В Херсонской области энергетики подорвались на российской мине, два человека погибли, - ОВА. ФОТО

Три человека подорвались на российской мине в селе Посад-Покровское Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Это наши энергетики, которые работали над восстановлением электросетей. По предварительной информации, двое мужчин погибли, а один - получил ранения. На месте уже работают бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.

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