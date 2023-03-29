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Новости Фото Война
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Украинский фотограф Малолетка получил премию World Press Photo за снимки из Мариуполя. ФОТО

Украинский фотограф Евгений Малолетка получил за серию фото из осажденного россиянами Мариуполя премию World Press Photo 2023.

Об этом говорится в сообщении на сайте конкурса, передает Цензор.НЕТ.

В общей сложности премию получили 24 победителя со всего мира. Жюри выбрали их работы из более 60 тыс. представленных на конкурс фотографий от 3 752 фотографов из 127 стран мира.

Малолетка – один из победителей в категории "Европа". Лауреатами премии в этой категории стали, кроме него, еще четыре фотографа. Двое из них представили фотографии войны в Украине.

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Малолетку отметили за серию работ под названием The Siege of Mariupol ("Осада Мариуполя").

"Эта история изображает реальность российских атак на Мариуполь, не прибегая к трагизму и другим визуальным возможностям. Серия полна редких и исторических изображений с разных ракурсов и точки съемки, которые безупречно передают цену, которую граждане платят за войну. Каждое изображение произвело на жюри особое впечатление. Они были поражены тем, как украинский фотограф рисковал своей жизнью, чтобы получить доступ к визуальным изображениям российских боевиков и сделать эти изображения доступными для мира. Фото.

Напомним, в декабре 2022 года Малолетка стал фотографом года по версии The Guardian.

Украинский фотограф Малолетка получил премию World Press Photo за снимки из Мариуполя 01
Украинский фотограф Малолетка получил премию World Press Photo за снимки из Мариуполя 02
Украинский фотограф Малолетка получил премию World Press Photo за снимки из Мариуполя 03
Украинский фотограф Малолетка получил премию World Press Photo за снимки из Мариуполя 04

Мариуполь (5713) премия (480) фото (1359)


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Топ комментарии
+7
Закрий свого чорного рота, якщо не в курсі долі, яка спіткала саме цю вагітну на ношах.

"На одном из фото, сделанных на месте обстрела, видно, как беременная женщина лежит на носилках. Этот кадр опубликовали многие мировые СМИ.

Сотрудник агентства Ассошиэйтед пресс, работающий в Мариуполе, со ссылкой на врачей сообщил, что беременная женщина и ребенок, ранее попавшие под обстрел больницы, умерли. Гибель женщины подтвердил и фотограф Евгений Малолетка, чью съемку последствия обстрела роддома публиковали СМИ."
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29.03.2023 15:48
+6
Це інша, та кацапська ******* на ношах не лежала, просто стояла у щось закутана, наскільки я пам'ятаю.
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29.03.2023 16:13
+4
Малолєтка, а премію заробив.
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29.03.2023 15:20
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Малолєтка, а премію заробив.
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29.03.2023 15:20 Ответить
Закрий свого чорного рота, якщо не в курсі долі, яка спіткала саме цю вагітну на ношах.

"На одном из фото, сделанных на месте обстрела, видно, как беременная женщина лежит на носилках. Этот кадр опубликовали многие мировые СМИ.

Сотрудник агентства Ассошиэйтед пресс, работающий в Мариуполе, со ссылкой на врачей сообщил, что беременная женщина и ребенок, ранее попавшие под обстрел больницы, умерли. Гибель женщины подтвердил и фотограф Евгений Малолетка, чью съемку последствия обстрела роддома публиковали СМИ."
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29.03.2023 15:48 Ответить
Це інша, та кацапська ******* на ношах не лежала, просто стояла у щось закутана, наскільки я пам'ятаю.
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29.03.2023 16:13 Ответить
Іноді краще жувати (с)
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29.03.2023 16:16 Ответить
Так, я помилився, а ти мудак.
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29.03.2023 18:41 Ответить
памятаю як глисти розповідали про постанову. родичі з московії буи впевненні
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29.03.2023 17:49 Ответить
То інша жінка, яка дійсно модель. Яку сфотографували у роддомі. Але чомусь вона добровільно залишилась у Маріуполі і себе оговорила. Хтозна чим їй погрожували. Але якщо вона дійсно працювала на ЗСУ то чому не евакуювалася? (тоді ще була така можливість для цивільних). Логіки нуль, але для свинособачих іпсо це норма.
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09.05.2023 09:45 Ответить
 
 