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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Активисты "Желтой ленты" усиливают украинское сопротивление на оккупированном полуострове. ФОТОрепортаж

В Симферополе, Евпатории и Ялте все чаще и больше можно видеть желтые ленты, патриотические открытки и граффити, которые так бесят оккупантов.

Об этом сообщают в Telegram-канале движения, передает Цензор.НЕТ.

"Наши активисты запустили интересную акцию в общественном транспорте, где рисуют украинские граффити в автобусах и троллейбусах. Мы знаем о том, что рашисты ищут украинских патриотов в Крыму, мы знаем, что оккупационные власти приказали фиксировать всех, кто покупает желтые и синие краски. Но им нас не остановить!", - говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что движение сопротивления работает почти год. На временно оккупированных территориях к нему присоединились более 17 000 активистов.

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Активисты Желтой ленты усиливают украинское сопротивление на оккупированном полуострове 01
Активисты Желтой ленты усиливают украинское сопротивление на оккупированном полуострове 02
Активисты Желтой ленты усиливают украинское сопротивление на оккупированном полуострове 03
Активисты Желтой ленты усиливают украинское сопротивление на оккупированном полуострове 04
Активисты Желтой ленты усиливают украинское сопротивление на оккупированном полуострове 05
Активисты Желтой ленты усиливают украинское сопротивление на оккупированном полуострове 06
Активисты Желтой ленты усиливают украинское сопротивление на оккупированном полуострове 07
Активисты Желтой ленты усиливают украинское сопротивление на оккупированном полуострове 08
Активисты Желтой ленты усиливают украинское сопротивление на оккупированном полуострове 09
Активисты Желтой ленты усиливают украинское сопротивление на оккупированном полуострове 10

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Крым (26377) оккупация (10135) партизаны (179)


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30.03.2023 10:56 Ответить
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30.03.2023 10:59 Ответить
 
 