Задержан экс-правохранитель, который во время оккупации Изюма работал на захватчиков, - ГБР. ФОТО
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему правоохранителю, который во время оккупации города Изюм Харьковской области устроился на работу в местную оккупационную администрацию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как говорится, мужчина начал договариваться с россиянами сразу после того, как они оккупировали город. Он выторговал должность начальника отдела природных ресурсов и экологии местной оккупационной администрации. Чтобы угодить захватчикам, он лично встречался с местными жителями и уговаривал их также работать на врага, обещая, что "должностей хватит всем".
"Также он проводил инвентаризацию водных объектов, искал владельцев местных прудов и озер для того, чтобы сбивать "дань" для себя и в пользу оккупантов. После освобождения Изюма он начал прятаться и был задержан в Харькове", - говорится в сообщении.
Бывшему правоохранителю сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.
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КРИВАВІ УРОКИ ДЛЯ НАРІТУ Іноді завелика самовпевненість невігласа в темі, при відповідальності за мільйони життів, творять страшні речі. Жахливі речі. Без переродження охлосу в громадян, маючи такого сусіда, ми щоразу будемо вбивати націю своїми руками.