Автомобиль с гражданскими подорвался на мине в Херсонской области, 1 человек погиб. ФОТО

30 марта в Херсонской области легковой автомобиль с гражданскими наехал на мину и взорвался.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, днем 30 марта в лесном массиве возле пгт Великая Александровка Бериславского района легковой автомобиль с гражданскими наехал на мину и взорвался. В результате один мужчина погиб, а другой в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

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Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).