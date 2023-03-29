Задержана группа мошенников, которые под видом обмена валют похищали деньги с помощью дрона, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками Департамента уголовного розыска Нацполиции разоблачили организованную преступную группу, которая совершала мошенничества под видом обмена валюты в разных областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Действовали фигуранты по заранее разработанной схеме: в сети Интернет размещали объявления с предложением приобрести иностранную валюту по более выгодному курсу, чем в других обменниках. При этом их интересовали только большие суммы. В состав группы входило пять человек: трое мужчин и две женщины, четко распределившие между собой "функции".

Злоумышленники договаривались о встрече с потенциальным покупателем, затем брали в аренду помещение для "обустройства" обменного пункта. В подготовленном МАФе они производили специальный "ремонт". Так в помещении появлялось два отверстия: в потолке – для квадрокоптера, с помощью которого похищали деньги, и в стене – для бегства "работницы".

Когда "кассирша" получала деньги для обмена, сразу звонила "руководителю" с просьбой "открыть сейф" - это и был сигнал для сообщника-оператора беспилотника. Затем она ложила деньги в сетку, прикрепленную к дрону, и снова звонила по телефону "руководителю", но на этот раз просила "закрыть сейф": после этих слов беспилотник с деньгами исчезал, а работница "обменника" убегала через "запасной выход". Только тогда клиент понимал, что его обманули.

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Полицейские задержали фигурантов при очередной попытке мошенничества. Дрон с деньгами, которые они пытались присвоить, удалось посадить.

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов, а также в гаражных помещениях и автомобилях, которые они использовали при подготовке и совершении преступлений. В результате изъяли машины, беспилотный летательный аппарат и пульт управления, деньги и номерные знаки, которые злоумышленники использовали для "прикрытия" во время совершения преступлений.

Все участники организованной преступной группы объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Уже установлено, что фигуранты обманули троих граждан и присвоили около 50 тысяч евро и 25 тысяч долларов. В настоящее время продолжаются меры по установлению причастности злоумышленников к аналогичным преступлениям на территории государства, а также разоблачению полного круга лиц, привлеченных к противоправной деятельности.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Офис Генерального прокурора.