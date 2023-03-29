Судью из Одессы разоблачили на получении 4 тыс. дол. взятки, - НАБУ. ФОТО
29 марта НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили на получении 4 тыс. дол. взятки судью одного из районных судов Одессы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
По данным следствия, служительница Фемиды получила средства от гражданина за принятие положительного решения относительно гражданского дела в его пользу. Ее разоблачили сразу после получения неправомерной выгоды.
Предварительная квалификация действий судьи – ч. 3 ст. 368 УК Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении лицу о подозрении.
Топ комментарии
+16 Andrey Levenov
показать весь комментарий29.03.2023 18:30
+14 krot_lub
показать весь комментарий29.03.2023 18:27
+11 Алексей Королевский #552373
показать весь комментарий29.03.2023 18:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Через півроку повернеться і одержиьь компенсацію
А тут щось пішло не так. Системний збій. І ось тобі результат.
Посидить пів року без роботи, на заощаджені.
У нас, в Молдове, тоже полно таких проституток Фемиды! Недаром одним из наиважнейших условий евроинтегации является реформа судебной системы.
вибачте але з такими суддями , депутатами та прокурорами..
...
В жопу а не в європу..
...
вибачте на слові..
Подивитись на одяг цей суч*и, наче з групи супровіда Майкла Джексона.
Судді Одеси це суцільни хабарники, злодії та колоборанти.
Треба 100% скорочення, звільнення та років на 50, судочинство та судів набирати наприклад з Британії.
ВСЕ подстилки кивалова-портнова. О законе тут и речи не идет.