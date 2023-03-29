В Днепре будут судить корректировщика ракетных ударов по городу. ФОТО

Местный житель с августа по сентябрь 2022 фиксировал и передавал информацию о дислокации сил ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.

"По данным следствия, с августа по сентябрь 2022 года мужчина, имея антиукраинскую позицию, фиксировал и передавал информацию о количестве, местах дислокации и перемещения подразделений, военной техники Вооруженных Сил Украины, размещении блокпостов, средств противовоздушной обороны.

Также он сообщал врагу о расположении объектов критической инфраструктуры, основных дорожно-транспортных магистралей, железнодорожных вокзалов на территории Днепропетровской области.

Собранные данные по GPS-координатам объектов информатор передавал представителям РФ через мессенджер "Telegram". Предоставленную им информацию враг использовал для нанесения ракетных ударов по указанным объектам", - говорится в сообщении.

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Для выполнения задания представителей РФ агент прислал видеофиксацию пуска ракеты системой ПВО и координаты возможного местоположения средств противовоздушной обороны ВСУ со ссылкой на Google Maps. Кроме этого, мужчина подробно расписывал врагу информацию о последствиях ракетных ударов по городу.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. По ходатайству прокурора судом наложен арест на его имущество и банковские счета.



