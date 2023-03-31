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В боях под Бахмутом погиб сын главы правления "Донецкоблгаза" Apтур Батий. ФОТО

На войне с последними оккупантами погиб Артур Батий – сын главы правления "Донецкоблгаза" Вадима Батия. Воин погиб в самой горячей точке фронта – в с. Богдановка под городом Бахмут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Донецкоблгаза.

"В боях за Родину погиб сын Главы правления Вадима Батия – Артур.

Юноша был настоящим Героем, который во время полномасштабной войны пошел на защиту нашей Украины-мамочки. Воин отличился мужеством и храбростью на поле боя!

Артур погиб в самой горячей точке фронта – под городом Бахмут, в с. Бородянка.

Эта потеря стала большим горем для его семьи, друзей и всех нас. Его служба за нашу свободу навсегда останется в памяти!" – говорится в сообщении.

Сотрудники компании выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Отец украинского защитника сообщил, что похороны Артура Батия пройдут 30 марта:

"Побгребение защитника нашей Родины состоится в четверг 30.03.23.

11:00 проезд через Новомиргород.

12:00 прощание в с. Панчево, ул. Франко 18".

Как сообщили в ВО "Свобода" Крапивниччина, Артур Батий был бойцом Легиона Свободы.

"Вчера, 30 марта, в Новомиргородской области попрощались с побратимом, бойцом Легиона Свободы Артуром Батием. Артур – сын главы Новоукраинской районной "Свободы" Вадима Батия. Без колебаний пошел защищать страну, служил в 57-й бригаде и до конца исполнял свой святой долг – быть защитником родной земли. Погиб в селе Богдановка, вблизи Бахмута", - говорится в сообщении.

В боях под Бахмутом погиб сын главы правления Донецкоблгаза Apтур Батий 01

смерть (9218) военнослужащие (6133)


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Топ комментарии
+29
Вічна Пам'ять Герою. Фортеця Бахмут збережи наших захисників.
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31.03.2023 08:31
+28
Слава вам, великие украинские воины и вечная память от благодарных потомков!
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31.03.2023 08:34
+10
Вадим Батій - справжній патріот, і не приховує свою позицію. Як може, щимить сепарів у Краматорську. Співчуття.
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31.03.2023 09:38
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Вічна Пам'ять Герою. Фортеця Бахмут збережи наших захисників.
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31.03.2023 08:31 Ответить
Слава вам, великие украинские воины и вечная память от благодарных потомков!
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31.03.2023 08:34 Ответить
Герою Слава!

Але надто дратує, що звістка подається на кшталт, вибачте, "щось велике в лісі здохло". Я вірно розумію, що у нас всі чиновники занесені до Червоної книги?
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31.03.2023 08:46 Ответить
Така собі каста недоторканих
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31.03.2023 08:51 Ответить
Зараз не про це .
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31.03.2023 09:16 Ответить
Називаймо речі своїми іменами.
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31.03.2023 09:55 Ответить
Вадим Батій - справжній патріот, і не приховує свою позицію. Як може, щимить сепарів у Краматорську. Співчуття.
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31.03.2023 09:38 Ответить
...............

а скілько ісчще загинуло синів звичайних батьків які не посідають великих посад ані мають гучних імен. чого ж про них не пишуть, га
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31.03.2023 08:53 Ответить
пишуть про багатьох. не пишіть цю дічь...
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31.03.2023 09:28 Ответить
просто і "звичайні батьки" прикладають багато сил та коштів - для вбереження своїх чад від призиву ...
А той - точно міг - але не відмазав !
Слава Героям !
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31.03.2023 09:32 Ответить
R.I.P.
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31.03.2023 09:21 Ответить
Вечная память павшим героям защитникам Украины. СЛАВА УКРАИНЕ!
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31.03.2023 10:36 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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31.03.2023 10:53 Ответить
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31.03.2023 10:54 Ответить
 
 