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Оккупанты нанесли авиаудар по Авдеевке, попали ракетой по детскому саду, - ОП. ФОТО

Российские оккупанты нанесли авиаудар по городу Авдеевка Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты нанесли авиаудар по Авдеевке, попали ракетой по детскому саду, - ОП 01

"Россияне нанесли авиаудар по городу Авдеевка. Попали ракетой по детскому саду.

Оккупанты нанесли авиаудар по Авдеевке, попали ракетой по детскому саду, - ОП 02

К счастью, без жертв. Пострадала многоэтажка напротив", - говорится в сообщении ОП.

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Оккупанты нанесли авиаудар по Авдеевке, попали ракетой по детскому саду, - ОП 03

Автор: 

обстрел (27151) ракеты (3569) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+7
Трамвайні колії бачите? От по ним вони й гатили, щоб наші захисники трамваями БК, такети і танки не возили. А в дитсадку "азовці" обідали "рускагаварящим младєнцєм".

Не здивуюся, якщо ці виродки наведуть саме таке виправдання своєму звірству.
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29.03.2023 20:41
+4
любить кацапня дітей - тому і бье по них бонбами...
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29.03.2023 20:46
+3
а давайте їх на олімпіяду? - докуда кацапнячий лось дострибне в ширіну...
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29.03.2023 20:50
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Трамвайні колії бачите? От по ним вони й гатили, щоб наші захисники трамваями БК, такети і танки не возили. А в дитсадку "азовці" обідали "рускагаварящим младєнцєм".

Не здивуюся, якщо ці виродки наведуть саме таке виправдання своєму звірству.
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29.03.2023 20:41 Ответить
Скорее всего выполняли неприцельное бомбометание с большой высоты, как говорится куда попало. ЗРК уж рашисты сильно теперь боятся. Разогнался на высоте побольше, сбросил и тут же разворот и назад. Лишь бы в черту города попало.
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29.03.2023 21:17 Ответить
любить кацапня дітей - тому і бье по них бонбами...
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29.03.2023 20:46 Ответить
а давайте їх на олімпіяду? - докуда кацапнячий лось дострибне в ширіну...
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29.03.2023 20:50 Ответить
дай бог чтобы все кто там был вышли своими ногами до ...
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29.03.2023 20:52 Ответить
Маріупольський театр - знайдіть сімью того хто віддав наказ...
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29.03.2023 20:54 Ответить
підривайте всіх.
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29.03.2023 20:55 Ответить
зло повинно бути наказане.
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29.03.2023 21:05 Ответить
а як же ми будемо наступати, як що про авіаудари інфа є, а про збиті літаки з яких пускали ракети інфи нема???
чи може МВС притримує зброю для гвардії наступу, яка чомусь підпорядкована мвс а не МО!!!
ні кому не воняє чимось гнилим від цього.
це випадково не противага ЗСУ яке не лягло під зермаків
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29.03.2023 21:18 Ответить
зелена бубіна ґвардия на с тебе електрічесво здобути....
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29.03.2023 23:23 Ответить
і пілотчика, який кнопку нажав - такі не повинні жити.
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29.03.2023 22:49 Ответить
У кацапні нова тактика - злетів якнайвище долетів до кордону дії української ППО, скинув УПАБ куди Бог пошле - і зразу дьору назад додому, доки ЗКР України ***** не дали. І так повторяють кожного дня. Так і знищать прикордоння України та всі окуповані території дотла при своєму ж відступі.
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30.03.2023 14:19 Ответить
 
 