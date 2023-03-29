Оккупанты нанесли авиаудар по Авдеевке, попали ракетой по детскому саду, - ОП. ФОТО

Российские оккупанты нанесли авиаудар по городу Авдеевка Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне нанесли авиаудар по городу Авдеевка. Попали ракетой по детскому саду.

К счастью, без жертв. Пострадала многоэтажка напротив", - говорится в сообщении ОП.

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