресурсов и экологии местной оккупационной администрации. Чтобы угодить захватчикам, он лично встречался с местными жителями и уговаривал их также работать на врага, обещая, что "должностей хватит всем".

"Также он проводил инвентаризацию водных объектов, искал владельцев местных прудов и озер для того, чтобы сбивать "дань" для себя и в пользу оккупантов. После освобождения Изюма он начал прятаться и был задержан в Харькове", - говорится в сообщении.

Задержан экс-правохранитель, который во время оккупации Изюма работал на захватчиков, - ГБР 01

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Бывшему правоохранителю сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.

Изюм (270) государственная измена (1540) коллаборационизм (870) ГБР (2989)


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Чергова мерзенна гнида...
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29.03.2023 10:43 Ответить
А у нас в Херсоне крысу слившую списки тро и работавшую на рашку никто не трогает....
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29.03.2023 10:45 Ответить
Бісить, що їхні обличчя приховують пікселями.
Країна повинна знати своїх героїв.
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29.03.2023 10:45 Ответить
Тримай👇

@UA_Peacemaker

@UaPeacemaker

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https://twitter.com/UaPeacemaker/status/1640988794806476805 3 хв

КРИВАВІ УРОКИ ДЛЯ НАРІТУ Іноді завелика самовпевненість невігласа в темі, при відповідальності за мільйони життів, творять страшні речі. Жахливі речі. Без переродження охлосу в громадян, маючи такого сусіда, ми щоразу будемо вбивати націю своїми руками.

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29.03.2023 11:11 Ответить
ну вот якого хера морду ХЕРоя не показують --- хай знають люди цю тварюку
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29.03.2023 11:02 Ответить
На обычную зону мусора.
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29.03.2023 11:23 Ответить
а зачем харю закрывать?................................в водные ресурсы бросить его и всех делов......пущай плавает любитель свинособак болотных.............
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29.03.2023 11:36 Ответить
 
 