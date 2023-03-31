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Начальницу Житомирской таможни разоблачили на системной коррупции, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины приостановила масштабную коррупционную схему на Житомирской таможне. К незаконным сделкам причастно руководство этого учреждения, систематически "облагавшее данью" местных бизнесменов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Службы безопасности Украины.

По данным следствия, организатором схемы является начальник Житомирской таможни. Чиновница привлекла к противоправной деятельности одного из начальников отделов, а также местного брокера как посредников.

Чиновники требовали неправомерной выгоды у местных бизнесменов, импортировавших в Украину различные товары.

В обмен на взятки чиновники обещали не создавать искусственных препятствий во время таможенного оформления грузов. В случае отказа – угрожали дополнительными проверками, затягиванием времени и простоями.

В ходе контроля за совершением преступления сотрудники СБУ задокументировали два факта получения взяток.

По результатам спецоперации начальник Житомирской таможни, начальник отдела контроля таможенной стоимости и соответствующего таможенного брокера задержан "на горячем" при получении дежурной части неправомерной выгоды.

Проводятся неотложные следственные действия по местам работы и проживания фигурантов.

Им готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

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Начальницу Житомирской таможни разоблачили на системной коррупции, - СБУ 01
Начальницу Житомирской таможни разоблачили на системной коррупции, - СБУ 02
Начальницу Житомирской таможни разоблачили на системной коррупции, - СБУ 03
Начальницу Житомирской таможни разоблачили на системной коррупции, - СБУ 04
Начальницу Житомирской таможни разоблачили на системной коррупции, - СБУ 05
Начальницу Житомирской таможни разоблачили на системной коррупции, - СБУ 06

коррупция (8560) СБУ (19890) таможня (1958) Житомирская область (1390)


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Топ комментарии
+16
Зйомки чергової серії ЗЕклоунади 95 кварталу завершено - ЛОХторат буде в екстазі!!!
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31.03.2023 11:12
+14
Через півроку віжновиться на посаді, держава компенсує невиплачену З/П тому, Що в ОП Татаров, Смірнов такі ж самі корупціонери, які своїх не кидають.
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31.03.2023 11:19
+8
так це спортивне полюваня ....піймав-відпустив
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31.03.2023 11:24
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Зйомки чергової серії ЗЕклоунади 95 кварталу завершено - ЛОХторат буде в екстазі!!!
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31.03.2023 11:12 Ответить
А ше стільки цих митарів непуганих .
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31.03.2023 11:19 Ответить
так це спортивне полюваня ....піймав-відпустив
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31.03.2023 11:24 Ответить
Все!
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31.03.2023 11:42 Ответить
Через півроку віжновиться на посаді, держава компенсує невиплачену З/П тому, Що в ОП Татаров, Смірнов такі ж самі корупціонери, які своїх не кидають.
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31.03.2023 11:19 Ответить
Чергова подруга Гетьманцева?....
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31.03.2023 11:24 Ответить
Наче й добре,молодці...!
Але що далі..?!вирок буде...?!
Бо про київську податківицю щось уже й не чути...а скільки було шуму...
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31.03.2023 11:39 Ответить
А несистемно корупцією займатись можна?
Постачання яблук по 51 грн. для ЗСУ - це вже системна корупція чи ще ні, бо рєзніков не розірвав контракт на постачання продуктів за завищеними в рази цінами?
А хто небезпечніший для держави - рєзніков чи ця начальниця?
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31.03.2023 11:41 Ответить
Оба двоє.
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31.03.2023 12:26 Ответить
Не вижу повода пиара.... Все таможенники или берут или повязаны.... Михо пытался что то сделать, так его быстро убрали...
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31.03.2023 11:43 Ответить
корупція це наше всьо....
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31.03.2023 11:45 Ответить
Все как обычно.
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31.03.2023 11:52 Ответить
А оту прикордонницю, що у Парижі новий рік святкувала, здається до Житомира переводити? Місця сили...
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31.03.2023 11:55 Ответить
Конфисковать всё майно и отправить на фронт, организовав для этого специальный штрафбат, в

котором будут воевать только коррупционеры и воры от власти, оружие не давать, пусть воруют

его у врага, если смогут.
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31.03.2023 12:00 Ответить
---сбу приостановила масштабную коррупцию ... . Дальше читать не стал--- а нахера?
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31.03.2023 12:05 Ответить
Враження, що коли в Україні викривають митника, суддю, прокурора на хабарі то це начебто нечувана дивина. Аж огидно.
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31.03.2023 12:25 Ответить
В тому то і справа. Ми настільки звикли до цього вього, що суддя, який не бере хабарів, викликає неприкрите здивування.
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31.03.2023 14:48 Ответить
Спортивна риболовля
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31.03.2023 12:30 Ответить
А як справи з бурштином, гроші ******* тишу?
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31.03.2023 12:54 Ответить
боже мамо оце перемога так перемога все корупцію подолано
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31.03.2023 13:00 Ответить
СБУ зробили митниці обідню перерву...
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31.03.2023 13:09 Ответить
СБУ, беріть любу область, на помилитесь.
Хоча.... Про що це я. Брати треба з самого верху і до самого низу...
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31.03.2023 13:09 Ответить
Взяточники с таможни поделятся со следователями СБУ и пойдут на повышение в Киев.
В Украине так заведено.
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31.03.2023 13:13 Ответить
Сядуть усє!
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31.03.2023 13:26 Ответить
 
 