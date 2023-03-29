Благодаря свойствам украинского чернозема ваши растения будут здоровыми, - в российских магазинах торгуют краденой украинской землей

В одном из российских торговых центров продается украинская земля. Через некоторое время эта информация была снята с сайта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

В рекламном объявлении отмечается: "С радостью сообщаем о начале продаж украинского чернозема в нашем торговом центре"

Мы предлагаем высококачественный украинский чернозем, тщательно проверенный на содержание вредных веществ.

После проведения всех исследований, можем с уверенностью сказать, что благодаря свойствам украинского чернозема Ваши растения будут здоровыми и быстрорастущими".

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