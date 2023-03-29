Судью из Одессы разоблачили на получении 4 тыс. дол. взятки, - НАБУ. ФОТО

29 марта НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили на получении 4 тыс. дол. взятки судью одного из районных судов Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, служительница Фемиды получила средства от гражданина за принятие положительного решения относительно гражданского дела в его пользу. Ее разоблачили сразу после получения неправомерной выгоды.

Предварительная квалификация действий судьи – ч. 3 ст. 368 УК Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении лицу о подозрении.

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