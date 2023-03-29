Бронеавтомобиль украинского производства "Варта" выдержал близкое попадание вражеского снаряда. ФОТОрепортаж

В сеть попали фото бронеавтомобиля "Варта" после попадания рядом с ним вражеского снаряда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке компании "Украинская бронетехника".

В сообщении отмечается: "Бронеавтомобиль "Варта" с украинскими военными попал под артиллерийский обстрел под Бахмутом.

Как рассказали военные, автомобиль выполнял эвакуационную миссию – вывозил снайперскую группу после выполнения боевой задачи по обезвреживанию живой силы противника в городе Бахмут.

В 4:00 враг нанес артиллерийский удар по автодороге вблизи села Ивановское. В результате близкого попадания снаряда бронеавтомобиль получил повреждение от обломков снарядов и огня.

Впрочем, бронекапсула уцелела и водителю удалось доставить группу военных в точку дислокации живыми и невредимыми.

Специалисты "Украинской бронетехники" уже ждут машину для проведения диагностики и восстановления".

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