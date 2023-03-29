Украинский фотограф Малолетка получил премию World Press Photo за снимки из Мариуполя. ФОТО
Украинский фотограф Евгений Малолетка получил за серию фото из осажденного россиянами Мариуполя премию World Press Photo 2023.
Об этом говорится в сообщении на сайте конкурса, передает Цензор.НЕТ.
В общей сложности премию получили 24 победителя со всего мира. Жюри выбрали их работы из более 60 тыс. представленных на конкурс фотографий от 3 752 фотографов из 127 стран мира.
Малолетка – один из победителей в категории "Европа". Лауреатами премии в этой категории стали, кроме него, еще четыре фотографа. Двое из них представили фотографии войны в Украине.
Малолетку отметили за серию работ под названием The Siege of Mariupol ("Осада Мариуполя").
"Эта история изображает реальность российских атак на Мариуполь, не прибегая к трагизму и другим визуальным возможностям. Серия полна редких и исторических изображений с разных ракурсов и точки съемки, которые безупречно передают цену, которую граждане платят за войну. Каждое изображение произвело на жюри особое впечатление. Они были поражены тем, как украинский фотограф рисковал своей жизнью, чтобы получить доступ к визуальным изображениям российских боевиков и сделать эти изображения доступными для мира. Фото.
Напомним, в декабре 2022 года Малолетка стал фотографом года по версии The Guardian.
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"На одном из фото, сделанных на месте обстрела, видно, как беременная женщина лежит на носилках. Этот кадр опубликовали многие мировые СМИ.
Сотрудник агентства Ассошиэйтед пресс, работающий в Мариуполе, со ссылкой на врачей сообщил, что беременная женщина и ребенок, ранее попавшие под обстрел больницы, умерли. Гибель женщины подтвердил и фотограф Евгений Малолетка, чью съемку последствия обстрела роддома публиковали СМИ."