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Директору лицея Волчанска, которая собиралась учить украинских детей по стандартам РФ, объявлено о подозрении. ФОТО

Глава местного лицея г. Волчанск добровольно вызвалась помочь оккупантам изменить образовательную систему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, приказом оккупационной администрации женщина была назначена на должность директора "Волчанской общеобразовательной школы І-ІІІ степеней №2", созданной на базе помещений и материальных ценностей КЗ "Волчанский лицей №2 Волчанского городского совета".

На собрании персонала учебного заведения коллаборантка сообщила, что будет внедрять стандарты образования РФ. Директор собрала списки учителей, готовых работать под руководством оккупационных властей. Чтобы овладеть методиками преподавания по стандартам государства-агрессора, учителя должны были пройти курсы повышения квалификации в РФ.

Также предательница получила от представителей оккупационной администрации методические рекомендации по организации учебного процесса и учебные материалы по разным предметам. Так, в ходе обыска, проведенного в начале марта в помещении лицея, изъято около 600 учебников образца РФ.

При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области заочно уведомлено о подозрении 52-летней женщине по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины). Решается вопрос об объявлении подозреваемой в розыск.

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Директору лицея Волчанска, которая собиралась учить украинских детей по стандартам РФ, объявлено о подозрении 01
Директору лицея Волчанска, которая собиралась учить украинских детей по стандартам РФ, объявлено о подозрении 02
Директору лицея Волчанска, которая собиралась учить украинских детей по стандартам РФ, объявлено о подозрении 03

прокуратура (5011) Харьковщина (5577) коллаборационизм (870)


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Совковая училка. Давно пора было их уволить. Наши Кравчук и Кучма прекрасно понимали что Раша будет готовить агрессию, прекрасно понимали что каждый любитель Рашки в Украине это диверсант. Они старые партаппаратчики и не могли не понимать. После инциндента с Тузлой тем более. Но им было плевать.
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30.03.2023 16:20 Ответить
а скільки ж десятків тисяч ворожих російськомовних паскуд виглядає путіна на територіях, до яких путін не дійшов...

з ними що, ніхто нічого не робитиме бо 31 рік ніхто нічого не робив?
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30.03.2023 17:45 Ответить
Лишить её украинского гражданства, пусть отсидит положенный срок, а потом ногой под зад, и да здравствует рассея!
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30.03.2023 18:50 Ответить
на зону , пусть зарабатывает на шторы для УКРАИНЫ
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30.03.2023 19:49 Ответить
 
 