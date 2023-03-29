Оккупанты нанесли авиаудар по Авдеевке, попали ракетой по детскому саду, - ОП. ФОТО
Российские оккупанты нанесли авиаудар по городу Авдеевка Донецкой области.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне нанесли авиаудар по городу Авдеевка. Попали ракетой по детскому саду.
К счастью, без жертв. Пострадала многоэтажка напротив", - говорится в сообщении ОП.
Топ комментарии
+7 Evgeny N
показать весь комментарий29.03.2023 20:41
+4 три - пятнадцать
показать весь комментарий29.03.2023 20:46
+3 три - пятнадцать
показать весь комментарий29.03.2023 20:50
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не здивуюся, якщо ці виродки наведуть саме таке виправдання своєму звірству.
чи може МВС притримує зброю для гвардії наступу, яка чомусь підпорядкована мвс а не МО!!!
ні кому не воняє чимось гнилим від цього.
це випадково не противага ЗСУ яке не лягло під зермаків