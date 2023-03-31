Оккупанты уже не прячут свою военную технику на Запорожской АЭС, - "Энергоатом". ФОТОрепортаж
Российские захватчики, не прячась, выставили свою военную технику рядом с энергоблоками ЗАЭС.
Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.
"На крупнейшем атомном объекте Европы они почти демонстративно выставили бронированные машины, грузовики, БТРы прямо рядом с энергоблоками. Абсолютно не беспокоясь, что это зафиксируют Генеральный директор и эксперты Международного агентства по атомной энергии", - говорится в сообщении.
Представителям МАГАТЭ оккупанты свой беззастенчивый "перфоманс" мотивировали необходимостью защищать ЗАЭС "от украинских ДРГ", которые якобы предпринимали уже множество попыток чуть ли не взорвать станцию.
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выразить свою обеспокоенность?
Вот когда там рванёт, тогда всем вам будет такая обеспокоенность, что не будете успевать менять
памперсы!
чого чекати