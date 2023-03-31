Последствия ракетных ударов по Харькову и атаки шахедов по Изюмщине, пять человек получили ранения. ФОТОрепортаж

30 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Новобаварскому району г. Харькова. В ночь на 31 марта оккупанты атаковали БПЛА объекты критической инфраструктуры в Изюмском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

30 марта около 22:10 российские военные нанесли ракетные удары по Новобаварскому району г. Харькова. В результате обстрела повреждено административное здание государственного учреждения: получили ранения трое сотрудников. Состояние пострадавших легкое, все отказались от госпитализации.



Разрушены жилые дома жителей района. По предварительным данным, враг обстрелял город ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ.

В ночь на 31 марта оккупанты атаковали БПЛА объекты критической инфраструктуры в Изюмском районе: есть повреждения. Получили ранения двое гражданских мужчин.

Читайте: Сутки на Харьковщине: ракетные удары по Харькову, атака шахедов на Изюмский район, обстрелы пограничья, - ОВА



















