Махинации с гумпомощью для ВСУ: руководство известной сети военных магазинов предстанет перед судом, - ГБР

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении основателя и руководителя одной из столичных сетей магазинов, специализирующейся на продаже товаров военного назначения. Они пытались обогатиться продажами гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Установлено, что в апреле 2022 года фигуранты обратились в одну из воинских частей с предложением бесплатно привезти для них гуманитарную помощь – бронепластины и защитные шлемы.

Для этого они попросили военных предоставить предприятию сертификат на ввоз соответствующего товара, что позволяло избежать прохождения таможенного оформления и уплаты таможенных платежей.

"После получения соответствующего сертификата злоумышленники привезли из Польши в Украину 1,5 тыс. бронепластин и 300 защитных шлемов. Задекларированная стоимость товара на тот момент составляла более 800 тысяч гривен, а рыночная стоимость ориентировочно 8 млн гривен. Вместо того чтобы безвозмездно передать товар военным, предприниматели предложили руководству части выкупить шлемы и пластины по рыночной стоимости. Когда военные отказали, предприниматели начали продавать бронепластины и шлемы по сети собственных магазинов", - говорится в сообщении.

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Владелец и руководитель торговой сети обвиняются в незаконном использовании для получения прибыли гуманитарной помощи и нарушении порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 3 ст. 201-2 УК, ч. 1 ст. 333 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.