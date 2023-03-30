РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7883 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
2 674 1

Последствия обстрелов Донецкой области: оккупанты били из авиации, ЗРК "С-300", РСЗО "Град", "Ураган", артиллерии, минометов. ФОТОрепортаж

Враг ударил по городам Авдеевка, Бахмут, Курахово, Часов Яр, Дружковка, пгт Великая Новоселка, селах Времевка, Новобахмутовка, Степановка, Новокалиново, Соловьево.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию в Донецкой области.

Уничтожены и повреждены 11 гражданских объектов - 7 жилых домов, детский сад, гараж, линия электропередач, железнодорожное полотно.

"Из авиации войска РФ били по Авдеевке, Великой Новоселке и Времовке. Из "Градов" обстреляли Новокалиново, из "Ураганов" - Степановку и Новобахмутовку. Во всех случаях повреждены частные дома и объекты инфраструктуры. Информации о жертвах не поступало.

Две ракеты "С-300" рашисты направили по Дружковке. Снаряды попали в многоквартирный дом и железнодорожное полотно. По предварительной информации, люди не пострадали", – говорится в сообщении.

Реактивной артиллерией оккупанты накрыли Бахмут. Разрушения получили 2 многоквартирных дома и гараж, есть травмированные гражданские жители.

В результате вражеских атак есть погибший и раненый в Часовом Яру.

Смотрите также: Террористы "Вагнера" обустроили базу в подземелье завода шампанских вин в Бахмуте. ФОТО

Последствия обстрелов Донецкой области: оккупанты били из авиации, ЗРК С-300, РСЗО Град, Ураган, артиллерии, минометов 01
Последствия обстрелов Донецкой области: оккупанты били из авиации, ЗРК С-300, РСЗО Град, Ураган, артиллерии, минометов 02
Последствия обстрелов Донецкой области: оккупанты били из авиации, ЗРК С-300, РСЗО Град, Ураган, артиллерии, минометов 03
Последствия обстрелов Донецкой области: оккупанты били из авиации, ЗРК С-300, РСЗО Град, Ураган, артиллерии, минометов 04
Последствия обстрелов Донецкой области: оккупанты били из авиации, ЗРК С-300, РСЗО Град, Ураган, артиллерии, минометов 05

обстрел (27107) Донецкая область (9629)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на місті ще не окупованої частини Донбасу буде випалена пустеля..., потім туди зайдуть кацапи та відновлять фонтан, за що місцеві ждуни будуть цілувати їхні чоботи...
показать весь комментарий
30.03.2023 14:54 Ответить
 
 