Автомобиль с гражданскими подорвался на мине в Херсонской области, 1 человек погиб. ФОТО
30 марта в Херсонской области легковой автомобиль с гражданскими наехал на мину и взорвался.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, днем 30 марта в лесном массиве возле пгт Великая Александровка Бериславского района легковой автомобиль с гражданскими наехал на мину и взорвался. В результате один мужчина погиб, а другой в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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Danger Zone
показать весь комментарий30.03.2023 19:52 Ответить Мне нравится 2
Сергей #550267
показать весь комментарий30.03.2023 19:58 Ответить Мне нравится 3
Чайка Київ
показать весь комментарий30.03.2023 20:02 Ответить Мне нравится 6
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