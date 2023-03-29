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Махинации с гумпомощью для ВСУ: руководство известной сети военных магазинов предстанет перед судом, - ГБР

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении основателя и руководителя одной из столичных сетей магазинов, специализирующейся на продаже товаров военного назначения. Они пытались обогатиться продажами гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Установлено, что в апреле 2022 года фигуранты обратились в одну из воинских частей с предложением бесплатно привезти для них гуманитарную помощь – бронепластины и защитные шлемы.

Для этого они попросили военных предоставить предприятию сертификат на ввоз соответствующего товара, что позволяло избежать прохождения таможенного оформления и уплаты таможенных платежей.

"После получения соответствующего сертификата злоумышленники привезли из Польши в Украину 1,5 тыс. бронепластин и 300 защитных шлемов. Задекларированная стоимость товара на тот момент составляла более 800 тысяч гривен, а рыночная стоимость ориентировочно 8 млн гривен. Вместо того чтобы безвозмездно передать товар военным, предприниматели предложили руководству части выкупить шлемы и пластины по рыночной стоимости. Когда военные отказали, предприниматели начали продавать бронепластины и шлемы по сети собственных магазинов", - говорится в сообщении.

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Махинации с гумпомощью для ВСУ: руководство известной сети военных магазинов предстанет перед судом, - ГБР 01
Махинации с гумпомощью для ВСУ: руководство известной сети военных магазинов предстанет перед судом, - ГБР 02
Махинации с гумпомощью для ВСУ: руководство известной сети военных магазинов предстанет перед судом, - ГБР 03

Владелец и руководитель торговой сети обвиняются в незаконном использовании для получения прибыли гуманитарной помощи и нарушении порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 3 ст. 201-2 УК, ч. 1 ст. 333 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

махинации (582) гуманитарная помощь (1261) ГБР (2989)


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Топ комментарии
+24
А коли предстане перед судом рєзніков зі своїми яйцями?
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29.03.2023 12:31
+22
До чого тут "Бог"? Просто покидьків та дебілів багато, амбітних та нахабних.
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29.03.2023 12:46
+12
не розумію як таке може бути в державі народ якої піддається геноциду Захисники гинуть сотнями а якесь падло гріє собі руки .. Невже Бог від нас відвернувся ?
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29.03.2023 12:27
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не розумію як таке може бути в державі народ якої піддається геноциду Захисники гинуть сотнями а якесь падло гріє собі руки .. Невже Бог від нас відвернувся ?
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29.03.2023 12:27 Ответить
До чого тут "Бог"? Просто покидьків та дебілів багато, амбітних та нахабних.
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29.03.2023 12:46 Ответить
Бог за людей нічого не робить, а дає свободу вибору!
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29.03.2023 12:57 Ответить
коли Бог хоче покарати людину то відбирає в неї розум
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29.03.2023 20:41 Ответить
ну ось Бог і покарав "мудрий нарід", який замість "Армія, мова, віра", вибрав "какая разніца на камом язикє, какая разніца как називаєтся уліца, какая разніца под какім памятніком..."
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29.03.2023 20:53 Ответить
Мораль руководства -- "война-это война -- хорошая вещь , чем больше крови и трупов ,то больше звонких монет..."
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29.03.2023 12:28 Ответить
Мерзенні ублюдки не можуть не бути мерзенними ублюдками-бо мерзенні ублюдки...
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29.03.2023 12:30 Ответить
А коли предстане перед судом рєзніков зі своїми яйцями?
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29.03.2023 12:31 Ответить
це інше - не на часі

ми повинні все згуртуватися у цей тяжкий час біля Боневтіка та його призначенців
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29.03.2023 12:34 Ответить
домоможемо їм розкрадати країну?
ps Ваш сарказм зрозумів!
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29.03.2023 12:37 Ответить
супермаркети теж торують гуманітаркою.Сумніваюсь я що щось зроблять їм
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29.03.2023 12:38 Ответить
Знаючи середовище бізнесюків. зовсім не здивований. Жадібність, або рузским язигом алчность, українських бариг не має меж.
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29.03.2023 12:41 Ответить
твоя тюльа тим сами керувалась, коли на поклон до х..ла їздила, ікеш валізами вивозила, між іншим їй тоді мертвечук вирішував проблему.
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29.03.2023 13:42 Ответить
Який жаль, що у нашому законодавстві не передбачено винесення загального вироку, у якому визначається термін ув'язнення у якому плюсуються строки по кожній статті. Вже б було тварюкам не сім, а чотирнадцять років. Між іншим, у багатьох країнах діє саме такий принцип, не поглинання строків, а плюсування.
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29.03.2023 12:44 Ответить
Алчность українською буде "пожадливість", єслі шо.
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29.03.2023 12:45 Ответить
А що за мережа? Чи сектрет?
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29.03.2023 12:50 Ответить
,,Гаврилівськи курчата" або ,,Наша Ряба" ! .
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29.03.2023 16:39 Ответить
Купляли вони за свої кошти , але не розмитнили , провели як гуманітарку , за жадібність і поплатилися .
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29.03.2023 12:51 Ответить
Задекларована вартість товару на той момент складала понад 800 тис. гривень, а ринкова вартість орієнтовно 8 млн гривень. Джерело:... Ви ж не хочете сказати що вони купили ті шоломи та пластини за 8 міліонів гривень?
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29.03.2023 13:03 Ответить
Мда.. Не для всіх в країні війна. Сцуки. Люди останні копійки перераховують на ЗСУ, скидуються, купляють своїм друзям та знайомим обмундирування, а ці сцуки гуманітраку їм продають, "бізнесмени" *****. Нещодавно звернувся хлопець, цілий список написав що йому потрібно. Щось купили, передали з того списку, на кевлар вже не вистачало, то хлопцю все село зібрало гроші, та купляли самі. От сцуки. Ненавиджу.
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29.03.2023 12:58 Ответить
наївне питання: "А рапорт керівництву не пробував писати ? А керівництву вище ?"
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29.03.2023 13:15 Ответить
думаю, що спочатку саме так і робив. Але. Довелося збирати всим селом.
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29.03.2023 14:00 Ответить
а по-друге: поки ті докладні пройдуть всі дев"ять кіл пекла, хлопець може загинути. Тож, вибір очевидний.
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29.03.2023 14:02 Ответить
брехня...!!!- на передку є ВСЕ)))- а на задку, щоб бути крутішим..= ну то й труси скидайте свойому суперрейнджеру\понторєзу...
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30.03.2023 01:55 Ответить
...та то пойнЯтно.. шо там "по яйцям"?.. порєшалі ужЕ?..
-о-о-о-О!, навіть у танку покатали балакучого Володаря Яєць?!
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29.03.2023 13:20 Ответить
Цікаво то все ... якось.
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29.03.2023 13:28 Ответить
КИЇВ. 29 березня. УНН. У мережі Facebook поширили рекламний фейк начебто іноземних видань, у якому йдеться про розпродаж гуманітарної допомоги в Україні, що є черговим ІПСО росіян, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram, пише УНН.

Деталі
"Повідомлення в соцмережах про перепродаж західної допомоги українцями - чергова ІПСО росіян", - вказують у Центрі.

То виходить, що ДБР поширює хвейки?
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29.03.2023 13:30 Ответить
Наскільки зрозуміло зі статті - це афера з ухиляння від сплати митних платежів. Незрозуміло гуманітарка тут до чого? "Гуманітарку" тільки обіцяли, щоб видурити дозвіл. Суддя таке не прийме (а може так і задумано).
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29.03.2023 13:37 Ответить
бізнес єрака зачепили?
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29.03.2023 14:35 Ответить
боже, що це робиться , з нашими українцями? пір під час чуми? крадемо у наших, воїнів, які кладуть своє життя за нас, крадуть у дітей , в людей які втратили все в результаті цієї війни. крадуть всі -міністри, депутати, деякі волонтери, пересічні українці, підприємці наживаються на поставках продукції для армії. за що вмирають на фронті кращі представники націїї і що буде з Україною, якщо ми переможемо. молох війни поступово перемолює наші людські ресурси, а захід не дуже спішить з допомогою,виділяючи її по чайній ложці. а влада, на чолі з Зеленським, поступово втілює в усі сфери суспільства зачатки диктатури. вся країна поступово переходить під вплив Єрмака і інших агентів російського впливу.
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29.03.2023 14:56 Ответить
А чому не написали як Епіцентр гуманітарну допомогу продає. Сам був свідком, як машину з ящиками UNISEF. Розгружали. На ящиках було написано Не для продажу, гуманітарна допомога, шкільне приладдя. А потім раптом з'явилися в торговій залі. І це було в листопаді 2022р.
І люди на Західній Європі просто в шоці коли я переслав їм свої світлини
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29.03.2023 20:07 Ответить
Купили за свои деньги, попытались сэкономить таможню. Возможно яйцепатриоты с МО с них попросило откат, они психанули, их и слили для статистики.
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29.03.2023 22:57 Ответить
 
 