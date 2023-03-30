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Террористы "Вагнера" обустроили базу в подземелье завода шампанских вин в Бахмуте. ФОТО

Российские террористы из ЧВК "Вагнер" обустроили базу в подземелье Артемовского завода шампанских вин в Бахмуте Донецкой области.

Как выглядит база, показали российские пропагандисты, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

Террористы оборудовали в огромных катакомбах целый военный город со штабом, пунктами управления, казармами, госпиталем и стрельбищами. Передвигаются по нему на автомобилях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина после победы демилитаризует пограничные области России, - разведка

Террористы Вагнера обустроили базу в подземелье завода шампанских вин в Бахмуте 01

На заводе есть бункер с металлической дверью и стенами. В одном из цехов завода стоят огромные емкости, в которых недавно хранились тысячи литров вина. Сейчас они пустые.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей Украине объявляли воздушную тревогу (обновлено)

Террористы Вагнера обустроили базу в подземелье завода шампанских вин в Бахмуте 02

В помещении, где происходил разлив вина, есть полные емкости. В другом зале – готовая продукция, белое вино 2021 года производства. В каждом стеллаже – 500 бутылок, и таких стеллажей очень много.

Террористы используют "бутылки, лежащие без дела", отрабатывая на них навыки стрельбы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украине нужны самолеты F-16, - Залужный. ВИДЕО

Террористы Вагнера обустроили базу в подземелье завода шампанских вин в Бахмуте 03Террористы Вагнера обустроили базу в подземелье завода шампанских вин в Бахмуте 04Террористы Вагнера обустроили базу в подземелье завода шампанских вин в Бахмуте 05

Бахмут (1602) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+26
ссссуки....
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30.03.2023 14:30
+23
Ну вони нас вибили, то і ми виб'ємо... Чого розкукарікався? Чи вже забув Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Херсон...?
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30.03.2023 14:45
+17
Опять ничего не вывезли, опять мукам подарили
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30.03.2023 14:36
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ссссуки....
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30.03.2023 14:30 Ответить
не ведіться на развод від кацапів

Артемовское шампанское и другая продукция предприятия Artwinery не исчезнут с полок магазинов, запасов хватит на длительное время. Об этом Фокусу сказала директор по маркетингу компании Александра Чередниченко, комментируя вопросы издания для статьи "https://focus.ua/economics/517634-kakaya-produkciya-predpriyatiy-bahmuta-i-severodonecka-ischezaet-s-polok Без соли и шампанского. Какая продукция предприятий Бахмута и Северодонецка исчезает с полок ".

"Вся готовая продукция была вывезена на безопасную территорию Украины, она у сейчас находится на складах наших партнеров и дистрибуторов. На данный момент мы можем ее реализовывать, запасов хватит на длительное время", - сказала Чередниченко.
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30.03.2023 15:50 Ответить
варвари !!!!!
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30.03.2023 17:01 Ответить
і хрін їх звідти тепер виб'єшь.
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30.03.2023 14:31 Ответить
Газом.
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30.03.2023 14:35 Ответить
якщо тільки пердячим.
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30.03.2023 14:37 Ответить
Пердячим вони самі себе потравлять коли почують як ЗСУ просувається, може й у своїх відходах потопляться
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31.03.2023 08:24 Ответить
Ну вони нас вибили, то і ми виб'ємо... Чого розкукарікався? Чи вже забув Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Херсон...?
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30.03.2023 14:45 Ответить
Ще Харківщину, Лиман та Зміїіний пропустив...
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30.03.2023 14:47 Ответить
навіщо віддавать чому наші генерали не зробили цього.
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30.03.2023 16:17 Ответить
I hear another pigdog whimpering again
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30.03.2023 14:57 Ответить
Якщо навіть опущені кацапські недовійська без честі розуму і совісті змогли тимчасово окупувати тупо кількістю м'яса, то ЗСУ виб'є їх розумом і тактикою на раз два.
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31.03.2023 08:21 Ответить
якщо зараз не змогли утримати, то якими силами їх потім виб'емо? Cилами тих, кого зараз по містах виловлюють?
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31.03.2023 14:05 Ответить
надо бы туда пару авиабомб
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30.03.2023 14:31 Ответить
замінувати коли виходили... і підрвати

Ось мокші коли будуть драпати 100% все це підірвуть, попереднє вивізши і вина і обладнання...

а наші - лише міліарди в дороги і з них 2 млрд юзіку з кварталу
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30.03.2023 14:38 Ответить
Мене бісить наш гуманізм..цим тварям можна все, а у нас конвенції..взяти б замурувати, замінувати виходи, перекрити постачання води й повітря..але ж ковенції..навіть хлорпікрину їм туди неможна поставити..
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30.03.2023 14:47 Ответить
мене бісить не менше і ще бісить продажна судова система коли в кацапії за пост в соцмережах проти війни дають 10 років, а у нас шпигунів-наводчиків ракет випускають під заставу. На війні не повинно бути принципів. По факту як вони попали туди??? входи в ті підземелля треба було замінувати та взірвати. Після війни колись відкопали би завали. Та ж сама безпечність і ********** як і до лютого 2022
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30.03.2023 14:53 Ответить
Саме тому ми їм завжди програємо,так буде й цього разу,граються з підарами у "благородіє",дограються.
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30.03.2023 15:38 Ответить
ніхто не грається похоже на зраду.
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30.03.2023 16:21 Ответить
бомбу з газом у вентиляцiю
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30.03.2023 16:35 Ответить
марафон особо никто не смотрит,а так у нас более менее норм,бахмут держим и готовимся на енергодар и мелитополь наверное.понятно что таким зрадойобам все время все будет плохо,такие даже после освобождения херсона и харьковской области ныли люди-уйобки,хуже предателей и кацапов,есть только пожелание чтобы такие навсегда оставляли Украину без права обратного вьезда.
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30.03.2023 14:38 Ответить
Вони не можуть залишити Україну
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30.03.2023 15:00 Ответить
іди і висвободи козел мабуть ні а воїни будуть гинуть через не доцінку ворога.
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30.03.2023 16:24 Ответить
Той дятломарафон тільки в спецлікарнях дивляться..ну може примусово полоненим крутять..хоча то вже мабудь катування..
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30.03.2023 14:48 Ответить
"Добігши до Афін без зупинок, він встиг крикнути «Радійте, афіняни, ми перемогли!» і впав мертвим."(с)
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30.03.2023 15:16 Ответить
Учитывая как много украинцев, практически везде за исключением этого сайта, готовы порвать пасть за Зеленского, дятломарафон таки працює.
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30.03.2023 16:58 Ответить
I hear another pigdog whimpering again
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30.03.2023 14:58 Ответить
Go fuck yourself, motherfucker.
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30.03.2023 15:08 Ответить
go home, pigdog. we have no vodka
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30.03.2023 15:11 Ответить
I told you the direction where to go, moron. Or are you so dumb that you don't understand?
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30.03.2023 15:23 Ответить
don't cry chmonya.
russia will die
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30.03.2023 15:29 Ответить
Russian pig, disguise won't help you. you stink of sauerkraut and shit
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30.03.2023 15:30 Ответить
********, do you still stink in here? Long since the bottle of tears, faggot?
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30.03.2023 15:35 Ответить
funny dumb ************)
I told you - disguise will not hide your stink
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30.03.2023 15:37 Ответить
stupid Russian pig, you don't even understand what you've given yourself away with.
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30.03.2023 15:41 Ответить
Faggot, go sit on the bottle and crow. Finally mind your own business. Lamb vyperdysh.
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30.03.2023 15:48 Ответить
shit, don't try. it's already late. mission failed
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30.03.2023 15:49 Ответить
Fuck off - it's yours.
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30.03.2023 15:51 Ответить
От і причина призупинення наступу.
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30.03.2023 14:34 Ответить
типа вони там бухають?
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30.03.2023 14:35 Ответить
Коли кацапи знаходять бухло то тут навіть нема інших варіантів.
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30.03.2023 14:42 Ответить
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30.03.2023 14:34 Ответить
Опять ничего не вывезли, опять мукам подарили
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30.03.2023 14:36 Ответить
пляшки пусті.
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30.03.2023 15:47 Ответить
"У приміщенні, де відбувався розлив вина, є повні ємності. В іншій залі - готова продукція, біле вино 2021 року виробництва. У кожному стелажі - 500 пляшок, і таких стелажів дуже багато". Джерело:
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30.03.2023 16:37 Ответить
сергєй прудніков "Ізвестія"
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30.03.2023 16:50 Ответить
кранік хай відкриє
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30.03.2023 16:51 Ответить
повірити в те що приватна компанія за рік війни не змогла вивезти звідти свою продукцію......я розумію що кацапські лохи ведуться ну не можуть пропагандони визнати що захопили пусті баки але щоб наші лохи велися....... підкидаю нову тему зеленський з ахметовим залишили у подарунок вагнерам.... ото зрада.
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30.03.2023 17:01 Ответить
ще одна пабеда
кацапи ще 6 березня вивезли усе шампанське Бойцы ЧВК "Вагнер" грузовиками вывезли продукцию из цехов "Артемовского завода шампанских вин".

На обнародованных кадрах Пригожин держит коробку якобы с игристым вином и, "вооружившись" маркером, пишет поздравление женщинам Украины.

"Украинским женщинам от ЧВК "Вагнер" с 8 Марта", - написал он.

Далее украденное в коробках грузят в грузовик и вывозят в неизвестном направлении.

"Все, отправляем", - комментирует Пригожин.
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30.03.2023 17:10 Ответить
Что, не подарили кацапам, а продали?
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30.03.2023 18:06 Ответить
чорту прігожину продаємо лише снаряди з доставкою на лису бошку.
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30.03.2023 20:38 Ответить
А наши не могли?

Навіщо стільки добра залишати чмошним окупантам????

Чому у нас немає тирів для підготовки стрільб з безмежними патронами в кожному районі?
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30.03.2023 14:36 Ответить
Потому что голосовали за гречку и "по приколу"?
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30.03.2023 14:45 Ответить
ну, хоть перед смертью хорошего шампанского попьют.
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30.03.2023 14:36 Ответить
Это не шампанское. И даже не бургундское.
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30.03.2023 15:32 Ответить
шампус давно вивезли.пляшки пусті.
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30.03.2023 15:48 Ответить
Пустили козлов в огород.
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30.03.2023 14:39 Ответить
А можно как-нибудь закупорить выходы, чтобы эти гады там и остались? На каких фотках не посмотришь, везде московиты дрыщи 160 с узкими плечами. Редко кто хотя бы среднего телосложения.
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30.03.2023 14:43 Ответить
Аха..і я підтримую..замурувати
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30.03.2023 14:50 Ответить
Aziati bolshenstve malenkova rosta, eto orda svoi geni porabashtjanoi roSSie ostavila, da i mozg poetomu u roSSijan nastolko tupoi chto gardjatca prezidentom kotorova vse normalnie nazivajut ****** dabavkoi putin...
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30.03.2023 14:52 Ответить
чому не можна було входи у сховище підірвати перед відступом, не планувалося?
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30.03.2023 14:45 Ответить
По-перше - там не так просто підірвати ті входи, а по-друге в цьому нема ні якого сензу! Чи ти думаєш - якщо їх там оточити, то вони десятиліттями будуть відстрілюватись та бухати шампанське?
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30.03.2023 14:52 Ответить
Zakuska konchitsja i sami pjanie rakom vipolzut...
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30.03.2023 14:54 Ответить
В первую очередь ето для врага стратегический обьект где можно спрятать боеприпасы и личный состав который не достанет ниодна ракета ни авиабомба.
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30.03.2023 15:14 Ответить
а ось бомба з газом - витравить
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30.03.2023 16:39 Ответить
я думаю лише те, що сказав, не пустити ворога дешевою ціною, куди не треба, ти ж чомусь думаєш, що в цьому не було сенсу,
аби вони не дісталися до цінного активу, я думаю, що сенс в цьому був, фіксуємо розходження думок, я не прихильник тотальної скіфської війни, але в даному випадку ворогу не повинно було нічого дістатися,
щось насторожено я сприймаю твій негатив щодо пропозиції вчасних завалів до сховищ, може ти щось зробив цінне для України, що можеш бронювати свою репутацію тупими порадами
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30.03.2023 15:18 Ответить
Мабуть, Сирський не знав про ЗШВ. І ніхто йому не підказав. Про бардак у воєнному плануванні давно пише Бутусов.
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30.03.2023 14:55 Ответить
Значить він той ще дегенерал. Бо у всьому районі є лише два місця, які використовувалися як бункери - соляні шахти та АЗШВ, причому використовувалися ще за грузина. Там навіть техніка раритетна зберігалась, на випадок третьої світової
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30.03.2023 15:46 Ответить
Сирський особисто керує обороною Бахмута.
Докерувався, тільки піариться по телебаченню.
Навіть не віддав наказ замінувати цей завод при відступі.
Сирський народився в рашці та закінчив там вищій військовий заклад... Може пора перевірити його на предмет зв'язків з кремлем.
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30.03.2023 14:53 Ответить
"Сирський народився в рашці та закінчив там вищій військовий заклад... Може пора перевірити його на предмет зв'язків з кремлем." --- без тебе ніхто цього напевно і не знав, і не перевіряв Тільки ти прочитавши цю інформацію десь в інтернеті усім відкрив очі
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30.03.2023 15:01 Ответить
Пора вже нести відповідальність за свої дії...
А то тільки піаритись по телевізору може...
А як виходить якась халепа чи зрада, то відразу в кущі, типу моя хата з краю я нічого не знаю.
Хай відповідає, як він накерував, чому не віддав наказ замінувати завод?
Тому надалі і будуть весь час поразки, поки хтось з керівників не почне відповідати..
Чонгар розмінували перед наступом рашистів, що полегшело їм наступ з Криму...
І ? І винуватих в цьому немає. Мовчок.
Цей завод не замінували в Бахмуті.
І? І винуватих не має.
Соледар здав Сирський. Він там командував.
І? І винуватих немає...
Пора вже комусь, конкретно Сирському відповідати за свої дії...
Може був би інший командуючий, то таких зрад не було би, принаймі під Бахмутом чи Моледарі.
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30.03.2023 15:17 Ответить
Соледар был обречён ещё в декабре, когда они начали его обходить с флангов.
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30.03.2023 15:29 Ответить
Універсальна відмазка високопосадових зрадників - ''приречений, бо почали обходити з флангів''

А чому почали обходити з флангів?
Хто дав рашистам таку можливість?
Хто керував там обороною?
Папа Римський чи Сирський?
Сирський, який значить десь не передбачив, десь не виставив необхідні сили, десь не укріпив фланги, десь не віддав наказ замінувати проходи, ітд...
Він і тільки він винуватий в цьому, бо не фіг було лізти командувати там та піаритись.
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30.03.2023 15:45 Ответить
Там є де "розгулятися", я там була, знаю.
А ще є соляні шахти Соледару, там взагалі підземне казкове місто...
Дуже шкода, така краса там була!..🥺
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30.03.2023 14:54 Ответить
дивно, що вони з легкістю нас звідти вибили...
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30.03.2023 14:55 Ответить
З одного боку це бункер, а з іншого, це пасктка
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30.03.2023 15:01 Ответить
там на поверхнi знаходяться вентиляцiйнi отвори, туди прилетить бомба з газом
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30.03.2023 17:19 Ответить
Ну теперь понятно почему орки так в Бахмут лезли несмотря на все. Если не дай Бог захватят город полностью там крепость устроят и склады с боеприпасами и казармами
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30.03.2023 15:03 Ответить
И ниодин хаймарс не пробьет и не достанет
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30.03.2023 15:07 Ответить
а у нас за столько лет войны так и не научились при отходе взрывать стратегические обьекты и технику. Посмотрите что рашисты сделают при отходе с етими подземельями
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30.03.2023 15:12 Ответить
Це про те якої якості була оборона Бахмута і Соледара.

Без матів і вимог зробити м'ясокомбінат для страти біомусору який всім керував не можу тому не буду.
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30.03.2023 15:17 Ответить
"артёмовское" вроде переехало в "ореанду"...
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30.03.2023 15:17 Ответить
Закрить вентиляцию и заполнить углекислым газом. Грете тоже понравится.
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30.03.2023 15:24 Ответить
Почему завод не был заминирован при отступление?

Или хотя бы в бухло мышьяк или другую отраву налили бы, чтоб они там все подохли мучительной смертью.
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30.03.2023 15:27 Ответить
Это завод игристых вин, а не шампанского. Заводов бургундского и гасконского у нас тоже нет .
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30.03.2023 15:34 Ответить
Дивно, що наші не використали цей завод за тим самим призначенням...
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30.03.2023 15:35 Ответить
JDAM решит эту проблему. Завалить их там и пусть хоть до смерти упьются.
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30.03.2023 15:41 Ответить
На земарафоні про це не скажуть, там тільки одні "побєди "малюють, а реальність як бачимо зовсім інша
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30.03.2023 15:41 Ответить
Тот завод между прочим,соединен с многочисленными ходами и ответвлениями алебастровых старых шах,вентиляционные люки которых раскиданы по всему бугру вплоть до района мясокомбинат.Подземные ходы там тянутся на киллометры,даже много местных об этом не знают..Многие замурованы.У меня товарищ был с Бахмута,он рассказывал как однажды они школьниками,залезли с бугра(который недалеко от школы) в старую подземную алебастровую штольню...тянется она км на 2 под бугром,кладбищем и соединяется с заводом шампанских вин..Вылезли короче они км через два в складе готовой продукции..Там их работники и поймали..ЧП говорит было на всю школу..Родитей вызвали,получили по ж... по полной...Вход с бугра засыпали машиной земли на следующий же день...Вот такая история..Жаль что ****** туда забрались,тварюки
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30.03.2023 16:21 Ответить
Кацапы пишут что по этим подземным ходам из Часова Яра снабжают части ВСУ в Бахмуте.
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30.03.2023 16:42 Ответить
Усьо, злив інфу, тепер нашим 3,14здець
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30.03.2023 18:03 Ответить
 
 