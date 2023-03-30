Активисты "Желтой ленты" усиливают украинское сопротивление на оккупированном полуострове. ФОТОрепортаж

В Симферополе, Евпатории и Ялте все чаще и больше можно видеть желтые ленты, патриотические открытки и граффити, которые так бесят оккупантов.

Об этом сообщают в Telegram-канале движения, передает Цензор.НЕТ.

"Наши активисты запустили интересную акцию в общественном транспорте, где рисуют украинские граффити в автобусах и троллейбусах. Мы знаем о том, что рашисты ищут украинских патриотов в Крыму, мы знаем, что оккупационные власти приказали фиксировать всех, кто покупает желтые и синие краски. Но им нас не остановить!", - говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что движение сопротивления работает почти год. На временно оккупированных территориях к нему присоединились более 17 000 активистов.

Смотрите также: Активисты "Желтой ленты" напомнили: Луганск и Донецк – украинские города!. ФОТОрепортаж



















