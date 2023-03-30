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В Одесской области задержан агент ФСБ, который наводил российские ракеты на местные электроподстанции, - СБУ. ФОТОрепортаж

В ходе контрдиверсионных мероприятий в Одесской области Служба безопасности Украины задержала еще одного агента ФСБ.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Злоумышленником оказался местный "последователь" коллаборанта Стремоусова. В начале полномасштабного вторжения вражеский приспешник пытался организовать в Одессе вражескую пропагандистскую сеть, агитировавшую местных жителей поддержать российских захватчиков.

Для этого администрировал несколько пророссийских телеграм-каналов, где разгонял дезинформацию о ситуации на южном фронте и пытался дискредитировать Силы обороны.

В дальнейшем агент выполнял дополнительные задания своего "куратора" из ФСБ. В частности, собирал разведданные о местах базирования сил обороны в регионе", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что он передавал агрессору координаты местной критической инфраструктуры, в частности электроподстанций. Соответствующую информацию оккупанты использовали для подготовки и осуществления прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам.

Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленника и задержали во время выполнения им разведывательного задания. В ходе обыска по месту жительства российского агента обнаружены компьютерная техника, флешки и документы, подтверждающие его незаконную деятельность.

На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

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В Одесской области задержан агент ФСБ, который наводил российские ракеты на местные электроподстанции, - СБУ 01
В Одесской области задержан агент ФСБ, который наводил российские ракеты на местные электроподстанции, - СБУ 02
В Одесской области задержан агент ФСБ, который наводил российские ракеты на местные электроподстанции, - СБУ 03

задержание (6675) Одесская область (3565) СБУ (19890) государственная измена (1539) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+17
Чергова мерзенна кінчена ублюдіна...
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30.03.2023 11:18
+8
shkoda sho u nas nema smertnoi kary...
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30.03.2023 11:21
+7
Гнид потрібно давити на місці, відразу при "вичісуванні"
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30.03.2023 11:24
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Чергова мерзенна кінчена ублюдіна...
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30.03.2023 11:18 Ответить
Поки на фото не буде видно фейсів агентів-зрадників, вважатиму такі подання мишиною вознею СБУ. Якщо засвічувати мордяк цих скотиняк в процесі чи слідства чи опернеобхідності не можна, то нахіба тулити вашу роботоздатність. Необхідно без шуму і пилу виконувати свою роботу. Ганьбу літінанта баканова і генерала наумова "со товаріщі" за одну мить не загасити якби ви не старались звітувати в ЗМІ.
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30.03.2023 11:53 Ответить
https://t.me/c/1450213869/36884 Олександр Ємельянов, 1981 р.н.
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30.03.2023 12:39 Ответить
лайк
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30.03.2023 16:29 Ответить
shkoda sho u nas nema smertnoi kary...
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30.03.2023 11:21 Ответить
електорат зе-цирку засвітився
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30.03.2023 11:21 Ответить
Там не одна сволота зачаїлась в тій Одесі...тихенько сидять і будуть дальше відсиджуватись..Ми б побачили на власні очі,якщо б була захоплена рашистами Одеса ,"рускій мір" в Одесі у всій красі.
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30.03.2023 11:21 Ответить
не потрібно ось це в'якати-- ",, в тій Одесі,,,",, --- моя Одеса,чудово показала!,і довела,що там Україна!!!,, і це на відміну від усіх даунбасів-******!!!,так зрозуміло??,а гандонов-- скрізь вистачає,, на жаль, (,
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30.03.2023 11:32 Ответить
Назвіть місто в Україні ,де б відкрито підтримували "рускій мір" з мітингами?
Вам потрібно підтвердження? Будь -ласка--Як Ви вважаєте...Куди поділись ці одесити?...Стерненко на антимайдані. Шокуюче відео зі зрадниками, які кликали росію https://www.youtube.com/watch?v=WaLgI19n4o4 https://www.youtube.com/watch?v=WaLgI19n4o4
БЛОГЕР СДАЛ ОДЕССИТКУ В СБУ https://www.youtube.com/watch?v=f3lFWiAmb6s
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30.03.2023 12:04 Ответить
Питання,відповіді,посилання -- то все -- таке !,. у чотирнадцятому,сепари згоріли ось і славно!,,рузьгемир до Одеси -- не пройшов!,, а то шо ви там кажете,то подивіться на своє місто,на міста навіть західної України,де також,розкриваються отакі паскудні кАнсєрви,,кажу вам,на жаль,-говна скрізь вистачає,так що не треба шановний,впихати невпихуемое ),,добре?,),
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30.03.2023 12:30 Ответить
Ну і що з цією колоборанською паскудою робити під час війни ? розстріляти.
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30.03.2023 11:22 Ответить
Так. Під час війни без суду.
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30.03.2023 11:27 Ответить
а вона офiцiйно йе?
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30.03.2023 16:28 Ответить
нужно начинать писать так, задержали местного жителя, который работал на фсб.
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30.03.2023 11:23 Ответить
Нужно писать по украинский.
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30.03.2023 11:25 Ответить
Передайте людям. Розберуться з котиною.
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30.03.2023 11:23 Ответить
Гнид потрібно давити на місці, відразу при "вичісуванні"
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30.03.2023 11:24 Ответить
Громадянин УРСР... провал Штирлиця...
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30.03.2023 11:32 Ответить
одріжте йому шо небудь випадково
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30.03.2023 11:32 Ответить
Одразу ж таких агентів треба везти до найближчого об'єкту критичної інфраструктури і лише там проводити слідчі дії. І попередити, що слідство буде тривати довго і нудно саме на цьому об'єкті. Це, звісно, його право здавати чи не здавати кураторів та поплічників, але якщо він їх не здасть, то вони скоригують ракети вже на нього самого . І коли він це зрозуміє, ми побачимо на які дива співпраці зі слідством спроможна вата, щоб врятувати свою шкуру.
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30.03.2023 11:34 Ответить
А для переконливості поставити в кімниті допиту трансформатор напруги з елекродами чи електровудку. Тай військовий телефон ТА-57 підійшов би.
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30.03.2023 13:13 Ответить
Це зайве. У людини і так величезна мотивація та вона вже палає бажанням творчо співпрацювати
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30.03.2023 13:15 Ответить
Два проводи, один в сраку, другий в носа і пропустити через нього стільки току, скільки через цю мразоту втратили одесити.
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30.03.2023 11:48 Ответить
Кожного дня затримують . Якби декількох нелюдів при затриманні "не затримали" , інші тварюки , можливо б , задумалися .
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30.03.2023 12:23 Ответить
Его скорее всего обменяют если он настоящий агент.
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30.03.2023 12:37 Ответить
Піймали, вирок і все.
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30.03.2023 12:50 Ответить
Привязать мразь к ракете , оправить накуй кацапам...
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30.03.2023 13:43 Ответить
фублiн, от знову - Телеграм канали. ВИдалити Телеграм та поставити iнше - Facebook на майже будь якому смартфонi паше. WhatsApp напевно найкращий варiант, бо Viber не усюди паше. Але ж не Телеграм вiд росiянини Дурова - засновника Vkontakte
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30.03.2023 16:26 Ответить
що, нарешті труханова злапали, чи все ще й далі не на часі? катька та де? до парку імперіалізму повезли, будуть нашім дітям на екскурсіях мозги парити, яка велика правителька була ця розбещена кобила?
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30.03.2023 21:12 Ответить
 
 