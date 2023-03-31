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Последствия ракетных ударов по Харькову и атаки шахедов по Изюмщине, пять человек получили ранения. ФОТОрепортаж

30 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Новобаварскому району г. Харькова. В ночь на 31 марта оккупанты атаковали БПЛА объекты критической инфраструктуры в Изюмском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

30 марта около 22:10 российские военные нанесли ракетные удары по Новобаварскому району г. Харькова. В результате обстрела повреждено административное здание государственного учреждения: получили ранения трое сотрудников. Состояние пострадавших легкое, все отказались от госпитализации.

Разрушены жилые дома жителей района. По предварительным данным, враг обстрелял город ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ.

В ночь на 31 марта оккупанты атаковали БПЛА объекты критической инфраструктуры в Изюмском районе: есть повреждения. Получили ранения двое гражданских мужчин.

Читайте: Сутки на Харьковщине: ракетные удары по Харькову, атака шахедов на Изюмский район, обстрелы пограничья, - ОВА

Последствия ракетных ударов по Харькову и атаки шахедов по Изюмщине, пять человек получили ранения 01
Последствия ракетных ударов по Харькову и атаки шахедов по Изюмщине, пять человек получили ранения 02
Последствия ракетных ударов по Харькову и атаки шахедов по Изюмщине, пять человек получили ранения 03
Последствия ракетных ударов по Харькову и атаки шахедов по Изюмщине, пять человек получили ранения 04
Последствия ракетных ударов по Харькову и атаки шахедов по Изюмщине, пять человек получили ранения 05
Последствия ракетных ударов по Харькову и атаки шахедов по Изюмщине, пять человек получили ранения 06
Последствия ракетных ударов по Харькову и атаки шахедов по Изюмщине, пять человек получили ранения 07
Последствия ракетных ударов по Харькову и атаки шахедов по Изюмщине, пять человек получили ранения 08
Последствия ракетных ударов по Харькову и атаки шахедов по Изюмщине, пять человек получили ранения 09
Последствия ракетных ударов по Харькову и атаки шахедов по Изюмщине, пять человек получили ранения 10

беспилотник (3586) обстрел (27107) Харьков (7474) Харьковщина (5577) Изюм (270) дроны (3908)


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Доти по Бєлгороду не буде аналогічно - харків'яни й надалі будуть почувати себе у ролі мовчазних "терпіл"!
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31.03.2023 11:53 Ответить
 
 