На деоккупированных территориях Херсонщины и Харьковщины задержаны три предателя, которые согласились сотрудничать, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила еще трех вражеских сторонников во время стабилизационных мер в освобожденных районах Харьковской и Херсонской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

"Одной из фигуранток оказалась бывшая должностница лицензионно-разрешительного отдела Купянского городского совета. После временного захвата города она поддержала российских захватчиков и добровольно вступила в ряды оккупационной администрации. С "переназначением в должности" коллаборантка начала следовать указаниям кремля по переустройству работы местного украинского бизнеса в пользу РФ.", - говорится в сообщении.

После деоккупации Купянска предательница переехала к матери в Харьков, где надеялась избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и доставили в Купянскую окружную прокуратуру для вручения подозрения.

Еще одной коллаборанткой является 65-летняя жительница Волчанска Харьковщины, которая во время оккупации района добровольно согласилась возглавить созданный агрессором местный "отдел пенсионного фонда". На этой "должности" она формировала "штат" псевдоучреждения. Кроме того, женщина передала оккупационным властям персональные данные местных жителей, которые находились в затруднительном материальном положении, чтобы выполнить планы Москвы по принудительной паспортизации жителей оккупированных территорий.

Кроме того, в Херсоне разоблачен местный житель, бывший инструктор автошколы. После временного захвата города он вступил в ряды оккупационного "главного управления МВД Херсонской области". Руководители псевдоучреждения назначили его "специалистом отдела регистрации транспортных средств". После освобождения Херсона злоумышленник, пытаясь избежать наказания, сменил три адреса проживания.

Но сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в одном из поселков вблизи областного центра. Вражеским сторонникам сообщено о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

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