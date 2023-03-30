В Великобритании украинские военные обучали австралийских инструкторов выживать в снежную погоду. ФОТОрепортаж

В Великобритании украинские военные обучали австралийских инструкторов выживать и скрывать передвижения по снегу в холодную погоду.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Инструкторы операции "Куда" 5-го батальона Королевского австралийского полка 1-й бригады Сухопутных войск Австралийских Силы Обороны во время базовой общевойсковой подготовки новобранцев Вооруженных сил Украины в Великобритании испытывают на себе местную погоду во время подготовки новобранцев Вооруженных Сил Украины.

Военные австралийской армии обучают атаке украинских новобранцев на практике во время первой ротации операции "Куда" в Великобритании.

Один из командиров взвода 5-го батальона Королевского австралийского полка сказал, что они обучали новобранцев основным солдатским навыкам во время снега.

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"Учитывая, что мы все из Австралии, это не совсем тот климат, в котором мы привыкли служить, и изменение окружающей среды привело к тому, что проводить демонстрации и давать уроки оказалось сложно", - сказал он.

Пока австралийские солдаты проводили уроки, изменчивая среда привела к тому, что роли учителя и ученика поменялись местами, и слушатели давали своим инструкторам советы по выживанию в холодную погоду.

"Новобранцы и инструкторы Вооруженных Сил Украины, которые привыкли к снежным условиям и многие видели боевые действия, учили нас как лучше выживать и скрывать наше передвижение по снегу", - сказал он.

"Мы используем уроки, усвоенные в ходе предварительной ротации, а также недавний реальный опыт командиров украинских подразделений, чтобы усовершенствовать и улучшить обучение".

Австралия продолжает поддерживать народ Украины и оказывает постоянную поддержку в ответ на продолжающиеся нарушения Россией международного права.

Прибыв в Соединенное Королевство в январе 2023 года, контингент к 70 военнослужащим Австралийских Силы Обороны присоединился к странам-партнерам в программе подготовки украинских новобранцев под руководством Великобритании.

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Ни один военнослужащий Австралийских Силы Обороны не будет въезжать в Украину в рамках операции "Куду", говорится в сообщении.









