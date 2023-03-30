Террористы "Вагнера" обустроили базу в подземелье завода шампанских вин в Бахмуте. ФОТО

Российские террористы из ЧВК "Вагнер" обустроили базу в подземелье Артемовского завода шампанских вин в Бахмуте Донецкой области.

Как выглядит база, показали российские пропагандисты, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

Террористы оборудовали в огромных катакомбах целый военный город со штабом, пунктами управления, казармами, госпиталем и стрельбищами. Передвигаются по нему на автомобилях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина после победы демилитаризует пограничные области России, - разведка

На заводе есть бункер с металлической дверью и стенами. В одном из цехов завода стоят огромные емкости, в которых недавно хранились тысячи литров вина. Сейчас они пустые.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей Украине объявляли воздушную тревогу (обновлено)

В помещении, где происходил разлив вина, есть полные емкости. В другом зале – готовая продукция, белое вино 2021 года производства. В каждом стеллаже – 500 бутылок, и таких стеллажей очень много.

Террористы используют "бутылки, лежащие без дела", отрабатывая на них навыки стрельбы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украине нужны самолеты F-16, - Залужный. ВИДЕО