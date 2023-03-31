В боях под Бахмутом погиб сын главы правления "Донецкоблгаза" Apтур Батий. ФОТО

На войне с последними оккупантами погиб Артур Батий – сын главы правления "Донецкоблгаза" Вадима Батия. Воин погиб в самой горячей точке фронта – в с. Богдановка под городом Бахмут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Донецкоблгаза.

"В боях за Родину погиб сын Главы правления Вадима Батия – Артур.

Юноша был настоящим Героем, который во время полномасштабной войны пошел на защиту нашей Украины-мамочки. Воин отличился мужеством и храбростью на поле боя!

Артур погиб в самой горячей точке фронта – под городом Бахмут, в с. Бородянка.

Эта потеря стала большим горем для его семьи, друзей и всех нас. Его служба за нашу свободу навсегда останется в памяти!" – говорится в сообщении.

Сотрудники компании выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Отец украинского защитника сообщил, что похороны Артура Батия пройдут 30 марта:

"Побгребение защитника нашей Родины состоится в четверг 30.03.23.

11:00 проезд через Новомиргород.

12:00 прощание в с. Панчево, ул. Франко 18".





Как сообщили в ВО "Свобода" Крапивниччина, Артур Батий был бойцом Легиона Свободы.

"Вчера, 30 марта, в Новомиргородской области попрощались с побратимом, бойцом Легиона Свободы Артуром Батием. Артур – сын главы Новоукраинской районной "Свободы" Вадима Батия. Без колебаний пошел защищать страну, служил в 57-й бригаде и до конца исполнял свой святой долг – быть защитником родной земли. Погиб в селе Богдановка, вблизи Бахмута", - говорится в сообщении.