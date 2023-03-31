В Херсонской области энергетики подорвались на российской мине, два человека погибли, - ОВА. ФОТО
Три человека подорвались на российской мине в селе Посад-Покровское Херсонской области.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Это наши энергетики, которые работали над восстановлением электросетей. По предварительной информации, двое мужчин погибли, а один - получил ранения. На месте уже работают бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Юрій Нікітін
показать весь комментарий31.03.2023 11:18 Ответить Мне нравится 7
Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий31.03.2023 11:20 Ответить Мне нравится 2
Светлана Круп
показать весь комментарий31.03.2023 13:56 Ответить Мне нравится 1
MrStepanovM
показать весь комментарий31.03.2023 11:29 Ответить Мне нравится 1
Валентин Коваль #550884
показать весь комментарий31.03.2023 11:33 Ответить Мне нравится 2
я гражданин Украины
показать весь комментарий31.03.2023 11:47 Ответить Мне нравится 0
Вадим Владимирович #550978
показать весь комментарий31.03.2023 11:53 Ответить Мне нравится 0
володимир омельянов
показать весь комментарий31.03.2023 12:24 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль