Последствия ракетных ударов по Харькову и атаки шахедов по Изюмщине, пять человек получили ранения. ФОТОрепортаж
30 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Новобаварскому району г. Харькова. В ночь на 31 марта оккупанты атаковали БПЛА объекты критической инфраструктуры в Изюмском районе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
30 марта около 22:10 российские военные нанесли ракетные удары по Новобаварскому району г. Харькова. В результате обстрела повреждено административное здание государственного учреждения: получили ранения трое сотрудников. Состояние пострадавших легкое, все отказались от госпитализации.
Разрушены жилые дома жителей района. По предварительным данным, враг обстрелял город ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ.
В ночь на 31 марта оккупанты атаковали БПЛА объекты критической инфраструктуры в Изюмском районе: есть повреждения. Получили ранения двое гражданских мужчин.
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