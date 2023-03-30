СтуденТИ, - в Киеве открылась выставка о погибших на российско-украинской войне студентах. ФОТОрепортаж
28 марта 2023 года в арт-пространстве "Скло" Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова состоялось открытие университетского историко-социального проекта, посвященного участию студентов этого вуза в войне России против Украины.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Экспозиция состоит из трех тематических частей. Первая, историческая посвящена участию студенчества в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины в прошлом. Вторая часть - "Присутні" - это истории студентов университета имени Михаила Драгоманова, которые погибли защищая Родину.
Третья - "Воїни", посвященная студентам, защищающим наше государство, и представлена артефактами российско-украинской войны.
Во время открытия выставки к участникам присоединился по видео выпускник университета, известный историк Александр Алферов и студент университета Ярослав Савченко, которые находятся под Бахмутом.
По информации университета на 28 марта погибли 20 студентов и выпускников вуза. Среди них – 10 с исторического факультета. В частности, основатель и идейный лидер общественной организации "Поклик Яру" Павел Наконечный, погибший 18 июня 2022 года, освобождая юг Украины.
Четверо погибших выпускников университета – Богдан Сагун, Роман Солоха, Алексей Саражинский и Александр Мостипан награждены орденом Мужества посмертно.
Свою жизнь отдали за Украину выпускники исторического факультета – Денис Рачинский – участник фанатского движения, Богдан Кривицкий, активный участник Пласта, Виталий Ворона, Владимир Пожалюк, Александр Оноприенко и Эдуард Шуфрич, руководитель Закарпатского отделения УНА-УНСО.
Выпускники социально-правового факультета – Сергей Федоровский, Роман Рудницкий, погибший на Азовстали.
Выпускники факультета математики, физики и информатики – Вадим Куницкий, Валентин Лукьянчук.
Студент инженерно-педагогического факультета – Алексей Степаненко и студент Института молодежной и социальной политики и социальной работы Назарий Войтович.
Жертвами агрессии россиян стали и две выпускницы ВУЗа– Анастасия Гвоздецкая (Яланская), погибшая в Буче, доставляя в город гуманитарный груз и Анастасия Тагирова, машину с ней россияне расстреляли при въезде в Чернигов
Экспозиция выставки с артефактами войны собрана силами студентов и сотрудников исторического факультета.
Интересно, что значительную часть экспозиции о российских оккупантах предоставила выпускница исторического факультета с многострадального Высокополья в Херсонской области, которое было освобождено в сентябре прошлого года.
Выехав в мае из оккупированного пгт на территорию Украины, она, прежде всего, показала ВСУ на карте места скопления оккупантов в населенном пункте, по которым впоследствии был нанесен удар
Завершение открытия выставки состоялось уже традиционным способом, который, к сожалению, вошел в нашу сегодняшнюю жизнь:
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