Махинации с гумпомощью для ВСУ: руководство известной сети военных магазинов предстанет перед судом, - ГБР
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении основателя и руководителя одной из столичных сетей магазинов, специализирующейся на продаже товаров военного назначения. Они пытались обогатиться продажами гуманитарной помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Установлено, что в апреле 2022 года фигуранты обратились в одну из воинских частей с предложением бесплатно привезти для них гуманитарную помощь – бронепластины и защитные шлемы.
Для этого они попросили военных предоставить предприятию сертификат на ввоз соответствующего товара, что позволяло избежать прохождения таможенного оформления и уплаты таможенных платежей.
"После получения соответствующего сертификата злоумышленники привезли из Польши в Украину 1,5 тыс. бронепластин и 300 защитных шлемов. Задекларированная стоимость товара на тот момент составляла более 800 тысяч гривен, а рыночная стоимость ориентировочно 8 млн гривен. Вместо того чтобы безвозмездно передать товар военным, предприниматели предложили руководству части выкупить шлемы и пластины по рыночной стоимости. Когда военные отказали, предприниматели начали продавать бронепластины и шлемы по сети собственных магазинов", - говорится в сообщении.
Владелец и руководитель торговой сети обвиняются в незаконном использовании для получения прибыли гуманитарной помощи и нарушении порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 3 ст. 201-2 УК, ч. 1 ст. 333 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.
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ми повинні все згуртуватися у цей тяжкий час біля Боневтіка та його призначенців
ps Ваш сарказм зрозумів!
-о-о-о-О!, навіть у танку покатали балакучого Володаря Яєць?!
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То виходить, що ДБР поширює хвейки?
І люди на Західній Європі просто в шоці коли я переслав їм свої світлини