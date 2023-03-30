В Одесской области задержан агент ФСБ, который наводил российские ракеты на местные электроподстанции, - СБУ. ФОТОрепортаж

В ходе контрдиверсионных мероприятий в Одесской области Служба безопасности Украины задержала еще одного агента ФСБ.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Злоумышленником оказался местный "последователь" коллаборанта Стремоусова. В начале полномасштабного вторжения вражеский приспешник пытался организовать в Одессе вражескую пропагандистскую сеть, агитировавшую местных жителей поддержать российских захватчиков.

Для этого администрировал несколько пророссийских телеграм-каналов, где разгонял дезинформацию о ситуации на южном фронте и пытался дискредитировать Силы обороны.

В дальнейшем агент выполнял дополнительные задания своего "куратора" из ФСБ. В частности, собирал разведданные о местах базирования сил обороны в регионе", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что он передавал агрессору координаты местной критической инфраструктуры, в частности электроподстанций. Соответствующую информацию оккупанты использовали для подготовки и осуществления прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам.

Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленника и задержали во время выполнения им разведывательного задания. В ходе обыска по месту жительства российского агента обнаружены компьютерная техника, флешки и документы, подтверждающие его незаконную деятельность.

На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на ЗАЭС остается нестабильной, станцию невозможно защитить, - Гросси





