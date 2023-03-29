Россияне из авиации обстреляли территории промышленных предприятий Берислава, есть раненый. ФОТО
29 марта российские захватчики снова обстреляли промышленные предприятия Берислава Херсонской области.
Об этом сообщил глава Бериславской районной государственной администрации Владимир Литвинов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня оккупанты нанесли очередной авиационный обстрел по территориям промышленных предприятий г.Берислав. Под ударом оказались бывшие производственные цеха заводов. Также, от взрывной волны задело 15 домов, в домах повреждены крыши и выбиты окна", - говорится в сообщении.
Известно об одном пострадавшем в результате обстрелов. Раненый мужчина доставлен в больницу.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль