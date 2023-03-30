Директору лицея Волчанска, которая собиралась учить украинских детей по стандартам РФ, объявлено о подозрении. ФОТО

Глава местного лицея г. Волчанск добровольно вызвалась помочь оккупантам изменить образовательную систему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, приказом оккупационной администрации женщина была назначена на должность директора "Волчанской общеобразовательной школы І-ІІІ степеней №2", созданной на базе помещений и материальных ценностей КЗ "Волчанский лицей №2 Волчанского городского совета".

На собрании персонала учебного заведения коллаборантка сообщила, что будет внедрять стандарты образования РФ. Директор собрала списки учителей, готовых работать под руководством оккупационных властей. Чтобы овладеть методиками преподавания по стандартам государства-агрессора, учителя должны были пройти курсы повышения квалификации в РФ.

Также предательница получила от представителей оккупационной администрации методические рекомендации по организации учебного процесса и учебные материалы по разным предметам. Так, в ходе обыска, проведенного в начале марта в помещении лицея, изъято около 600 учебников образца РФ.

При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области заочно уведомлено о подозрении 52-летней женщине по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины). Решается вопрос об объявлении подозреваемой в розыск.

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