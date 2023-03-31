Выставку российских преступлений в Украине откроют возле ООН в Нью-Йорке. ФОТОрепортаж

Сегодня, 31 марта, в 100 метрах от здания ООН в Нью-Йорке состоится открытие международной выставки "Украина. Распятие. Трибунал". Она посвящена преступлениям России в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Выставку откроют в помещении 866 United Nations Plaza накануне рассмотрения в ООН вопроса создания Международного Трибунала, который накажет Россию за преступления агрессии.

На площади около 2 000 квадратных метров размещено более 1000 экспонатов, собранных во время поездок в только что оккупированные территории, а также в других местах, где РФ терроризировала мирное население.

Будут также представлены экспонаты преступных действий РФ. В частности, среди экспонатов карта российской ДРГ с обозначением инфраструктурных объектов и мест расположения украинских правоохранительных органов в городе Киеве, которая должна способствовать захвату столицы в первые дни широкомасштабного вторжения. Эта карта свидетельствует о основательной подготовке РФ к нападению.

Дверь из подвала школы в с. Ягодное (Черниговская область), где россияне в течение месяца содержали 360 человек, включая детей и пожилых людей. На дверях изображен календарь, написанный от руки углем и два списка: кого расстреляли оккупанты и кто от невыносимых условий сошел с ума и умер.

Дневник русского военнослужащего-офицера, в котором он описывал личные допросы и издевательства над гражданскими. Офицер понимает свои бесчеловечные преступления, пишет: "История назовет наши действия вторым "гитлеризмом" и устроит очередной Нюрнберг".

Икона, поврежденная обломками от вражеских обстрелов из храма св. Димитрия Ростовского в пгт. Макаров в Киевской области.

Пробитый пулей ноутбук Apple, убитый российский оккупант украл в украинском доме и поместил как трофей в свой бронежилет вместо брони.

Выставка организована Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне и Фондом Богдана Губского "Украина 21 века" при поддержке Офиса Президента.

Кураторами выставки являются Юрий Савчук и художник Антон Логов.

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