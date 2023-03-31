В боях под Бахмутом погиб сын главы правления "Донецкоблгаза" Apтур Батий. ФОТО
На войне с последними оккупантами погиб Артур Батий – сын главы правления "Донецкоблгаза" Вадима Батия. Воин погиб в самой горячей точке фронта – в с. Богдановка под городом Бахмут.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Донецкоблгаза.
"В боях за Родину погиб сын Главы правления Вадима Батия – Артур.
Юноша был настоящим Героем, который во время полномасштабной войны пошел на защиту нашей Украины-мамочки. Воин отличился мужеством и храбростью на поле боя!
Артур погиб в самой горячей точке фронта – под городом Бахмут, в с. Бородянка.
Эта потеря стала большим горем для его семьи, друзей и всех нас. Его служба за нашу свободу навсегда останется в памяти!" – говорится в сообщении.
Сотрудники компании выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Отец украинского защитника сообщил, что похороны Артура Батия пройдут 30 марта:
"Побгребение защитника нашей Родины состоится в четверг 30.03.23.
11:00 проезд через Новомиргород.
12:00 прощание в с. Панчево, ул. Франко 18".
Как сообщили в ВО "Свобода" Крапивниччина, Артур Батий был бойцом Легиона Свободы.
"Вчера, 30 марта, в Новомиргородской области попрощались с побратимом, бойцом Легиона Свободы Артуром Батием. Артур – сын главы Новоукраинской районной "Свободы" Вадима Батия. Без колебаний пошел защищать страну, служил в 57-й бригаде и до конца исполнял свой святой долг – быть защитником родной земли. Погиб в селе Богдановка, вблизи Бахмута", - говорится в сообщении.
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Але надто дратує, що звістка подається на кшталт, вибачте, "щось велике в лісі здохло". Я вірно розумію, що у нас всі чиновники занесені до Червоної книги?
а скілько ісчще загинуло синів звичайних батьків які не посідають великих посад ані мають гучних імен. чого ж про них не пишуть, га
А той - точно міг - але не відмазав !
Слава Героям !