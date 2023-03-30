Террористы "Вагнера" обустроили базу в подземелье завода шампанских вин в Бахмуте. ФОТО
Российские террористы из ЧВК "Вагнер" обустроили базу в подземелье Артемовского завода шампанских вин в Бахмуте Донецкой области.
Как выглядит база, показали российские пропагандисты, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".
Террористы оборудовали в огромных катакомбах целый военный город со штабом, пунктами управления, казармами, госпиталем и стрельбищами. Передвигаются по нему на автомобилях.
На заводе есть бункер с металлической дверью и стенами. В одном из цехов завода стоят огромные емкости, в которых недавно хранились тысячи литров вина. Сейчас они пустые.
В помещении, где происходил разлив вина, есть полные емкости. В другом зале – готовая продукция, белое вино 2021 года производства. В каждом стеллаже – 500 бутылок, и таких стеллажей очень много.
Террористы используют "бутылки, лежащие без дела", отрабатывая на них навыки стрельбы.
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Артемовское шампанское и другая продукция предприятия Artwinery не исчезнут с полок магазинов, запасов хватит на длительное время. Об этом Фокусу сказала директор по маркетингу компании Александра Чередниченко, комментируя вопросы издания для статьи "https://focus.ua/economics/517634-kakaya-produkciya-predpriyatiy-bahmuta-i-severodonecka-ischezaet-s-polok Без соли и шампанского. Какая продукция предприятий Бахмута и Северодонецка исчезает с полок ".
"Вся готовая продукция была вывезена на безопасную территорию Украины, она у сейчас находится на складах наших партнеров и дистрибуторов. На данный момент мы можем ее реализовывать, запасов хватит на длительное время", - сказала Чередниченко.
Ось мокші коли будуть драпати 100% все це підірвуть, попереднє вивізши і вина і обладнання...
а наші - лише міліарди в дороги і з них 2 млрд юзіку з кварталу
russia will die
I told you - disguise will not hide your stink
кацапи ще 6 березня вивезли усе шампанське Бойцы ЧВК "Вагнер" грузовиками вывезли продукцию из цехов "Артемовского завода шампанских вин".
На обнародованных кадрах Пригожин держит коробку якобы с игристым вином и, "вооружившись" маркером, пишет поздравление женщинам Украины.
"Украинским женщинам от ЧВК "Вагнер" с 8 Марта", - написал он.
Далее украденное в коробках грузят в грузовик и вывозят в неизвестном направлении.
"Все, отправляем", - комментирует Пригожин.
Навіщо стільки добра залишати чмошним окупантам????
Чому у нас немає тирів для підготовки стрільб з безмежними патронами в кожному районі?
аби вони не дісталися до цінного активу, я думаю, що сенс в цьому був, фіксуємо розходження думок, я не прихильник тотальної скіфської війни, але в даному випадку ворогу не повинно було нічого дістатися,
щось насторожено я сприймаю твій негатив щодо пропозиції вчасних завалів до сховищ, може ти щось зробив цінне для України, що можеш бронювати свою репутацію тупими порадами
Докерувався, тільки піариться по телебаченню.
Навіть не віддав наказ замінувати цей завод при відступі.
Сирський народився в рашці та закінчив там вищій військовий заклад... Може пора перевірити його на предмет зв'язків з кремлем.
А то тільки піаритись по телевізору може...
А як виходить якась халепа чи зрада, то відразу в кущі, типу моя хата з краю я нічого не знаю.
Хай відповідає, як він накерував, чому не віддав наказ замінувати завод?
Тому надалі і будуть весь час поразки, поки хтось з керівників не почне відповідати..
Чонгар розмінували перед наступом рашистів, що полегшело їм наступ з Криму...
І ? І винуватих в цьому немає. Мовчок.
Цей завод не замінували в Бахмуті.
І? І винуватих не має.
Соледар здав Сирський. Він там командував.
І? І винуватих немає...
Пора вже комусь, конкретно Сирському відповідати за свої дії...
Може був би інший командуючий, то таких зрад не було би, принаймі під Бахмутом чи Моледарі.
А чому почали обходити з флангів?
Хто дав рашистам таку можливість?
Хто керував там обороною?
Папа Римський чи Сирський?
Сирський, який значить десь не передбачив, десь не виставив необхідні сили, десь не укріпив фланги, десь не віддав наказ замінувати проходи, ітд...
Він і тільки він винуватий в цьому, бо не фіг було лізти командувати там та піаритись.
А ще є соляні шахти Соледару, там взагалі підземне казкове місто...
Дуже шкода, така краса там була!..🥺
Без матів і вимог зробити м'ясокомбінат для страти біомусору який всім керував не можу тому не буду.
Или хотя бы в бухло мышьяк или другую отраву налили бы, чтоб они там все подохли мучительной смертью.