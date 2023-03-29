РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11309 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
5 061 14

В Днепре будут судить корректировщика ракетных ударов по городу. ФОТО

Местный житель с августа по сентябрь 2022 фиксировал и передавал информацию о дислокации сил ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.

"По данным следствия, с августа по сентябрь 2022 года мужчина, имея антиукраинскую позицию, фиксировал и передавал информацию о количестве, местах дислокации и перемещения подразделений, военной техники Вооруженных Сил Украины, размещении блокпостов, средств противовоздушной обороны.

Также он сообщал врагу о расположении объектов критической инфраструктуры, основных дорожно-транспортных магистралей, железнодорожных вокзалов на территории Днепропетровской области.
Собранные данные по GPS-координатам объектов информатор передавал представителям РФ через мессенджер "Telegram". Предоставленную им информацию враг использовал для нанесения ракетных ударов по указанным объектам", - говорится в сообщении.

Также читайте: Задержан экс-правохранитель, который во время оккупации Изюма работал на захватчиков, - ГБР. ФОТО

Для выполнения задания представителей РФ агент прислал видеофиксацию пуска ракеты системой ПВО и координаты возможного местоположения средств противовоздушной обороны ВСУ со ссылкой на Google Maps. Кроме этого, мужчина подробно расписывал врагу информацию о последствиях ракетных ударов по городу.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. По ходатайству прокурора судом наложен арест на его имущество и банковские счета.

В Днепре будут судить корректировщика ракетных ударов по городу 01
В Днепре будут судить корректировщика ракетных ударов по городу 02

Днепр (4418) государственная измена (1540)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
..та отпустите потерпевшего, только предоставьте фото и адрес и отдайте это чудо в перьях людям, главное - не выпустить его с Украины.. пусть до конца дней своих "ищет пятый угол".. с.ка..
показать весь комментарий
29.03.2023 14:25
+11
На довічне мразоту!
показать весь комментарий
29.03.2023 14:29
+6
Та воно хворе по життю, череп он дитячий чи що, на столі..можна на довічне у психарню на галоперідол...

Для отаких мразот й воєнних злочинців всеж таки повинна існувати смертна кара..
показать весь комментарий
29.03.2023 14:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
..та отпустите потерпевшего, только предоставьте фото и адрес и отдайте это чудо в перьях людям, главное - не выпустить его с Украины.. пусть до конца дней своих "ищет пятый угол".. с.ка..
показать весь комментарий
29.03.2023 14:25 Ответить
Пусть на фронте босяком разминирует поля !!!
показать весь комментарий
30.03.2023 02:09 Ответить
На довічне мразоту!
показать весь комментарий
29.03.2023 14:29 Ответить
Да какой там может быть срок для этого нелюдя, здесь лишь только одно наказание для его - РАССТРЕЛ!!!
показать весь комментарий
29.03.2023 16:24 Ответить
Та воно хворе по життю, череп он дитячий чи що, на столі..можна на довічне у психарню на галоперідол...

Для отаких мразот й воєнних злочинців всеж таки повинна існувати смертна кара..
показать весь комментарий
29.03.2023 14:41 Ответить
На фото еще статья 297 УК Украины. "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Или вообще 115-я -" Умышленное убийство"
показать весь комментарий
29.03.2023 14:49 Ответить
А чого те падло ще живе???
показать весь комментарий
29.03.2023 14:49 Ответить
Прізвище, його, явно не Портнов та Колесников , а так би відпустили, щоб пробачення, б просили
показать весь комментарий
29.03.2023 15:13 Ответить
віддайте його людям які вижили після влучання у багатоповерхівку нехай судять його кожен має право взяти камінчик і поцілити в те падло!
показать весь комментарий
29.03.2023 15:29 Ответить
5-колона в Україні - це найстрашніша зброя рашистів!
показать весь комментарий
29.03.2023 15:38 Ответить
Щоб ти здох падло!!!
показать весь комментарий
29.03.2023 16:23 Ответить
Сколько людей из-за этой сволочи погибло - пострадало, а вы так гуманно к нему относитесь. Да расстрелять его, а не всю жизнь кормить, одевать, обувать. Таким тварям, не место на земле!!!
показать весь комментарий
29.03.2023 16:57 Ответить
Наші судді зрадників *******. Быльше 5 років не дадуть....
показать весь комментарий
29.03.2023 17:54 Ответить
 
 