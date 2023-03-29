Благодаря свойствам украинского чернозема ваши растения будут здоровыми, - в российских магазинах торгуют краденой украинской землей
В одном из российских торговых центров продается украинская земля. Через некоторое время эта информация была снята с сайта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
В рекламном объявлении отмечается: "С радостью сообщаем о начале продаж украинского чернозема в нашем торговом центре"
Мы предлагаем высококачественный украинский чернозем, тщательно проверенный на содержание вредных веществ.
После проведения всех исследований, можем с уверенностью сказать, что благодаря свойствам украинского чернозема Ваши растения будут здоровыми и быстрорастущими".
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+57 Олександр Дніпро
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тож це не тільки чорнозем, а й ще і гноїво)
а выручку направить на закупку дронов.
-чому батько ?
-не коси і все.
Но федерасты могут и свою землю продавать под видом украинской, маркетинговый ход.