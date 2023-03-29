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Новости Фото Силовики
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Задержана группа мошенников, которые под видом обмена валют похищали деньги с помощью дрона, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками Департамента уголовного розыска Нацполиции разоблачили организованную преступную группу, которая совершала мошенничества под видом обмена валюты в разных областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Действовали фигуранты по заранее разработанной схеме: в сети Интернет размещали объявления с предложением приобрести иностранную валюту по более выгодному курсу, чем в других обменниках. При этом их интересовали только большие суммы. В состав группы входило пять человек: трое мужчин и две женщины, четко распределившие между собой "функции".

Злоумышленники договаривались о встрече с потенциальным покупателем, затем брали в аренду помещение для "обустройства" обменного пункта. В подготовленном МАФе они производили специальный "ремонт". Так в помещении появлялось два отверстия: в потолке – для квадрокоптера, с помощью которого похищали деньги, и в стене – для бегства "работницы".

Когда "кассирша" получала деньги для обмена, сразу звонила "руководителю" с просьбой "открыть сейф" - это и был сигнал для сообщника-оператора беспилотника. Затем она ложила деньги в сетку, прикрепленную к дрону, и снова звонила по телефону "руководителю", но на этот раз просила "закрыть сейф": после этих слов беспилотник с деньгами исчезал, а работница "обменника" убегала через "запасной выход". Только тогда клиент понимал, что его обманули.

Задержана группа мошенников, которые под видом обмена валют похищали деньги с помощью дрона, - Нацполиция 01

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Задержана группа мошенников, которые под видом обмена валют похищали деньги с помощью дрона, - Нацполиция 02

Полицейские задержали фигурантов при очередной попытке мошенничества. Дрон с деньгами, которые они пытались присвоить, удалось посадить.

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов, а также в гаражных помещениях и автомобилях, которые они использовали при подготовке и совершении преступлений. В результате изъяли машины, беспилотный летательный аппарат и пульт управления, деньги и номерные знаки, которые злоумышленники использовали для "прикрытия" во время совершения преступлений.

Все участники организованной преступной группы объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Уже установлено, что фигуранты обманули троих граждан и присвоили около 50 тысяч евро и 25 тысяч долларов. В настоящее время продолжаются меры по установлению причастности злоумышленников к аналогичным преступлениям на территории государства, а также разоблачению полного круга лиц, привлеченных к противоправной деятельности.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Офис Генерального прокурора.

Автор: 

мошенничество (1223) Нацполиция (16463) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) обмен валюты (54) дроны (3917)


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Топ комментарии
+11
Одні шахраї дурили інших шахраїв - ось і вся історія!
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29.03.2023 17:24
+5
все технологічнеє і технологічнеє стають вори.
а були б депутатами і містерками - підпис і 3км яблук з яйцями твої....
не відриваючі сраку від стула...
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29.03.2023 17:40
+3
Шахраю!
Навіть депутат-ніщєброд подивиться на тебе, як на гімно!
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29.03.2023 17:20
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Шахраю!
Навіть депутат-ніщєброд подивиться на тебе, як на гімно!
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29.03.2023 17:20 Ответить
Одні шахраї дурили інших шахраїв - ось і вся історія!
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29.03.2023 17:24 Ответить
Яких щє "інших шахраів"? Намагаєшься відмазувати шахраїв чи що?
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29.03.2023 21:09 Ответить
все технологічнеє і технологічнеє стають вори.
а були б депутатами і містерками - підпис і 3км яблук з яйцями твої....
не відриваючі сраку від стула...
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29.03.2023 17:40 Ответить
За яйца и к коптеру. Пущай полетает!
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29.03.2023 17:41 Ответить
Ну що ж, жаль шахраїв, креативні пацики.
А тих ворюг, хто продавав валюту - не жаль.
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29.03.2023 17:43 Ответить
Чому всі ворюги? Може хтось якесь майно продав для лікування?
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29.03.2023 18:56 Ответить
Це шахраєлюбка просто.
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29.03.2023 21:10 Ответить
Совершенствуют свое мастерство ученики грымчака и пашинского.
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29.03.2023 17:55 Ответить
Ученики Пашинского Стугны делают.
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29.03.2023 21:13 Ответить
не делились?
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29.03.2023 18:09 Ответить
.......ты можешь украсть мешок картошки , и тебя расстреляют , а можешь воровать вагонами , и тебе ничего не будет ........ДЕВИЗ ЗЕ- БАНДЫ.
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29.03.2023 18:10 Ответить
Ось з'явилася нова ******* каста злодіїв, злодій-дронщик, стає актуальною, не залишайте легкі цінні речі без нагляду, в тому числі на відкритих балконах, з доробкою може з'явитися такий, що буде зніматиме шапки, та крастиме білизну.
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29.03.2023 19:23 Ответить
Стара схема. Колись була мережа ломбардів по країні, так там просто чекали, коли прийде конкретний клієнт з дуже грошовитою річчю, так той ломбард відразу й закривався.
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29.03.2023 19:54 Ответить
 
 