СтуденТИ, - в Киеве открылась выставка о погибших на российско-украинской войне студентах. ФОТОрепортаж

28 марта 2023 года в арт-пространстве "Скло" Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова состоялось открытие университетского историко-социального проекта, посвященного участию студентов этого вуза в войне России против Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Экспозиция состоит из трех тематических частей. Первая, историческая посвящена участию студенчества в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины в прошлом. Вторая часть - "Присутні" - это истории студентов университета имени Михаила Драгоманова, которые погибли защищая Родину.

Третья - "Воїни", посвященная студентам, защищающим наше государство, и представлена артефактами российско-украинской войны.





Во время открытия выставки к участникам присоединился по видео выпускник университета, известный историк Александр Алферов и студент университета Ярослав Савченко, которые находятся под Бахмутом.

По информации университета на 28 марта погибли 20 студентов и выпускников вуза. Среди них – 10 с исторического факультета. В частности, основатель и идейный лидер общественной организации "Поклик Яру" Павел Наконечный, погибший 18 июня 2022 года, освобождая юг Украины.

Четверо погибших выпускников университета – Богдан Сагун, Роман Солоха, Алексей Саражинский и Александр Мостипан награждены орденом Мужества посмертно.

Свою жизнь отдали за Украину выпускники исторического факультета – Денис Рачинский – участник фанатского движения, Богдан Кривицкий, активный участник Пласта, Виталий Ворона, Владимир Пожалюк, Александр Оноприенко и Эдуард Шуфрич, руководитель Закарпатского отделения УНА-УНСО.

Выпускники социально-правового факультета – Сергей Федоровский, Роман Рудницкий, погибший на Азовстали.

Выпускники факультета математики, физики и информатики – Вадим Куницкий, Валентин Лукьянчук.

Студент инженерно-педагогического факультета – Алексей Степаненко и студент Института молодежной и социальной политики и социальной работы Назарий Войтович.

Жертвами агрессии россиян стали и две выпускницы ВУЗа– Анастасия Гвоздецкая (Яланская), погибшая в Буче, доставляя в город гуманитарный груз и Анастасия Тагирова, машину с ней россияне расстреляли при въезде в Чернигов

Экспозиция выставки с артефактами войны собрана силами студентов и сотрудников исторического факультета.

Интересно, что значительную часть экспозиции о российских оккупантах предоставила выпускница исторического факультета с многострадального Высокополья в Херсонской области, которое было освобождено в сентябре прошлого года.

Выехав в мае из оккупированного пгт на территорию Украины, она, прежде всего, показала ВСУ на карте места скопления оккупантов в населенном пункте, по которым впоследствии был нанесен удар

Завершение открытия выставки состоялось уже традиционным способом, который, к сожалению, вошел в нашу сегодняшнюю жизнь:



