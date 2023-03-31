Сутки на Донетчине: оккупанты били по Краматорску и Авдеевке, артобстрел Константиновки, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские захватчики нанесли удары по населенным пунктам Донецкой области по всей линии фронта.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"По северу россияне нанесли удар по Краматорску — повреждены 8 частных домов, без жертв.

На Донецком направлении с утра зафиксированы воздушные взрывы над Авдеевкой. Также город подвергся танковым обстрелам — есть повреждения, но никто не пострадал. В Марьинской громаде под обстрелами Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка", - говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов на Горловском направлении погиб 1 гражданский, в Бахмуте 5 человек получили ранения.

"В Константиновке два артобстрела — ранен 1 человек, повреждено госпредприятие и здание завода. В Соледарской громаде совершено обстрелы Васюковки и Раздольевки", - говорится в сообщении.

На Лисичанском направлении 4 снаряда попали по Заречному Лиманской громады.

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