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Судью из Одессы разоблачили на получении 4 тыс. дол. взятки, - НАБУ. ФОТО

29 марта НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили на получении 4 тыс. дол. взятки судью одного из районных судов Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Судью из Одессы разоблачили на получении 4 тыс. дол. взятки, - НАБУ 01

По данным следствия, служительница Фемиды получила средства от гражданина за принятие положительного решения относительно гражданского дела в его пользу. Ее разоблачили сразу после получения неправомерной выгоды.

Судью из Одессы разоблачили на получении 4 тыс. дол. взятки, - НАБУ 02

Предварительная квалификация действий судьи – ч. 3 ст. 368 УК Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении лицу о подозрении.

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Автор: 

НАБУ (4221) взятка (6159) Одесса (7885) СБУ (19898) судья (2646)


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Топ комментарии
+16
думала якщо в зелене одягнеться то не тронуть?
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29.03.2023 18:30
+14
Спортивна риболовля продовжується, впіймали, показали і відпустили.
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29.03.2023 18:27
+11
Затримали за те що ціни занижує. Брала б 10 ніхто б і слова кривого не сказав, а так штучно ціну занужувати не гарно
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29.03.2023 18:29
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Спортивна риболовля продовжується, впіймали, показали і відпустили.
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29.03.2023 18:27 Ответить
Розстріляти!
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29.03.2023 18:50 Ответить
Отправить на "Разминирование полей пешим порядком"
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30.03.2023 01:52 Ответить
Пацан не для себе брав, а для підрахуя
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29.03.2023 19:35 Ответить
таке в любому суді можна знайти.. теж мені новина
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29.03.2023 19:58 Ответить
Затримали за те що ціни занижує. Брала б 10 ніхто б і слова кривого не сказав, а так штучно ціну занужувати не гарно
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29.03.2023 18:29 Ответить
думала якщо в зелене одягнеться то не тронуть?
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29.03.2023 18:30 Ответить
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29.03.2023 18:46 Ответить
Відразу видно-дуже любить зелень...
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29.03.2023 18:34 Ответить
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29.03.2023 18:45 Ответить
Каже, мала зарплата, тож і була вимушена якісь срані 4 тис доларів взяти щоб до авансу перебитись.
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29.03.2023 18:35 Ответить
та то на шубку,зими в Одесі знаєте які люті))))
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29.03.2023 22:38 Ответить
Піде на лікарняний
Через півроку повернеться і одержиьь компенсацію
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29.03.2023 18:45 Ответить
не візьмуть цього суддю в ЄС, ох, не візьмуть
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29.03.2023 18:47 Ответить
Відправляють за хабарями або помічників, або прибиральницю.
А тут щось пішло не так. Системний збій. І ось тобі результат.
Посидить пів року без роботи, на заощаджені.
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29.03.2023 19:34 Ответить
Вы посмотрите на ее одежку!? Это, бл.дь, достопочтенная судья?!!
У нас, в Молдове, тоже полно таких проституток Фемиды! Недаром одним из наиважнейших условий евроинтегации является реформа судебной системы.
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29.03.2023 18:49 Ответить
И да, она почему-то вся в зеленом...)))
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29.03.2023 18:52 Ответить
любов до зелені її кредо!
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29.03.2023 19:34 Ответить
----
вибачте але з такими суддями , депутатами та прокурорами..
...
В жопу а не в європу..
...
вибачте на слові..
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30.06.2023 13:16 Ответить
Коли ж ви ****і нажеретеся? Все їм мало! Щоб вас порозривало!
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29.03.2023 18:50 Ответить
та беріть усіх - тут без помилок.
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29.03.2023 18:52 Ответить
То дуже добре, але багато чути про викрито та звільнено замість викрито і посаджено.
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29.03.2023 18:53 Ответить
Это не судья, а представитель "розетки"
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29.03.2023 18:54 Ответить
Це покарання за демпінг.
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29.03.2023 18:55 Ответить
Це супер дорога вулиця поряд з парком, морем.
Подивитись на одяг цей суч*и, наче з групи супровіда Майкла Джексона.
Судді Одеси це суцільни хабарники, злодії та колоборанти.
Треба 100% скорочення, звільнення та років на 50, судочинство та судів набирати наприклад з Британії.
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29.03.2023 18:55 Ответить
можна подумати,що одеські митники,прокурори,податківці,менти.....суцільні херувимчики....
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29.03.2023 19:35 Ответить
Лікарів забули.
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29.03.2023 23:08 Ответить
У нашої честі щось з перукою. Полиняла чи шо? Ну, улюблений колір одягу, то зрозуміло.
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29.03.2023 19:01 Ответить
Їх треба саджати, одразу після виходу з інстітуту.. У Харкові в юр ,,академіЇ, плата за вхід на порядок вища, ніж той жалюгідний хабар. . ,,Юрку ,, у Харкові треба знести. Сказати, що то кацапи розбомбили.
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29.03.2023 19:01 Ответить
за 4 тищі можуть посадить, нада брать як ЗЕлені по 400 тищ, тоді нічо не буде
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29.03.2023 19:04 Ответить
Тю, якісь мілкі хабарі пішли!
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29.03.2023 19:06 Ответить
Нічого, якщо свій, то невелика застава і на свободі, якщо ж ні, то справедливість!
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29.03.2023 19:07 Ответить
Дуже дивно. Як вдалося схопити цю наволочь на гарячому. Судiли всі беруть хабарі через своїх помічників, через картки та рахунки
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29.03.2023 19:09 Ответить
дуже жадібна.Щоб не ділитися жодним чесно заробленим доляром.
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29.03.2023 20:32 Ответить
суддя, ще й особисто брала хабаря, то вже триндець, гріх не зловити.
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29.03.2023 19:14 Ответить
І чому це не дивує🤔 Було б дивно, якби на хабарі зловили двірника з місцевого ЖЕКа,- ото було диво так диво,- всім дивам диво... А так черговий суддя, подумаєш сенсація... *** 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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29.03.2023 19:21 Ответить
Да ни хрена ей не будет, погрозят пальчиком, да и отпустят, мол, так больше нельзя делать, - делиться надо!
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29.03.2023 19:21 Ответить
Нічого їй не буде. Вона ж ЗЕЛЕНА.
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29.03.2023 19:22 Ответить
Зелёная жаба, посмотрите, у неё даже обувь зелёная, что бы это могло значить???
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29.03.2023 19:27 Ответить
Це значить одне - ПАФОС, ЕГОС....Нациси іпані...."Я,Я і тільки Я"...тварина
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29.03.2023 19:51 Ответить
"нарциси"
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29.03.2023 19:52 Ответить
Одна из тысяч....
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29.03.2023 19:31 Ответить
все це діло розквітнуло при рижому гитаристі Льоні Кучмі,а потім вже стало просто системою.вся країна побудована і феукціонує на корупції,знизу догори єдиний вихід-смертні вироки за хабарі або неправомірну вигоду,нанесення збитків державі тощо на 10000 дол і вище....але ж у нас вже вся країна така і 90% суспільства!
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29.03.2023 19:38 Ответить
В Одесі вперше провели операцію з пересадки серцяhttps://dumskaya.net/news/v-odesse-vpervye-proveli-operatciyu-po-peresadke-174258/ua/#comments
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29.03.2023 19:39 Ответить
В доларах бере. Якось непатріотично.
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29.03.2023 20:06 Ответить
А судді косять бабло і косять незважаючи на війну. Треба зараз озвучити прізвища тих реформаторів судової системи, які провели підвищення зарплат і пенсій суддям, говорячи, що тепер вони не будуть брати хабарі. А з іншого боку, поубірали з кодексів право у громодян навіть оскаржувати до верховного суду обставини справи, яке було навіть у срср при сталіні, у третьому рейху, до нашої ери та є у всіх країнах світу від Болівії до Папуа Нової Гвинеї. Переписували і цивільно-процесуальний і кримінально-процесуальних кодекси самі ж судді, а вр це проштампувала. Ця зелена цапля діє абсолютно у межах реформованої судової системи, а попалась внаслідок відсутності досвіду.
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29.03.2023 20:10 Ответить
Такие суды и судьи - визитная карточка русскаго мира.
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29.03.2023 20:10 Ответить
Судьи - особая категория, они получают офигенные зарплаты с надбавками и пенсии, которые и не снились остальным гражданам. Поэтому при любом правонарушении они должны караться намного строже, например, конфискацией имущества всех членов семьи и пожизненным заключением!
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29.03.2023 20:32 Ответить
Кто то видел в Украине честного судью?
ВСЕ подстилки кивалова-портнова. О законе тут и речи не идет.
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29.03.2023 21:19 Ответить
Не хватило прокурору и следаку дать на лапу. Мораль данной истории одна: не надо брать взятки в 4 тысячи долларов. Бери взятки в 40 тысяч, чтобы было с кем поделиться и тогда никто трогать не будет.
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29.03.2023 22:06 Ответить
Чернігів хабарі більші, якщо не даєш - переслідую поліця і виродки судді на замовлення, як наприклад суддя виродок Логвіна
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29.03.2023 22:37 Ответить
 
 