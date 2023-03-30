САП расследует уголовное дело против заместителя главы ОП Смирнова по статье "незаконное обогащение". ДОКУМЕНТ
Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело и начала досудебное расследование против заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова по статье 368-5 УК "незаконное обогащение".
В распоряжении Цензор.НЕТ есть документы, подтверждающие этот факт.
В выписке из ЕРДР говорится, что Смирнов приобрел активы, стоимость которых существенно превышает его законные доходы.
САП также определила группу прокуроров, расследующих это дело.
Как сообщает источник Цензор.НЕТ, дело зарегистрировано 14 марта после расследования журналиста Михаила Ткача.
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+21 Алла Новосад #194524
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Солодка парочка - Смирнов та Портнов на роZії. 2018 рік.
САП може порушити справу, але слідства САП не веде.
зе і його зелена банда запрроданців і наркоманів під гаслами "кацкая разніца...", "кацапи також люди ...", "встретемся посредіне", уклавши оманські договорняки, будуючи дороги від кацапського та бульбофюрерівського кордону в глиб України, розмінувавши Чонгар, тощо !!! воно, разом зі своєю зеленою бандою запроданців, готувалося бути гауляйтерами окупованої частини України, ймовірно в кордонах так званої "урср" станом на 01.09.1939 року, бо надіялося що *****, згідно оманських домовленостей галишить їх гаулятерами окупованої України, на кшталт чіпсового бульбофюрера !!! тому 2.5 роки йшов саботаж усього що тільки можна !!! цей саботаж різними єрмаками, татаровими, стефанчуками, арахаміями, тощо продовжується і нині !!!
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