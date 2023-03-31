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Выставку российских преступлений в Украине откроют возле ООН в Нью-Йорке. ФОТОрепортаж

Сегодня, 31 марта, в 100 метрах от здания ООН в Нью-Йорке состоится открытие международной выставки "Украина. Распятие. Трибунал". Она посвящена преступлениям России в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Выставку откроют в помещении 866 United Nations Plaza накануне рассмотрения в ООН вопроса создания Международного Трибунала, который накажет Россию за преступления агрессии.

Выставку российских преступлений в Украине откроют возле ООН в Нью-Йорке 01

На площади около 2 000 квадратных метров размещено более 1000 экспонатов, собранных во время поездок в только что оккупированные территории, а также в других местах, где РФ терроризировала мирное население.

Будут также представлены экспонаты преступных действий РФ. В частности, среди экспонатов карта российской ДРГ с обозначением инфраструктурных объектов и мест расположения украинских правоохранительных органов в городе Киеве, которая должна способствовать захвату столицы в первые дни широкомасштабного вторжения. Эта карта свидетельствует о основательной подготовке РФ к нападению.

Выставку российских преступлений в Украине откроют возле ООН в Нью-Йорке 02

Дверь из подвала школы в с. Ягодное (Черниговская область), где россияне в течение месяца содержали 360 человек, включая детей и пожилых людей. На дверях изображен календарь, написанный от руки углем и два списка: кого расстреляли оккупанты и кто от невыносимых условий сошел с ума и умер.

Выставку российских преступлений в Украине откроют возле ООН в Нью-Йорке 03

Дневник русского военнослужащего-офицера, в котором он описывал личные допросы и издевательства над гражданскими. Офицер понимает свои бесчеловечные преступления, пишет: "История назовет наши действия вторым "гитлеризмом" и устроит очередной Нюрнберг".

Выставку российских преступлений в Украине откроют возле ООН в Нью-Йорке 04

Икона, поврежденная обломками от вражеских обстрелов из храма св. Димитрия Ростовского в пгт. Макаров в Киевской области.

Выставку российских преступлений в Украине откроют возле ООН в Нью-Йорке 05

Пробитый пулей ноутбук Apple, убитый российский оккупант украл в украинском доме и поместил как трофей в свой бронежилет вместо брони.

Выставку российских преступлений в Украине откроют возле ООН в Нью-Йорке 06

Выставка организована Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне и Фондом Богдана Губского "Украина 21 века" при поддержке Офиса Президента.

Кураторами выставки являются Юрий Савчук и художник Антон Логов.

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выставка (449) ООН (4167) США (26611) военные преступления (1434)


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Гарна ідея. Добре.
(а па-масковскі було б: "харошая идея. харашо" -- Це я про мову и язык)
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31.03.2023 11:17 Ответить
Розмістіть в самому ООН, бо в них щось "погано із зором", а потім відвезіть виставку до Ватикану і помусольте тим очі папє.
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31.03.2023 11:24 Ответить
Небензя знов буде небензіти що це все фейки
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31.03.2023 11:25 Ответить
Перед головуванням рашистів в ООН...просто необхідно ,щоб кожен з цих "прозасєдавших" в ООН делегатів бачив звірства кремлівських посіпак.
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31.03.2023 11:30 Ответить
Я взагалі не розумію...як вкладається в голову --совбез ООН і країна ,яка почала і веде війну
То так ,як би Адольфу за Другу світову війну, вручали премію миру.
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31.03.2023 11:33 Ответить
В Америці дуже багато людей з різних країн. І мені здається краще було б цю виставку назвати: злочини рашистів у світі, і зробити секції про Україну, Сирію і всі інші країни де ця тварюка знущалася над народами. А то виглядає так, наче раніше вона була біла і пухнаста.
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31.03.2023 11:32 Ответить
 
 