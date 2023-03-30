САП расследует уголовное дело против заместителя главы ОП Смирнова по статье "незаконное обогащение". ДОКУМЕНТ

Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело и начала досудебное расследование против заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова по статье 368-5 УК "незаконное обогащение".

В распоряжении Цензор.НЕТ есть документы, подтверждающие этот факт.

В выписке из ЕРДР говорится, что Смирнов приобрел активы, стоимость которых существенно превышает его законные доходы.

САП также определила группу прокуроров, расследующих это дело.

Как сообщает источник Цензор.НЕТ, дело зарегистрировано 14 марта после расследования журналиста Михаила Ткача.

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