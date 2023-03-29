РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11309 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
28 083 47

Бронеавтомобиль украинского производства "Варта" выдержал близкое попадание вражеского снаряда. ФОТОрепортаж

В сеть попали фото бронеавтомобиля "Варта" после попадания рядом с ним вражеского снаряда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке компании "Украинская бронетехника".

В сообщении отмечается: "Бронеавтомобиль "Варта" с украинскими военными попал под артиллерийский обстрел под Бахмутом.

Как рассказали военные, автомобиль выполнял эвакуационную миссию – вывозил снайперскую группу после выполнения боевой задачи по обезвреживанию живой силы противника в городе Бахмут.

В 4:00 враг нанес артиллерийский удар по автодороге вблизи села Ивановское. В результате близкого попадания снаряда бронеавтомобиль получил повреждение от обломков снарядов и огня.

Впрочем, бронекапсула уцелела и водителю удалось доставить группу военных в точку дислокации живыми и невредимыми.

Специалисты "Украинской бронетехники" уже ждут машину для проведения диагностики и восстановления".

Смотрите также: Украинский бронеавтомобиль "Новатор" выдержал вражеский минометный обстрел и сохранил жизнь экипажу. ВИДЕО

Бронеавтомобиль украинского производства Варта выдержал близкое попадание вражеского снаряда 01

Бронеавтомобиль украинского производства Варта выдержал близкое попадание вражеского снаряда 02
Бронеавтомобиль украинского производства Варта выдержал близкое попадание вражеского снаряда 03

Смотрите также: Украинский бронеавтомобиль "Варта" выдержал подрыв на противотанковой мине во время выполнения боевого задания на Луганщине. ВИДЕО

Бронеавтомобиль украинского производства Варта выдержал близкое попадание вражеского снаряда 04
Бронеавтомобиль украинского производства Варта выдержал близкое попадание вражеского снаряда 05
Бронеавтомобиль украинского производства Варта выдержал близкое попадание вражеского снаряда 06

Смотрите также: Бронированные автомобили "Новатор" прошли испытания во время войны и сохранили жизнь экипажа, - фотодоказательства

Бронеавтомобиль украинского производства Варта выдержал близкое попадание вражеского снаряда 07
Бронеавтомобиль украинского производства Варта выдержал близкое попадание вражеского снаряда 08
Бронеавтомобиль украинского производства Варта выдержал близкое попадание вражеского снаряда 09

Смотрите также: Десантники на Житомирщине провели боевые стрельбы из крупнокалиберных пулеметов, установленных на бронеавтомобилях, - командование ДШВ. ФОТОрепортаж

Автор: 

техника (1736) Украинская бронетехника (44)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
Автомобілі "варта" були виготовлені 2018-го. Zeленський жодне оборонне замовлення не робив для ЗСУ, бо так йому наказали в омані.
показать весь комментарий
29.03.2023 19:25
+24
показать весь комментарий
29.03.2023 19:33
+20
Розроблено у 2015, до 2019 виготовили 200+ одиниць. Дякую Петру Олексійовичу за якісну техніку.
показать весь комментарий
29.03.2023 20:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Попробуйте сообразить,что рядом с автомобилем был разрыв снаряда. Вы профессиональный взрывотехник? Нет? Ну так и нех#й пи#деть.
показать весь комментарий
29.03.2023 20:31 Ответить
Повторюсь, попробуйте подумать головой. Какова температура должна быть в салоне (с выдержавшей капсулой), чтобы поплавились кресла и т.д. А затем спросите себя о состоянии экипажа в этом салоне. Не грубите окружающим, если это конечно не единственная ваша цель.
показать весь комментарий
29.03.2023 21:50 Ответить
Всі живі, не нагнітай кацапських настроїв.
показать весь комментарий
01.04.2023 20:18 Ответить
і точно, салон як тільки із заводу, цілий-ціленький -- так??,
показать весь комментарий
29.03.2023 19:41 Ответить
і який сенс, від такого непробиття??, (
показать весь комментарий
29.03.2023 19:43 Ответить
Ви їхали в цьому авто в момент влучання снаряду?
показать весь комментарий
29.03.2023 20:34 Ответить
Бронеавтомобіль українського виробництва "Варта" витримав близьке влучання ворожого снаряду,далы фото---що не зрозуміло??,,це може у вас там,якась там своя фантазія,,то то таке,
показать весь комментарий
29.03.2023 20:53 Ответить
А я думаю,що фантазія розгулялася у декотрих,кого не влаштовує вигляд салону після обстрілу.
показать весь комментарий
29.03.2023 21:12 Ответить
Чего вы спорите? Если на креслах были бойцы, то навряд бы они не получили контузий(ранений). А то что он сам доехал, то слава Богу. Хорошая машина.
показать весь комментарий
29.03.2023 21:34 Ответить
Контузія максимум, для поранення повинна бути відкрита площа бронестінки, чого немає.
показать весь комментарий
01.04.2023 20:13 Ответить
Сенс такий що тебе осоклками не розірвало у салоні такого бронеавто.
Не хвилюйся, всі живі, це тобі не кацапські новини з аналоговнєтом.
показать весь комментарий
01.04.2023 20:12 Ответить
Видео сегодня смотрел от военных. Говорят - своим ходом доехали, немного от рихтуем и дальше воевать.
показать весь комментарий
29.03.2023 19:33 Ответить
Дійсно, з сидіннями щось не так. Якісь пошматовані всі. Дивно все це вигляжає, якщо бронекапсула витримала...
показать весь комментарий
29.03.2023 19:35 Ответить
А фарба пузирями? Й попіл
показать весь комментарий
29.03.2023 19:36 Ответить
Після розриву снарядів зблизька завжди пилюка, то не попіл.
показать весь комментарий
01.04.2023 20:15 Ответить
Може й так. Я бачила тільки згорівші авто після ДТП, схоже просто.
показать весь комментарий
01.04.2023 21:52 Ответить
Автомобілі "варта" були виготовлені 2018-го. Zeленський жодне оборонне замовлення не робив для ЗСУ, бо так йому наказали в омані.
показать весь комментарий
29.03.2023 19:25 Ответить
Так сколько "Варт" было построено с 2019 года?
показать весь комментарий
29.03.2023 19:46 Ответить
показать весь комментарий
29.03.2023 19:33 Ответить
а коли Шабунін став мільйонером?
показать весь комментарий
29.03.2023 21:21 Ответить
шину на Банкову
показать весь комментарий
29.03.2023 19:39 Ответить
переймаємося заздалегідь, навчені бо.
показать весь комментарий
29.03.2023 19:42 Ответить
Салон певно вигорів після того як його покинули люди, до того ж автор репортажу і не приховував, що бронеавтомобіль постраждав від вогню. Те що водієві вдалося доставити військових у точку дислокації, це софізм, адже репортер не стверджує прямо, що він їх доставив саме на цьому бронеавтомобілі.
показать весь комментарий
29.03.2023 19:42 Ответить
Дай, Боже, щоб у такому салоні хлопці залишилися живими... молимося.
показать весь комментарий
29.03.2023 19:51 Ответить
Розроблено у 2015, до 2019 виготовили 200+ одиниць. Дякую Петру Олексійовичу за якісну техніку.
показать весь комментарий
29.03.2023 20:06 Ответить
У подоляка уточни.
показать весь комментарий
29.03.2023 20:36 Ответить
Щось не правильно написано?
показать весь комментарий
29.03.2023 20:38 Ответить
Дійсно! Сам розробив, сам збирав за власний кошт всі детальки власними руками! Ну як такому не вклонитися до землі?
показать весь комментарий
29.03.2023 21:10 Ответить
асфальтируй приграничные с россиянцами дороги и бегом на шашлыки
показать весь комментарий
29.03.2023 21:22 Ответить
Не могу не согласиться, Петя слабак. Настоящий вдохновитель всех наших побед и достижений ******* - В. В. Зеленский
показать весь комментарий
29.03.2023 21:34 Ответить
Мости МАЗ. Білорусь.
показать весь комментарий
29.03.2023 20:34 Ответить
Шина Бел-95
показать весь комментарий
29.03.2023 20:43 Ответить
Понятно что салон выгорел, понятно что это произошло не мгновенно и люди не пострадали, чё не так ботам? Иль они думают что вражеские снаряды из пластилина?
показать весь комментарий
29.03.2023 20:57 Ответить
Внутри все трупы. А по их мнению, авто должно было на молекулы разлететься?
показать весь комментарий
29.03.2023 21:08 Ответить
Якщо вигорів салон, то чому не згоріла поролона сідушка і шини, а головне дерев'яний черепок від лопати ? Подивіться інші відео, в тих машинах возять і залізяки і боєкомплект, будматеріали. Десь є свіже відео з прифронтового рембату, там детально показують підірвані і обстріляні броньовики
показать весь комментарий
29.03.2023 21:18 Ответить
Я думаю що поролон та будь які легкозаймисті матеріали не повинні бути у військових машинах. Комфорт комфортом, але безпека важливіша
показать весь комментарий
29.03.2023 22:00 Ответить
Чугунні сидіння краще будуть,якщо зняти,можно використати ,як щит .

Згорів поролон-поміняють,яка проблема?
показать весь комментарий
29.03.2023 23:23 Ответить
Внутри 1000% был пожар !!!
Увы, это близко к поражению !!!!
показать весь комментарий
30.03.2023 00:20 Ответить
Скільки таких бронеавтівок виготовили при зеленському ?
показать весь комментарий
01.04.2023 20:16 Ответить
 
 