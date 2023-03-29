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Благодаря свойствам украинского чернозема ваши растения будут здоровыми, - в российских магазинах торгуют краденой украинской землей

В одном из российских торговых центров продается украинская земля. Через некоторое время эта информация была снята с сайта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

В рекламном объявлении отмечается: "С радостью сообщаем о начале продаж украинского чернозема в нашем торговом центре"

Мы предлагаем высококачественный украинский чернозем, тщательно проверенный на содержание вредных веществ.

После проведения всех исследований, можем с уверенностью сказать, что благодаря свойствам украинского чернозема Ваши растения будут здоровыми и быстрорастущими".

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Благодаря свойствам украинского чернозема ваши растения будут здоровыми, - в российских магазинах торгуют краденой украинской землей 01

Автор: 

земля (1947) россия (95526) рашизм (98)


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Топ комментарии
+57
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29.03.2023 19:08
+45
Русофашисти. Німота теж вивозила до Рейху нашу землю ешелонами.
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29.03.2023 19:02
+28
Благодаря свойствам украинского чернозема, ваши мужики навсегда останутся молодыми!
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29.03.2023 19:05
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Русофашисти. Німота теж вивозила до Рейху нашу землю ешелонами.
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29.03.2023 19:02 Ответить
Про німців це тупий радянський фейк. Жодних документальних свідчень тому немає.
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29.03.2023 19:12 Ответить
Есть.
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29.03.2023 20:16 Ответить
Ты гей! Я сказал! Докажи обратное.
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29.03.2023 20:23 Ответить
Все більше переконуюсь, що більшість жахів, які кацапи розповідали про німців то їхній авторський винахід
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29.03.2023 20:30 Ответить
Так, моя мати це розказувала.
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29.03.2023 19:41 Ответить
Дуже бідні землі у німців, батько батрачив остарбайтером
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29.03.2023 21:47 Ответить
вони просто своїх забирали одразу з землею.
тож це не тільки чорнозем, а й ще і гноїво)
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29.03.2023 19:04 Ответить
Враховуючи ваші міндобрива таки да.
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29.03.2023 19:05 Ответить
Благодаря свойствам украинского чернозема, ваши мужики навсегда останутся молодыми!
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29.03.2023 19:05 Ответить
вечно молодыми
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29.03.2023 19:09 Ответить
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29.03.2023 19:08 Ответить
Кацапська наволоч вірна принципам Адік: звинувачуй ворогів у своїх злочинах. Нещодавно по руснявому зомбоящику показували сюжет як поляки вивозять українські чорноземи.
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29.03.2023 19:10 Ответить
з прівкусом вагнера ...
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29.03.2023 19:10 Ответить
Щоб ви там потруїлися нею!
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29.03.2023 19:11 Ответить
предлагаю продавать кацапам украинский воздух. это не иссякаемый ресурс...
а выручку направить на закупку дронов.
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29.03.2023 19:11 Ответить
Тупо конченые. Только в печку.🤦
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29.03.2023 19:13 Ответить
Мешок неправильного цвета.
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29.03.2023 19:13 Ответить
Что-то пошло не так

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29.03.2023 19:15 Ответить
росфігачити бамбас це і була напевно основна ціль..
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29.03.2023 19:52 Ответить
це , пля, канібалізм якийсь
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29.03.2023 19:15 Ответить
нецікава, по ладі вам на моґилу.
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29.03.2023 19:21 Ответить
За задовбали вже відосами про двох зайвохромосомних з кривими лапами!!
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29.03.2023 19:40 Ответить
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29.03.2023 19:20 Ответить
Те саме робили і фашисти,вивозили чернозем.Все по методичкам,
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29.03.2023 19:21 Ответить
І такая "зельоная" травка на етом чєрназьомє растьот...
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29.03.2023 19:24 Ответить
-ти там, синку, не коси...
-чому батько ?
-не коси і все.
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29.03.2023 19:26 Ответить
там не косять.
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29.03.2023 19:27 Ответить
Нацики не меняются
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29.03.2023 19:29 Ответить
Не нашел в интернете, данную информацию.

Но федерасты могут и свою землю продавать под видом украинской, маркетинговый ход.
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29.03.2023 19:32 Ответить
Знаете, почему земля в Украине такая плодородная ? Здесь русских "освободителей" в три слоя закопано ).
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29.03.2023 19:33 Ответить
Гитлеровцы тоже вывозили, а перед ними Кайзер. И где они? Рашка будет там же где и их духовный лидер, дедушка Адик
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29.03.2023 20:02 Ответить
А почему засекретили в каком именно торговом центре продают? Очередная Военная тайна, вброс или отвлекают внимание от яблок по 52 грн?
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29.03.2023 20:07 Ответить
по 51.
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29.03.2023 20:10 Ответить
Тебе трошки ця стаття про кацапів образила?Наговорють на бідненьких?
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29.03.2023 20:18 Ответить
Давай разберемся, а почему от тебя засекретили то, что всем доступно в статье? ТЦ Южный, Москва.
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29.03.2023 21:27 Ответить
Може і унітази і інші крадені речі-то є фейк?
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29.03.2023 20:24 Ответить
русская, в Украине принято вежливое обращение Пан/Пани . А ваши господа - на стране-помойке.
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29.03.2023 20:27 Ответить
руzzкая, ты знаешь почему ваш скот в Эстонии зовут *******?
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29.03.2023 20:38 Ответить
Так як бути з іншими краденими речами,то правда чи ні?
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29.03.2023 20:44 Ответить
Нет, я не русский. Мне, в отличие от тебя, повезло человеком родиться. А тыбли вы потому, шо "Ты, ***" - это вежливое обращение, принятое у русских свиней. Самка, ты любишь своего фюрера?
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29.03.2023 20:44 Ответить
Відповідь буде?
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29.03.2023 20:49 Ответить
Вже нічого.Допобачення.
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29.03.2023 20:51 Ответить
Дикарей-людоедов всегда подклинивает при вопросе за их любовь к *****.
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29.03.2023 20:52 Ответить
Слейся за поребрик, руснявая.
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29.03.2023 21:20 Ответить
Верно. От руzzких свиней рождаются именно такие руzzкие свиньи, как ты. А мои родители, Слава Богу, были людьми, а не руснявыми животными. Так любишь ты своего фюрера, русмартышка?
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29.03.2023 20:51 Ответить
Вам нечем выводы делать, руzzкая. За ваше стадо делает выводы ваш фюрер *****. Так шо там с твоей любовью к *****? Или тебе больше нравится жирный гомосек рамзанка дыров?
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29.03.2023 20:54 Ответить
животное, ты никак не можешь уразуметь своим насекомым "мозгом", шо тебе подобные руzzкие свиньи тут нежелательны? Ты никак не понимаешь, шо слово "руzzкий" сегодня значит - оккупант, убийца, садист, насильник и мародер? Или ты, как любое другое руzzкое животное, всем эти гордишься? Свое руzzонацистское гнилое нутро ты уже показало.
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29.03.2023 21:02 Ответить
Ты не *********, а опозорилась своим незнанием, откуда берутся позорные прилагательные "русский")
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29.03.2023 21:17 Ответить
Элина, русский - это исключительно продукт самоидентификации. Придумали этим прилагательным впервые записывать людей в метриках в 1927 году. В 2023 самоидентифицироваться прилагательным, как минимум позорно.
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29.03.2023 21:16 Ответить
Благадаря вашим дохлым мобикам, украинский чернозем такой родючий.
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29.03.2023 20:53 Ответить
Орки могут такое сделать, но без "а где именно?" - это пустой вброс.
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29.03.2023 21:03 Ответить
Если бы вы не долбились в очи, то увидели бы на скриншоте, что это ТЦ Южный, у м.Южная, ул. Кировоградская (суки) д.9 корп.4
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29.03.2023 21:25 Ответить
За такую рекламу, там закрывают быстро и на долго.
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29.03.2023 21:05 Ответить
Та ця земля напевно і смачніша за те, що у мордорі називають "руская кухня" - їжте її, ***** гівноголові!!!
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29.03.2023 22:25 Ответить
Думаю, що вони обманюють своїх покупців
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29.03.2023 23:01 Ответить
2ее31ad6
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30.07.2023 14:23 Ответить
 
 