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В Херсонской области энергетики подорвались на российской мине, два человека погибли, - ОВА. ФОТО

Три человека подорвались на российской мине в селе Посад-Покровское Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Это наши энергетики, которые работали над восстановлением электросетей. По предварительной информации, двое мужчин погибли, а один - получил ранения. На месте уже работают бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.

Читайте: Войска РФ в течение суток 9 раз обстреляли Херсон, 1 человек погиб, 2 - получили ранения, - ОВА

В Херсонской области энергетики подорвались на российской мине, два человека погибли, - ОВА 01
В Херсонской области энергетики подорвались на российской мине, два человека погибли, - ОВА 02
В Херсонской области энергетики подорвались на российской мине, два человека погибли, - ОВА 03

минирование (1446) Прокудин Александр (97) Херсонская область (4758)


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Полонених і зрадників на розмінування, чому мають страждати невинні люди.
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31.03.2023 11:18 Ответить
Щоб такого побажати москалям? Нехай кожен додумає сам...
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31.03.2023 11:20 Ответить
Най їм усім Бог заплатить. До их пір, пока їх генофонд антилюдей не зникне з планети назавжди.
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31.03.2023 13:56 Ответить
біда...біда...ще якось зрозуміло коли звичайні мешканці їздять і ходять де звикли та наражаються на небезпеку, а тут....як же так щоб с саперами не з комунікували?! тим більш це село було на лінії зіткнення, а зараз, все ж таки, в глибокому тилу...
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31.03.2023 11:29 Ответить
Всю землю помінували -- іх тільки за це треба вбивати .
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31.03.2023 11:33 Ответить
якщо не буде серйозного підходу до вирішення ціеї проблеми...- таке ще буде десятиліттями ((
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31.03.2023 11:47 Ответить
Разминировать не кому у всех пленных трёхразовое питание по женевской конвенции.
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31.03.2023 11:53 Ответить
Кожен день люди підриваются на мінах,особливо це стосуєтся звільнених районів Херсонської і Харківської областей треба щось робити ,попередження ,інструктажі ,розяснювальна робота місцевої влади з жителями ,ну не буде вже як було ,ворог приніс біду на нашу землю і це на роки.
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31.03.2023 12:24 Ответить
 
 