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САП расследует уголовное дело против заместителя главы ОП Смирнова по статье "незаконное обогащение". ДОКУМЕНТ

смирнов,андрій

Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело и начала досудебное расследование против заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова по статье 368-5 УК "незаконное обогащение".

В распоряжении Цензор.НЕТ есть документы, подтверждающие этот факт.

В выписке из ЕРДР говорится, что Смирнов приобрел активы, стоимость которых существенно превышает его законные доходы.

САП также определила группу прокуроров, расследующих это дело.

Как сообщает источник Цензор.НЕТ, дело зарегистрировано 14 марта после расследования журналиста Михаила Ткача.

САП расследует уголовное дело против заместителя главы ОП Смирнова по статье незаконное обогащение 01

САП расследует уголовное дело против заместителя главы ОП Смирнова по статье незаконное обогащение 02

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Автор: 

НАБУ (4221) САП (2064) Ткач Михаил (134) незаконное обогащение (146) Смирнов Андрей (49)


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Топ комментарии
+21
Та чьоткий він пацан цей заступник Єрмака.

Солодка парочка - Смирнов та Портнов на роZії. 2018 рік.

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30.03.2023 09:09
+20
Дякую кожному, хто привів це до влади.
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30.03.2023 09:11
+18
А баканов?А кірюша тимошенко?А за шефіра коли возьмуться?А за Юзіка,арахамію,гетьманцева,трет'якову ...перелік можно продовжувати та продовжувати.
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30.03.2023 09:16
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Та чьоткий він пацан цей заступник Єрмака.

Солодка парочка - Смирнов та Портнов на роZії. 2018 рік.

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30.03.2023 09:09 Ответить
Дякую кожному, хто привів це до влади.
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30.03.2023 09:11 Ответить
А баканов?А кірюша тимошенко?А за шефіра коли возьмуться?А за Юзіка,арахамію,гетьманцева,трет'якову ...перелік можно продовжувати та продовжувати.
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30.03.2023 09:16 Ответить
то всі свої кореша...
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30.03.2023 09:23 Ответить
І цей свій. Йому також нічого не буде за його злочини.
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30.03.2023 09:37 Ответить
підсвічник Онуфрія - Кірюша Тімошенко "честь має" - його не мож чіпати!
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30.03.2023 14:37 Ответить
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30.03.2023 09:19 Ответить
а хіба не НАБУ має це розслідувати?

САП може порушити справу, але слідства САП не веде.
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30.03.2023 09:22 Ответить
Та то все ІБД - імітація бурхливої діяльності. Якби реально за всіх взялись, то в Києві жодного можновладця вже не було.
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30.03.2023 09:31 Ответить
Результатом розслідування будуть 5-10 фото в соціальних мережах та месенджерах.
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30.03.2023 09:31 Ответить
+ херова туча зарплаты и премий прокурорам + херова туча испорченой бумаги
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30.03.2023 09:41 Ответить
а за єрмака коли візьмуться ??? чи ще не на часі ???
зе і його зелена банда запрроданців і наркоманів під гаслами "кацкая разніца...", "кацапи також люди ...", "встретемся посредіне", уклавши оманські договорняки, будуючи дороги від кацапського та бульбофюрерівського кордону в глиб України, розмінувавши Чонгар, тощо !!! воно, разом зі своєю зеленою бандою запроданців, готувалося бути гауляйтерами окупованої частини України, ймовірно в кордонах так званої "урср" станом на 01.09.1939 року, бо надіялося що *****, згідно оманських домовленостей галишить їх гаулятерами окупованої України, на кшталт чіпсового бульбофюрера !!! тому 2.5 роки йшов саботаж усього що тільки можна !!! цей саботаж різними єрмаками, татаровими, стефанчуками, арахаміями, тощо продовжується і нині !!!

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30.03.2023 09:37 Ответить
Встречаются как-то на Бали в ресторане: Смирнов, Резниченко, К.Тимошенко, Баканов, Татаров...и ржут.
За соседним столиком: пограничник с колумбийским паспортом и все снабженцы с министерства обороны - жрут яйца пашот и райские яблочки.
А со сцены киевская налоговичка читает с листочка свои желания....
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30.03.2023 09:49 Ответить
В оточенні рашистского клоуна - Ze, жодного патріота і чесного чиновника. Вся його команда - це мародери, казнокради і українофоби. А знаєте чому? Да тому що він сам по життю: мародер, казнокрад і українофоб. Достатньо згадати всю його біографію до президентських виборів аби не було сумнівів.
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30.03.2023 09:56 Ответить
Новий посол в Домінікани вимальовується..
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30.03.2023 10:02 Ответить
Це добре може хтось і доведе иого до цугундера а то тільки піараться -- по закупівлях теж розпочали -- і тишина .
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30.03.2023 10:04 Ответить
 
 