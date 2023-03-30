Активисты "Желтой ленты" усиливают украинское сопротивление на оккупированном полуострове. ФОТОрепортаж
В Симферополе, Евпатории и Ялте все чаще и больше можно видеть желтые ленты, патриотические открытки и граффити, которые так бесят оккупантов.
Об этом сообщают в Telegram-канале движения, передает Цензор.НЕТ.
"Наши активисты запустили интересную акцию в общественном транспорте, где рисуют украинские граффити в автобусах и троллейбусах. Мы знаем о том, что рашисты ищут украинских патриотов в Крыму, мы знаем, что оккупационные власти приказали фиксировать всех, кто покупает желтые и синие краски. Но им нас не остановить!", - говорится в сообщении.
Активисты отмечают, что движение сопротивления работает почти год. На временно оккупированных территориях к нему присоединились более 17 000 активистов.
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