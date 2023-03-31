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Оккупанты уже не прячут свою военную технику на Запорожской АЭС, - "Энергоатом". ФОТОрепортаж

Российские захватчики, не прячась, выставили свою военную технику рядом с энергоблоками ЗАЭС.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

"На крупнейшем атомном объекте Европы они почти демонстративно выставили бронированные машины, грузовики, БТРы прямо рядом с энергоблоками. Абсолютно не беспокоясь, что это зафиксируют Генеральный директор и эксперты Международного агентства по атомной энергии", - говорится в сообщении.

Представителям МАГАТЭ оккупанты свой беззастенчивый "перфоманс" мотивировали необходимостью защищать ЗАЭС "от украинских ДРГ", которые якобы предпринимали уже множество попыток чуть ли не взорвать станцию.

Читайте: Из-за обстрелов россиян Запорожская АЭС полностью обесточена, - "Энергоатом"

Оккупанты уже не прячут свою военную технику на Запорожской АЭС, - Энергоатом 01
Оккупанты уже не прячут свою военную технику на Запорожской АЭС, - Энергоатом 02
Оккупанты уже не прячут свою военную технику на Запорожской АЭС, - Энергоатом 03
Оккупанты уже не прячут свою военную технику на Запорожской АЭС, - Энергоатом 04
Оккупанты уже не прячут свою военную технику на Запорожской АЭС, - Энергоатом 05

оккупация (10135) Энергоатом (410) техника (1735) ядерная безопасность (494) Запорожская АЭС (703)


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А чого соромитись? Свої ж приїхали!
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31.03.2023 09:53 Ответить
Шо там МАГАТЕ? Якого розміру стурбованість?
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31.03.2023 09:54 Ответить
А що ти, натомність, пропонуєш? Хіба у МАГАТЕ є якісь інші засоби, крім, чисто, бюрократичних? За поданням МАГАТЕ вже ООН має вживати заходів, але найбільш дієвий її орган - Рада Безпеки цілком блокується немитою та Китаєм. Але звіти МАГАТЕ, однаково, не марні, вони можуть слугувати підставою для введення проти РФ додаткових санкцій.
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31.03.2023 10:24 Ответить
Возникает естественный вопрос, какого, извиняюсь, хрена туда приезжает МАГАТЭ, чтобы

выразить свою обеспокоенность?

Вот когда там рванёт, тогда всем вам будет такая обеспокоенность, что не будете успевать менять

памперсы!
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31.03.2023 09:59 Ответить
Нічого там не "рваньот". По -перше - там реактор іншого типу, ніж на ЧАЕС. По-друге - ядерні реактори розраховані на ядерне бомбардування. Фахівці, а від них і вищі політики це знають, тому й не всираються.
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31.03.2023 10:29 Ответить
А на фига ее прятать,все равно по ней не прилетит.
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31.03.2023 10:04 Ответить
А чего бояться свой поц приезжает
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31.03.2023 11:18 Ответить
то їб@шити їх осколковими,
чого чекати
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31.03.2023 18:37 Ответить
 
 