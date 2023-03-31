Начальницу Житомирской таможни разоблачили на системной коррупции, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины приостановила масштабную коррупционную схему на Житомирской таможне. К незаконным сделкам причастно руководство этого учреждения, систематически "облагавшее данью" местных бизнесменов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Службы безопасности Украины.

По данным следствия, организатором схемы является начальник Житомирской таможни. Чиновница привлекла к противоправной деятельности одного из начальников отделов, а также местного брокера как посредников.



Чиновники требовали неправомерной выгоды у местных бизнесменов, импортировавших в Украину различные товары.



В обмен на взятки чиновники обещали не создавать искусственных препятствий во время таможенного оформления грузов. В случае отказа – угрожали дополнительными проверками, затягиванием времени и простоями.



В ходе контроля за совершением преступления сотрудники СБУ задокументировали два факта получения взяток.



По результатам спецоперации начальник Житомирской таможни, начальник отдела контроля таможенной стоимости и соответствующего таможенного брокера задержан "на горячем" при получении дежурной части неправомерной выгоды.



Проводятся неотложные следственные действия по местам работы и проживания фигурантов.



Им готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

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