В Великобритании украинские военные обучали австралийских инструкторов выживать в снежную погоду. ФОТОрепортаж
В Великобритании украинские военные обучали австралийских инструкторов выживать и скрывать передвижения по снегу в холодную погоду.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Инструкторы операции "Куда" 5-го батальона Королевского австралийского полка 1-й бригады Сухопутных войск Австралийских Силы Обороны во время базовой общевойсковой подготовки новобранцев Вооруженных сил Украины в Великобритании испытывают на себе местную погоду во время подготовки новобранцев Вооруженных Сил Украины.
Военные австралийской армии обучают атаке украинских новобранцев на практике во время первой ротации операции "Куда" в Великобритании.
Один из командиров взвода 5-го батальона Королевского австралийского полка сказал, что они обучали новобранцев основным солдатским навыкам во время снега.
"Учитывая, что мы все из Австралии, это не совсем тот климат, в котором мы привыкли служить, и изменение окружающей среды привело к тому, что проводить демонстрации и давать уроки оказалось сложно", - сказал он.
Пока австралийские солдаты проводили уроки, изменчивая среда привела к тому, что роли учителя и ученика поменялись местами, и слушатели давали своим инструкторам советы по выживанию в холодную погоду.
"Новобранцы и инструкторы Вооруженных Сил Украины, которые привыкли к снежным условиям и многие видели боевые действия, учили нас как лучше выживать и скрывать наше передвижение по снегу", - сказал он.
"Мы используем уроки, усвоенные в ходе предварительной ротации, а также недавний реальный опыт командиров украинских подразделений, чтобы усовершенствовать и улучшить обучение".
Австралия продолжает поддерживать народ Украины и оказывает постоянную поддержку в ответ на продолжающиеся нарушения Россией международного права.
Прибыв в Соединенное Королевство в январе 2023 года, контингент к 70 военнослужащим Австралийских Силы Обороны присоединился к странам-партнерам в программе подготовки украинских новобранцев под руководством Великобритании.
Ни один военнослужащий Австралийских Силы Обороны не будет въезжать в Украину в рамках операции "Куду", говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може Ви вважаєте, що австралійці носять британську форму?
Яким боком місце проведення навчання відповідає вмінням та навичкам австралійців?
Якщо Ви вважаєте, що це не так - наведіть посилання!