РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7928 посетителей онлайн
Новости Фото Помощь Украине
12 561 13

В Великобритании украинские военные обучали австралийских инструкторов выживать в снежную погоду. ФОТОрепортаж

В Великобритании украинские военные обучали австралийских инструкторов выживать и скрывать передвижения по снегу в холодную погоду.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Инструкторы операции "Куда" 5-го батальона Королевского австралийского полка 1-й бригады Сухопутных войск Австралийских Силы Обороны во время базовой общевойсковой подготовки новобранцев Вооруженных сил Украины в Великобритании испытывают на себе местную погоду во время подготовки новобранцев Вооруженных Сил Украины.

Военные австралийской армии обучают атаке украинских новобранцев на практике во время первой ротации операции "Куда" в Великобритании.

Один из командиров взвода 5-го батальона Королевского австралийского полка сказал, что они обучали новобранцев основным солдатским навыкам во время снега.

Читайте: Под видом "добровольцев" Россия хочет мобилизовать 400 тысяч людей, - британская разведка

"Учитывая, что мы все из Австралии, это не совсем тот климат, в котором мы привыкли служить, и изменение окружающей среды привело к тому, что проводить демонстрации и давать уроки оказалось сложно", - сказал он.

Пока австралийские солдаты проводили уроки, изменчивая среда привела к тому, что роли учителя и ученика поменялись местами, и слушатели давали своим инструкторам советы по выживанию в холодную погоду.

"Новобранцы и инструкторы Вооруженных Сил Украины, которые привыкли к снежным условиям и многие видели боевые действия, учили нас как лучше выживать и скрывать наше передвижение по снегу", - сказал он.

"Мы используем уроки, усвоенные в ходе предварительной ротации, а также недавний реальный опыт командиров украинских подразделений, чтобы усовершенствовать и улучшить обучение".

Австралия продолжает поддерживать народ Украины и оказывает постоянную поддержку в ответ на продолжающиеся нарушения Россией международного права.

Прибыв в Соединенное Королевство в январе 2023 года, контингент к 70 военнослужащим Австралийских Силы Обороны присоединился к странам-партнерам в программе подготовки украинских новобранцев под руководством Великобритании.

Также читайте: США оценивают потери РФ более чем в 220 тыс. человек ранеными и убитыми, - Уоллес

Ни один военнослужащий Австралийских Силы Обороны не будет въезжать в Украину в рамках операции "Куду", говорится в сообщении.

В Великобритании украинские военные обучали австралийских инструкторов выживать в снежную погоду 01
В Великобритании украинские военные обучали австралийских инструкторов выживать в снежную погоду 02
В Великобритании украинские военные обучали австралийских инструкторов выживать в снежную погоду 03
В Великобритании украинские военные обучали австралийских инструкторов выживать в снежную погоду 04
В Великобритании украинские военные обучали австралийских инструкторов выживать в снежную погоду 05

Австралия (430) Великобритания (4951) военные учения (3457) ВСУ (6583)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
у британців нормальний міністр оборони, їм не треба розказувати як екіпірувати вояка від холоду.
показать весь комментарий
30.03.2023 17:31
+9
готуються воювати на території московії
показать весь комментарий
30.03.2023 17:23
+7
В ответ австралийские инструкторы учили украинцев как отбиваться от нападения кенгуру и крокодилов
показать весь комментарий
30.03.2023 17:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
готуються воювати на території московії
показать весь комментарий
30.03.2023 17:23 Ответить
у британців нормальний міністр оборони, їм не треба розказувати як екіпірувати вояка від холоду.
показать весь комментарий
30.03.2023 17:31 Ответить
Не помітили, що йдеться пр австралійських інструкторів?
показать весь комментарий
30.03.2023 17:58 Ответить
вишкіл відбувається під юрисдикцією британської корони, отже згадка британії доречна.
показать весь комментарий
30.03.2023 18:09 Ответить
Чим же ж вона доречна?

Може Ви вважаєте, що австралійці носять британську форму?

Яким боком місце проведення навчання відповідає вмінням та навичкам австралійців?
показать весь комментарий
30.03.2023 18:51 Ответить
Тут не один такий "клоун"! Сьогодні мені подібний доводив що на півночі України росіяни берегли та не чіпали міста де при владі були представники "слуг народу" (І міста де були підприємства Фірташа - теж мабуть "слуга") Обсеруться а потім як в"юни викручуються!
показать весь комментарий
30.03.2023 19:00 Ответить
бо це в новинах написали про австралійських інструкторів. а по факту там солянка, в тому числі і британські інструктори з підпорядкуванням британському міністру.
показать весь комментарий
30.03.2023 20:06 Ответить
А по факту - там багато груп з різних країн навчають різні групи Українських військових різним навичкам. Конкретно цю групу навчають інструктори з Австралії! І не факт, що поруч, саме в цьому місці є британські інструктори.

Якщо Ви вважаєте, що це не так - наведіть посилання!
показать весь комментарий
30.03.2023 20:24 Ответить
В Австралії сніг лише в двох місцях буває - у горах (Південних Альпах) і на Тасманії В горах - льодовики (а в Україні подібного немає) На Тасманії природні умови схожі на українське Причорномор"я
показать весь комментарий
30.03.2023 20:30 Ответить
В ответ австралийские инструкторы учили украинцев как отбиваться от нападения кенгуру и крокодилов
показать весь комментарий
30.03.2023 17:38 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2023 17:43 Ответить
кенгуру неагрессивные, но научиться отбиваться не помешает. А зимоустойчевые крокодилы будут жить в большом количестве только во рве за стеной с кацапами. Стена и ров будут построены после победы. Кормить крокодилов будем умеренно, чтобы аппетит не пропадал
показать весь комментарий
30.03.2023 21:49 Ответить
Вернутся на родину - применят. Хотя, погодите! ...
показать весь комментарий
31.03.2023 03:11 Ответить
 
 